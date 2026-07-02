Ο Όμιλος Volkswagen ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο στην ηλεκτρική μετακίνηση πόλης, με μία νέα γενιά αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων που φέρνει τη βιώσιμη μετακίνηση πιο κοντά σε περισσότερους οδηγούς στην Ευρώπη.Η νέα “Electric Urban Car Family” του Volkswagen Group αποτελεί το μεγάλο βήμα του Ομίλου προς την προσιτή ηλεκτροκίνηση. Με τιμή εισόδου στις 24.990 ευρώ με το ID.Polo, η νέα οικογένεια μικρών ηλεκτρικών μοντέλων διαμορφώνει μία νέα κατηγορία αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σχεδιασμένων για την καθημερινή χρήση, την πόλη και τις πραγματικές ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών.



Στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. CROSS και Skoda Epiq, μοντέλα που σηματοδοτούν την είσοδο της ηλεκτροκίνησης σε μια πιο προσιτή και πρακτική κατηγορία. Η εμπορική πορεία της νέας οικογένειας έχει ήδη ξεκινήσει να παίρνει μορφή, με το ID. Polo να αποτελεί ένα από τα πρώτα και πιο χαρακτηριστικά δείγματα της νέας στρατηγικής της Volkswagen για την ηλεκτρική μετακίνηση του αύριο.

Τα νέα μοντέλα παράγονται στα εργοστάσια του Ομίλου στην Ισπανία, σε Martorell και Pamplona, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την κλίμακα παραγωγής και τις συνέργειες του Volkswagen Group. Η νέα οικογένεια περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα μοντέλα από τις μάρκες Volkswagen, Skoda και CUPRA, τα οποία διατηρούν ξεχωριστό χαρακτήρα και ταυτότητα, ανάλογα με τη φιλοσοφία κάθε μάρκας.Όλα τα μοντέλα βασίζονται στην εξελιγμένη ηλεκτρική πλατφόρμα MEB+, η οποία αποτελεί το τεχνολογικό υπόβαθρο για τη νέα γενιά προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Ομίλου.

Παράλληλα, η χρήση της νέας unified cell του Volkswagen Group στην μπαταρία, για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία, επιτρέπει περαιτέρω οικονομίες κλίμακας και συμβάλλει στη συγκράτηση του κόστους παραγωγής. Η συγκεκριμένη τεχνολογία καθιστά εφικτές αυτονομίες έως και 450 χιλιόμετρα για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προσφέροντας στους οδηγούς την πρακτικότητα και την καθημερινή ευελιξία που απαιτούνται για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς.

