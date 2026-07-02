Συγκινεί η μητέρα του Νικήτα: «Δεν πρόλαβα να φιλήσω ζωντανό το παιδί μου»

Τα προφητικά μηνύματα του Νικήτα στον αδερφό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.07.26 , 16:03 Γλυφάδα: Λαμπερές εμφανίσεις σε fashion event- Με denim Αλεξάνδρου & Σκορδά
02.07.26 , 16:00 Έξι λόγοι για τους οποίους η αερόβια γυμναστική παραμένει ιδανική
02.07.26 , 15:17 Συγκινεί η μητέρα του Νικήτα: «Δεν πρόλαβα να φιλήσω ζωντανό το παιδί μου»
02.07.26 , 15:02 Τραγωδία στο φαράγγι Τρύφου: 40χρονος ανασύρθηκε νεκρός
02.07.26 , 14:44 Λιγνάδης: «Έχω καταστραφεί, μέλημά μου να μην πάω φυλακή»
02.07.26 , 14:40 Νάντια Μπουλέ: «Μεγαλώνοντας μαθαίνεις να βάζεις όρια σε ανθρώπους»
02.07.26 , 14:31 Δ. Παπανικολάου: Θεωρεί «δώρο» τη συνεργασία με ηθοποιούς του Άγιου Έρωτα
02.07.26 , 14:26 Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές
02.07.26 , 14:19 Δυνατός σεισμός στην Κάρπαθο
02.07.26 , 14:17 Συγκινεί η Παυλίνα Βουλγαράκη: «Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν από 23 χρόνια»
02.07.26 , 14:17 Θεσσαλονίκη: «Όταν ο άλλος έχει γκαζάκι, είναι δολοφόνος»
02.07.26 , 14:00 Οι hot χρωματικοί συνδυασμοί της σεζόν που σου φτιάχνουν τη διάθεση
02.07.26 , 13:51 Πώς επιλέγει η εφορία σε ποιους θα κάνει αιφνιδιαστικό έλεγχο
02.07.26 , 13:49 Άση Μπήλιου: Η Σύνοδος Άρη - Ουρανού & τα 4 ζώδια που πρέπει να προσέχουν
02.07.26 , 13:45 Ξεσπά η Τούνη: «Έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου»
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Χρηστίδου: «Το Mega της πρότεινε την πρωινή ζώνη μετά το φινάλε της Σκορδά»
Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Θεατρική βραδιά με τον σύντροφό της
Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της
Συγκινεί η μητέρα του Νικήτα: «Δεν πρόλαβα να φιλήσω ζωντανό το παιδί μου»
Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της
Μεσσαροπούλου: «Εγώ είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι το πλατό έχει ξεστηθεί»
Δανάη Παππά: «Με αυτά που βίωσα, έχω κλειστεί στον εαυτό μου»
Ξεσπά η Τούνη: «Έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου»
Μαίρη Συνατσάκη: Οι οικογενειακές φωτογραφίες από τον γάμο της Οικονομάκου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας του Νικήτα, δύο μήνες μετά τη δολοφονία του / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μητέρα του Νικήτα, που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο, εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του παιδιού της, λέγοντας ότι δεν πρόλαβε να τον αγκαλιάσει.
  • Η οικογένεια του Νικήτα πιστεύει ότι η δολοφονία του ήταν αποτέλεσμα προαναγγελθέντος εγκλήματος, καθώς ο δράστης τον κατηγορούσε για τον θάνατο του γιου του.
  • Ο Νικήτας είχε εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλειά του σε μηνύματα προς τον αδερφό του, προτού δολοφονηθεί.
  • Οι γονείς του Νικήτα είχαν απευθυνθεί στην αστυνομία για την προστασία του, αλλά δεν ελήφθησαν μέτρα.
  • Ο πατέρας του κολλητού του Νικήτα και η σύζυγός του είναι προφυλακισμένοι για τη δολοφονία.

«Ραγίζει» καρδιές η οικογένεια του Νικήτα που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον πατέρα του φίλου του, που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο ενώ ήταν μαζί.  

Δολοφονία 20χρονου Νικήτα: Εξετάζεται ενέδρα και προμελέτη

Δύο μήνες μετά τη στυγερή δολοφονία του, το σπίτι της οικογένειας είναι βυθισμένο στο πένθος, με τον πατέρα του να παραμένει στο μνήμα του για ώρες. 

«Δεν πρόλαβα ζωντανό το παιδί μου να το αγκαλιάσω, να του δώσω ένα μεγάλο φιλί και να του πω πόσο πολύ το αγαπώ. Δεν το πρόλαβα δυστυχώς ζωντανό και αυτό θα με κατατρέχει στο υπόλοιπο της ζωής μου. Δε θα ήθελα καμιά άλλη μάνα να το ζήσει αυτό, ούτε τον θάνατο του παιδιού της ούτε με τον τρόπο που έφυγε το δικό μου παιδί», δήλωσε συντετριμμένη η μητέρα του αδικοχαμένου Νικήστρατου στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα και τον Μιχαήλ Λαμπαθάκη. 

Δολοφονία Νικήτα στο Ηράκλειο

Στη συνέχεια, περιέγραψε το βάρος της καθημερινότητας από την ημέρα που «έχασε» το παιδί της: «Κάθομαι στην κουζίνα μου, κοιτάζω το αυτοκίνητό του και τον περιμένω από κάπου να φανεί, να μου κάνει την πλάκα του όπως συνήθιζε, να του πω ότι τον αγαπάω και ότι μου λείπει. Τον περιμένω κάθε βράδυ να έρθει. Κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο δύσκολο». 

Κλείνοντας, η κυρία Άννα έκανε μία μόνο ευχή για τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να θυμάται ο κόσμος τον γιο της: «Την καλοσύνη του, την ευγένειά του. Δεν ήθελε να κάνει κακό σε κανέναν. Να θυμούνται την αγάπη που είχε για όλο τον κόσμο. Προσπαθώ να σταθώ όρθια για τα υπόλοιπα παιδιά μου, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι». 

Δολοφονία Ηράκλειο: «Εμένα κυνηγάει» - Τα προφητικά μηνύματα του Νικήτα στον αδερφό του 

Η οικογένεια του 20χρονου επιμένει ότι η δολοφονία δεν ήταν εν βρασμώ, αλλά το τέλος ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος. Ο δράστης για καιρό μετά το τροχαίο στο οποίο «χάθηκε» ο γιος του κατηγορούσε τον Νικήτα ως υπεύθυνο και είχε αποπειραθεί να τον βλάψει επανειλημμένα. 

Η αγωνία που ζούσε ο Νικήτας και η οικογένειά του όλον αυτόν τον καιρό έχει αποτυπωθεί σε μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον αδερφό του και παρουσιάστηκαν αποκλειστικά στην εκπομπή. 

«Δώσε μου το αυτοκίνητό σου να κυκλοφορώ εγώ με αυτό, εφόσον το έχουν στοχοποιήσει, για να πάρουν εμένα από πίσω», έλεγε ο μεγαλύτερος αδερφός του, με τον Νικήτα να απαντά: «Θα έρθει για να αποτελειώσει τη δουλειά του. Ποιο αμάξι μου; Και να το είχα δε θα στο έδινα. Εμένα θέλει, δε θα την πληρώσετε εσείς». 

Δολοφονία Νικήτα στο Ηράκλειο: Τα προφητικά μηνύματα με τον αδερφό του

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν το 2023, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νικήτας με συνοδηγό τον κολλητό του φίλο εξετράπη της πορείας του. Ο 20χρονος τραυματίστηκε αλλά επέζησε, σε αντίθεση με τον φίλο του που σκοτώθηκε. Οι γονείς του θύματος θεωρούσαν υπεύθυνο τον Νικήτα και έκτοτε τον καταδίωκαν και τον εκφόβιζαν. Αν και η οικογένεια του Νικήτα είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στην αστυνομία καταγγέλλοντας ότι το παιδί του βρίσκεται σε κίνδυνο, τελικά δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την τραγωδία. 

Για τη δολοφονία του Νικήτα έχει προφυλακιστεί ο πατέρας του κολλητού του, αλλά και η σύζυγός του που θεωρείται ηθική αυτουργός. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΝΙΚΗΤΑΣ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top