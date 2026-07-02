Πολυκατοικίες: Σαρωτικές αλλαγές σε κοινόχρηστα και κανονισμούς

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες με τον νέο Κώδικα

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/ Γ. Παναγόπουλος βίντεο OPEN

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί μεταρρύθμιση του πλαισίου για τις πολυκατοικίες.
  • Αλλαγές θα γίνουν στη λειτουργία, διαχείριση κοινόχρηστων και αποφάσεις συνιδιοκτητών.
  • Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της έως το φθινόπωρο του 2026.
  • Το νέο θεσμικό πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2027.

 Οι πολυκατοικίες μπαίνουν σε νέα εποχή, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί εκτεταμένη μεταρρύθμιση του πλαισίου που διέπει την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία. Ο σχεδιασμός προβλέπει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πολυκατοικιών, στη διαχείριση των κοινόχρηστων, στις αποφάσεις των συνιδιοκτητών, αλλά και στους κανόνες που αφορούν τα διαμερίσματα. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε θα ολοκληρώσει το έργο της έως το φθινόπωρο του 2026, με στόχο το νέο θεσμικό πλαίσιο να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2027.

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