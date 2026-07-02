Λαμπερές παρουσίες απαθανατίστηκαν σε fashion event γνωστού οίκου μόδας, που πραγματοποιήθηκε στη Γλυφάδα.
Δημήτρης Αλεξάνδρου- Φαίη Σκορδά- Έλενα Γαλύφα/ NDP
Γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής showbiz έδωσαν το παρών και πόζαραν στον φακό με καλοκαιρινή διάθεση, σε μια βραδιά γεμάτη στυλ.
Άντζελα Γκερέκου- Μαρία Βοσκοπούλου/ NDP PHOTO
Ανάμεσά τους η Φαίη Σκορδά και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, οι οποίοι επέλεξαν denim για την περίσταση. Εκεί ήταν επίσης, η Άντζελα Γκερέκου με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου, η Josephine Wendel, ο Μιχάλης Κουινέλης, η Κάτια Δέδε, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Έλενα Γαλύφα και η Mary Vitinaros.
Φαίη Σκορδά/ NDP
Josephine Wendel/ NDP
Μιχάλης Κουινέλης / NDP PHOTO
Κάτια Δέδε- Έβελυν Καζαντζόγλου- Έλενα Γαλύφα/ NDP
Mary Vitinaros/ NDPΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.