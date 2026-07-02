Οι πολυκατοικίες μπαίνουν σε νέα εποχή, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί εκτεταμένη μεταρρύθμιση του πλαισίου που διέπει την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία. Ο σχεδιασμός προβλέπει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πολυκατοικιών, στη διαχείριση των κοινόχρηστων, στις αποφάσεις των συνιδιοκτητών, αλλά και στους κανόνες που αφορούν τα διαμερίσματα. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε θα ολοκληρώσει το έργο της έως το φθινόπωρο του 2026, με στόχο το νέο θεσμικό πλαίσιο να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2027.

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