Γλυφάδα: Στιγμιότυπα με τις λαμπερές εμφανίσεις από το fashion event/ NDP

Λαμπερές παρουσίες απαθανατίστηκαν σε fashion event γνωστού οίκου μόδας, που πραγματοποιήθηκε στη Γλυφάδα.

Δημήτρης Αλεξάνδρου- Φαίη Σκορδά- Έλενα Γαλύφα/ NDP

Γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής showbiz έδωσαν το παρών και πόζαραν στον φακό με καλοκαιρινή διάθεση, σε μια βραδιά γεμάτη στυλ.

Άντζελα Γκερέκου- Μαρία Βοσκοπούλου/ NDP PHOTO

Ανάμεσά τους η Φαίη Σκορδά και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, οι οποίοι επέλεξαν denim για την περίσταση. Εκεί ήταν επίσης, η Άντζελα Γκερέκου με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου, η Josephine Wendel, ο Μιχάλης Κουινέλης, η Κάτια Δέδε, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Έλενα Γαλύφα και η Mary Vitinaros.

Φαίη Σκορδά/ NDP

Josephine Wendel/ NDP

Μιχάλης Κουινέλης / NDP PHOTO

Κάτια Δέδε- Έβελυν Καζαντζόγλου- Έλενα Γαλύφα/ NDP

Mary Vitinaros/ NDP