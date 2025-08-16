«Σκηνές» αντί για σπίτια για τους Παλαιστίνιους αμάχους της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επισήμως ότι από την Κυριακή θα αρχίσει να παρέχει «σκηνές και εξοπλισμό στέγασης» στους Παλαιστίνιους αμάχους της Γάζας, προετοιμάζοντας τη μαζική μετακίνησή τους από τις ζώνες μάχης στα νότια της Λωρίδας.

Πρόκειται για την πιο σαφή ένδειξη ότι το Τελ Αβίβ ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα, εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση – αυτή τη φορά στο βόρειο τμήμα και συγκεκριμένα στην ομώνυμη πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του αποκλεισμένου θύλακα.

Η ανακοίνωση έγινε από τον στρατιωτικό εκπρόσωπο Λέρα Άβιχαϊ Άντριλαϊ, ο οποίος μίλησε για «προσωρινή στέγαση» των αμάχων, χωρίς ωστόσο να εξηγεί σε ποια ακριβώς τοποθεσία, σε ποιες συνθήκες και για πόσο διάστημα θα μεταφερθούν.

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr