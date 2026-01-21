Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής

Ο τραγουδιστής πήγε στα επείγοντα με αναπνευστικά προβλήματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.01.26 , 11:44 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές στα νότια, κεντρικά και Αιγαίο
21.01.26 , 11:35 Σέρρες: Ξυλοκόπησαν στη φυλακή τον 16χρονο που τραυμάτισε θανάσιμα 17χρονο
21.01.26 , 11:32 Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
21.01.26 , 11:29 Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
21.01.26 , 11:18 Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής
21.01.26 , 11:13 Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία ανά 6ωρο – Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
21.01.26 , 11:00 Δέσποινα Βανδή: «Δε σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο»
21.01.26 , 10:47 Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Είμαι επιλεκτικός με τις δουλειές μου»
21.01.26 , 10:40 Δες ποιο είναι το beauty trick που κάνει τη διαφορά στο μακιγιαζ σας
21.01.26 , 10:33 Μαρίζα Φλωράτου: Ποια είναι η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
21.01.26 , 10:27 Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Αττική - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
21.01.26 , 10:01 Αποχωρούν σταδιακά οι αγρότες από τα μπλόκα - Τι αποφασίστηκε
21.01.26 , 09:59 Λαχταριστό σπανακόριζο με σπασμένη φέτα
21.01.26 , 09:53 Ραγδαίες εξελίξεις στον ΑΝΤ1 - Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού
21.01.26 , 09:52 Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Η ηλικία, η αδυναμία στον γιο του και το Michelin
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές στα νότια, κεντρικά και Αιγαίο
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Ραγδαίες εξελίξεις στον ΑΝΤ1 - Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής
Marseaux: Απαντά στην Εύη Δρούτσα και στο σχόλιο για το σώμα της
Σέρρες: Ξυλοκόπησαν στη φυλακή τον 16χρονο που τραυμάτισε θανάσιμα 17χρονο
Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Πασχάλης Τερζής εισήχθη σήμερα το πρωί, Τετάρτη, στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, λόγω προβλημάτων στην αναπνοή.

Η είδηση έγινε γνωστή από την εκπομπή «Super Κατερίνα», προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον δημοσιογράφο Ξενοφώντα Σκιτζή, ο τραγουδιστής έφτασε στα επείγοντα του νοσοκομείου στις 5:30 το πρωί, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στην αναπνοή. Αμέσως μεταφέρθηκε στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

«Η μονάδα Βραχείας Νοσηλείας είναι ένα τμήμα του νοσοκομείου όπου ουσιαστικά κάνεις εισαγωγή, αλλά δεν χρειάζεται να παραμείνεις για νοσηλεία. Εκεί σου παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και οδηγίες για την υγεία σου», εξήγησε ο δημοσιογράφος.

Ο Πασχάλης Τερζής παρέμεινε για περίπου δύο ώρες στη μονάδα, έλαβε τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο, επιστρέφοντας στο σπίτι του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι σταθερή και δεν χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής

Ο Πασχάλης Τερζής, ένας από τους πιο αγαπημένους λαϊκούς τραγουδιστές της Ελλάδας, έχει διαγράψει μια μακρά καριέρα γεμάτη επιτυχίες και χιλιάδες θαυμαστές σε όλη τη χώρα. Παρά τις έντονες επαγγελματικές του υποχρεώσεις και τις ζωντανές εμφανίσεις, ο τραγουδιστής φροντίζει πάντα την υγεία του, όπως φαίνεται και από την άμεση προσέγγιση που είχε στην ιατρική φροντίδα.

Οι θαυμαστές του εξέφρασαν την ανησυχία τους στα social media, με πολλούς να στέλνουν ευχές για γρήγορη ανάρρωση. Η είδηση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την προηγούμενη δημόσια εμφάνιση του Πασχάλη Τερζή, όπου φάνηκε γεμάτος ενέργεια, δείχνοντας ότι παραμένει δραστήριος παρά τη μακρόχρονη καριέρα του.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΡΖΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top