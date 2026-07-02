Φωτιά Στην Άρτα: 112 Στον Άγιο Σπυρίδωνα Για Ετοιμότητα

Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Άρτας, με τις ισχυρές ριπές ανέμου να ενώνουν τα επιμέρους μέτωπα και να δημιουργούν ένα εκτεταμένο πύρινο μέτωπο που επηρεάζει τις περιοχές Στρογγυλή, Βίγλα και Άγιο Σπυρίδωνα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Στρογγύλης #Άρτα.

Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2026

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με την πυκνή βλάστηση και τους καλαμιώνες, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι συνεχείς αναζωπυρώσεις ενισχύουν τη δυναμική της φωτιάς.

Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους του Αγίου Σπυρίδωνα να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 2, 2026

Στο σημείο επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστικά οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με υδροφόρες και μηχανήματα έργου για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την προστασία των πολιτών, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον έλεγχο της φωτιάς πριν οι ισχυροί άνεμοι προκαλέσουν νέα επέκταση του μετώπου.