BMW Group: Οι εντυπωσιακές πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων

Ηλεκτροκίνητα μοντέλα και εκδόσεις BMW M με αυξημένους όγκους πωλήσεων.Με μερίδιο 26,4% (2ο Τρίμηνο: 26,0%) επί των συνολικών πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο, περισσότερα από ένα στα τέσσερα οχήματα του BMW Group που παραδόθηκαν – συγκεκριμένα 319.031 μονάδες – ήταν ηλεκτροκίνητα. Η Ευρώπη κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης για τα μοντέλα BEV και PHEV, με 34,8%.

Παράλληλα με τα ηλεκτροκίνητα οχήματα (+6,5%), τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων της BMW M ήταν από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της μάρκας BMW: Με σχεδόν 106.000 πωλήσεις (+6,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024), η BMW M GmbH πέτυχε τις υψηλότερες πωλήσεις πρώτου εξαμήνου στην ιστορία της. Η BMW M3* και η BMW M3 Touring*, μαζί με τις νέες BMW M5* και BMW M5 Touring που παρουσιάστηκαν στις αρχές του έτους, συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτό το αποτέλεσμα.