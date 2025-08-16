BMW Group: Οι εντυπωσιακές πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων

Ένα στα τέσσερα οχήματα που πωλήθηγκαν ήταν ηλεκτροκίνητα

Τελευταία Νέα
16.08.25 , 21:14 Route 360: Ανακαλύπτοντας μια φυλή ιθαγενών μέσα στην ζούγκλα!
16.08.25 , 21:02 Rout 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και την παρέα του
16.08.25 , 20:20 Route 360: Το Πλήρωμα γνωρίζει την πόλη του Παναμά
16.08.25 , 20:10 Ρόδος: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το κάθισμα που έσπασε στο «ταψί»
16.08.25 , 19:40 Το Route 360 περνάει μέσα από τη διώρυγα του Παναμά!
16.08.25 , 19:19 BMW Group: Οι εντυπωσιακές πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων
16.08.25 , 19:14 Kρήτη: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και τη μαχαίρωσε στο στήθος
16.08.25 , 18:08 Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην Κέρκυρα - Σώοι οι επιβάτες
16.08.25 , 17:38 Γνωστή τραγουδίστρια πέρασε τον Δεκαπενταύγουστο στο νοσοκομείο!
16.08.25 , 17:26 Αλεξανδρούπολη: Δίχρονη επέπλεε αναίσθητη στο νερό - Διάσωση στο παρά πέντε
16.08.25 , 17:06 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η οικογενειακή βόλτα με τον γιο της στην παραλία
16.08.25 , 16:48 Σκάει μεταγραφή σε ΑΕΚ; Αυτή είναι η βασική προτεραιότητα του Νίκολιτς
16.08.25 , 16:30 Η κίνηση - έκπληξη της Μελάνια Τραμπ: Γράμμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν
16.08.25 , 16:11 Φωτιά στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
16.08.25 , 15:52 Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα δήλωνε για τη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
BMW Group: Οι εντυπωσιακές πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ηλεκτροκίνητα μοντέλα και εκδόσεις BMW M με αυξημένους όγκους πωλήσεων.Με μερίδιο 26,4% (2ο Τρίμηνο: 26,0%) επί των συνολικών πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο, περισσότερα από ένα στα τέσσερα οχήματα του BMW Group που παραδόθηκαν – συγκεκριμένα 319.031 μονάδες – ήταν ηλεκτροκίνητα. Η Ευρώπη κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης για τα μοντέλα BEV και PHEV, με 34,8%.

Παράλληλα με τα ηλεκτροκίνητα οχήματα (+6,5%), τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων της BMW M ήταν από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της μάρκας BMW: Με σχεδόν 106.000 πωλήσεις (+6,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024), η BMW M GmbH πέτυχε τις υψηλότερες πωλήσεις πρώτου εξαμήνου στην ιστορία της. Η BMW M3* και η BMW M3 Touring*, μαζί με τις νέες BMW M5* και BMW M5 Touring που παρουσιάστηκαν στις αρχές του έτους, συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτό το αποτέλεσμα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW GROUP
 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top