Φωτιά στην Άρτα: 112 στον Άγιο Σπυρίδωνα - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: epiruspost.gr
Φωτιά Στην Άρτα: 112 Στον Άγιο Σπυρίδωνα Για Ετοιμότητα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Άρτα, επηρεάζοντας τις περιοχές Στρογγυλή, Βίγλα και Άγιο Σπυρίδωνα.
  • Ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους του Αγίου Σπυρίδωνα να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
  • Δυσμενείς καιρικές συνθήκες και πυκνή βλάστηση δυσχεραίνουν την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστικά οχήματα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Αστυνομικές δυνάμεις ρυθμίζουν την κυκλοφορία και προστατεύουν τους πολίτες στην περιοχή.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Άρτας, με τις ισχυρές ριπές ανέμου να ενώνουν τα επιμέρους μέτωπα και να δημιουργούν ένα εκτεταμένο πύρινο μέτωπο που επηρεάζει τις περιοχές Στρογγυλή, Βίγλα και Άγιο Σπυρίδωνα.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με την πυκνή βλάστηση και τους καλαμιώνες, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι συνεχείς αναζωπυρώσεις ενισχύουν τη δυναμική της φωτιάς.

Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους του Αγίου Σπυρίδωνα να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Στο σημείο επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστικά οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με υδροφόρες και μηχανήματα έργου για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την προστασία των πολιτών, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον έλεγχο της φωτιάς πριν οι ισχυροί άνεμοι προκαλέσουν νέα επέκταση του μετώπου.

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