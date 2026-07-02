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Ελλαδα
Καταπέλτης ανοικτός εν πλω: Άνδρας πήδηξε στη θάλασσα για να ανέβει στο πλοίο / SKAI

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Εξαιρετικά ανησυχιτκές σκηνές έθεσαν σε πλήρη κινητοποίηση τις λιμενικές αρχές στη Λακωνία, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην πορθμειακή γραμμή που συνδέει την Πούντα με την Ελαφόνησο. Συγκεκριμένα, ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο προσέγγισε το λιμάνι της Ελαφονήσου κάτω από συνθήκες που παραβιάζουν ξεκάθαρα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και ερευνώνται πλέον σε βάθος.

Ειδικότερα, η αναφορά που έφτασε στο Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών περιγράφει σκηνές που παραπέμπουν σε θρίλερ. Το πλοίο, κατά τη διάρκεια των ελιγμών για την πρόσδεσή του στο λιμάνι, είχε ήδη κατεβασμένο και ανοιχτό τον καταπέλτη του, ενώ βρισκόταν ακόμη εν κινήσει. Το γεγονός αυτό από μόνο του συνιστά μεγάλο κίνδυνο, όμως η κατάσταση έγινε ακόμα πιο επικίνδυνη όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα να κολυμπά προς το μέρος του πλοίου. Όπως καταγγέλθηκε, ο συγκεκριμένος άνδρας κατάφερε τελικά να σκαρφαλώσει και να επιβιβαστεί στο οχηματαγωγό χρησιμοποιώντας τον ανοιχτό καταπέλτη, την ίδια ώρα που το σκάφος συνέχιζε κανονικά τις διαδικασίες προσέγγισης στην προβλήτα.

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση. Στελέχη του τοπικού λιμεναρχείου, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιθεωρητές του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ), μετέβησαν στο πλοίο για να πραγματοποιήσουν εξονυχιστικό έλεγχο και να διαλευκάνουν τι ακριβώς συνέβη. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής εξέτασης, οι επιθεωρητές ήρθαν αντιμέτωποι με ένα επιπλέον εύρημα: το πλοίο είχε παρουσιάσει μηχανική βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή του. Όπως διαπιστώθηκε, ο μηχανικός του σκάφους είχε προχωρήσει σε μια πρόχειρη επιδιόρθωση του προβλήματος, προκειμένου το πλοίο να μπορέσει να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

Ευτυχώς, παρά την τεράστια αναστάτωση και την επικινδυνότητα των χειρισμών, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός μεταξύ των επιβατών ή των μελών του πληρώματος, ούτε προκλήθηκε κάποιου είδους θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή. Ωστόσο, η σοβαρότητα της κατάστασης ανάγκασε το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών να λάβει αυστηρά μέτρα, απαγορεύοντας άμεσα τον απόπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού. Το πλοίο θα παραμείνει καθηλωμένο μέχρι να ελεγχθεί πλήρως και να προσκομιστεί το απαραίτητο επίσημο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα που το παρακολουθεί. Παράλληλα, οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τις νομικές διαδικασίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ εξετάζεται εξονυχιστικά αν τηρήθηκαν στο έπακρο οι κανόνες ασφαλείας της ναυσιπλοΐας.

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