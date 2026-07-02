Γλυφάδα: Λαμπερές εμφανίσεις σε fashion event- Με denim Αλεξάνδρου & Σκορδά

Ποια γνωστά πρόσωπα ήταν εκεί

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Γλυφάδα: Στιγμιότυπα με τις λαμπερές εμφανίσεις από το fashion event/ NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Λαμπερές παρουσίες σε fashion event στη Γλυφάδα.
  • Γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz συμμετείχαν με καλοκαιρινή διάθεση.
  • Φαίη Σκορδά και Δημήτρης Αλεξάνδρου επέλεξαν denim για την εκδήλωση.
  • Παρούσες και άλλες προσωπικότητες όπως Άντζελα Γκερέκου και Josephine Wendel.
  • Η βραδιά χαρακτηρίστηκε από στυλ και κομψότητα.

Λαμπερές παρουσίες απαθανατίστηκαν σε fashion event γνωστού οίκου μόδας, που πραγματοποιήθηκε στη Γλυφάδα. 

Δημήτρης Αλεξάνδρου- Φαίη Σκορδά- Έλενα Γαλύφα/ NDP

Δημήτρης Αλεξάνδρου- Φαίη Σκορδά- Έλενα Γαλύφα/ NDP

Γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής showbiz έδωσαν το παρών και πόζαραν στον φακό με καλοκαιρινή διάθεση, σε μια βραδιά γεμάτη στυλ.

 Άντζελα Γκερέκου- Μαρία Βοσκοπούλου/ NDP PHOTO

 Άντζελα Γκερέκου- Μαρία Βοσκοπούλου/ NDP PHOTO

Ανάμεσά τους η Φαίη Σκορδά και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, οι οποίοι επέλεξαν denim για την περίσταση. Εκεί ήταν επίσης, η Άντζελα Γκερέκου με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου, η Josephine Wendel, ο Μιχάλης Κουινέλης, η Κάτια Δέδε, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Έλενα Γαλύφα και η Mary Vitinaros.

Φαίη Σκορδά/ NDP

Φαίη Σκορδά/ NDP

Josephine Wendel/ NDP

Josephine Wendel/ NDP

Μιχάλης Κουινέλης / NDP PHOTO

Μιχάλης Κουινέλης / NDP PHOTO

Κάτια Δέδε- Έβελυν Καζαντζόγλου- Έλενα Γαλύφα/ NDP

Κάτια Δέδε- Έβελυν Καζαντζόγλου- Έλενα Γαλύφα/ NDP

Mary Vitinaros/ NDP

Mary Vitinaros/ NDP
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