Το Πατρινό Καρναβάλι 2026 είναι πλέον γεγονός, αφού το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, η Πάτρα «φόρεσε» τα καλά της για να υποδεχτεί στην πλατεία Γεωργίου τη γιορτή της έναρξης του φετινού Καρναβαλιού.

Η φετινή τελετή έναρξης είχε ως θέμα, «Βγες από την Οθόνη» και βασίστηκε, σύμφωνα με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας, στη συλλογικότητα, τη ζωντανή εμπειρία και τη φυσική ανθρώπινη παρουσία. Τη σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Διονύσης Μπάστας, με τη συμμετοχή περίπου 300 ατόμων.

Όσον αφορά στη φετινή βασίλισσα του Καρναβαλιού, οι διοργανωτές επέλεξαν τη Μαρίζα Φλωράτου, μία νέα κοπέλα με σπουδές στην ισπανική γλώσσα, τη φιλολογία και τη φυσιοθεραπεία, που συμμετέχει παράλληλα σε πολλές εθελοντικές δράσεις. Όπως δήλωσε η ίδια: «Είναι τιμή μου να εκπροσωπήσω εγώ το φετινό καρναβάλι της Πάτρας, πόσο μάλλον να είμαι η βασίλισσα».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών, για την επιλογή του τιμητικού ρόλου της βασίλισσας του Καρναβαλιού 2026, εκτός από την ομορφιά και την προσωπικότητα, ελήφθη υπόψη και η σχέση των υποψηφίων με τον συγκεκριμένο θεσμό. Η σχέση της Μαρίζας Φλωράτου με το Πατρινό Καρναβάλι δεν είναι απλώς στενή, είναι σχεδόν… βιολογική, αφού όπως η ίδια δηλώνει: «Ένιωσα τη χαρά του Καρναβαλιού από την κοιλιά της μητέρας μου». Επίσης, αποκάλυψε ότι συμμετέχει από ενός έτους στις εκδηλώσεις και πως κάθε χρονιά δηλώνει το «παρών» και στηρίζει το θεσμό.

Μαρίζα Φλωράτου: Ποια είναι η βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Γεννήθηκε στην Πάτρα

Έχει κάνει σπουδές στην ισπανική γλώσσα, τη φιλολογία και τη φυσικοθεραπεία

Μιλά Αγγλικά και Ισπανικά

Έχει ασχοληθεί με τον χορό ως χορογράφος και χορεύτρια σε σχολές, ωδεία και σχολεία, καθώς και ως φυσικοθεραπεύτρια

Έχει ιδιαίτερη προσφορά στον χώρο του εθελοντισμού

Όσον αφορά στη σχέση της με το θεσμό, η ίδια έχει δηλώσει ότι έχει νιώσει τη χαρά του Καρναβαλιού και την ατμόσφαιρα της Παρέλασης από τότε που βρισκόταν στην κοιλιά της μητέρας της όταν αυτή ήταν έγκυος

Συμμετέχει στις εκδηλώσεις κάθε χρόνο, είτε ως μέλος πληρωμάτων στις παρελάσεις, είτε ως χορεύτρια στο θέαμα «Οι Σχολές Χορού παρουσιάζουν…» και άλλες εκδηλώσεις του θεσμού

Με την αυθεντικότητα και την καλλιτεχνική της ταυτότητα, υπόσχεται να δώσει τον καλύτερό της εαυτό ως βασίλισσα του Καρναβαλιού, φέρνοντας μαζί της ενέργεια, εμπειρία και αυθεντική καρναβαλική ψυχή.