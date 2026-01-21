Ο Πασχάλης Τερζής εισήχθη σήμερα το πρωί, Τετάρτη, στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, λόγω προβλημάτων στην αναπνοή.

Η είδηση έγινε γνωστή από την εκπομπή «Super Κατερίνα», προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον δημοσιογράφο Ξενοφώντα Σκιτζή, ο τραγουδιστής έφτασε στα επείγοντα του νοσοκομείου στις 5:30 το πρωί, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στην αναπνοή. Αμέσως μεταφέρθηκε στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

«Η μονάδα Βραχείας Νοσηλείας είναι ένα τμήμα του νοσοκομείου όπου ουσιαστικά κάνεις εισαγωγή, αλλά δεν χρειάζεται να παραμείνεις για νοσηλεία. Εκεί σου παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και οδηγίες για την υγεία σου», εξήγησε ο δημοσιογράφος.

Ο Πασχάλης Τερζής παρέμεινε για περίπου δύο ώρες στη μονάδα, έλαβε τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο, επιστρέφοντας στο σπίτι του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι σταθερή και δεν χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Ο Πασχάλης Τερζής, ένας από τους πιο αγαπημένους λαϊκούς τραγουδιστές της Ελλάδας, έχει διαγράψει μια μακρά καριέρα γεμάτη επιτυχίες και χιλιάδες θαυμαστές σε όλη τη χώρα. Παρά τις έντονες επαγγελματικές του υποχρεώσεις και τις ζωντανές εμφανίσεις, ο τραγουδιστής φροντίζει πάντα την υγεία του, όπως φαίνεται και από την άμεση προσέγγιση που είχε στην ιατρική φροντίδα.

Οι θαυμαστές του εξέφρασαν την ανησυχία τους στα social media, με πολλούς να στέλνουν ευχές για γρήγορη ανάρρωση. Η είδηση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την προηγούμενη δημόσια εμφάνιση του Πασχάλη Τερζή, όπου φάνηκε γεμάτος ενέργεια, δείχνοντας ότι παραμένει δραστήριος παρά τη μακρόχρονη καριέρα του.