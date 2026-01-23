Θύμα κλοπής η Εύη Δρούτσα: Άρπαξαν 23.000 ευρώ από το σπίτι της

Όσα περιέγραψε σοκαρισμένη στο «Πρωινό»

Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency
Ακούστε το άρθρο

Σοκαρισμένη η γνωστή στιχουργός Εύη Δρούτσα μίλησε για την απάτη που υπέστη, όταν επιτήδειοι προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ κατάφεραν να της αποσπάσουν από το σπίτι της το ποσό των 23.000 ευρώ. Η ίδια περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του ANT1. 

Marseaux: Απαντά στην Εύη Δρούτσα και στο σχόλιο για το σώμα της

«Με παίρνει μία κυρία ως εσωτερική βλαβών και μου λέει: “αυτή την στιγμή εάν δεν καθίσουμε κάποιες ώρες να φτιάξουμε το ηλεκτρικό σας, θα είσαστε στο σκοτάδια τέσσερις μέρες”», αποκάλυψε η Εύη Δρούτσα, εξηγώντας πώς ξεκίνησε το τρομερό σκηνικό.

Εύη Δρούτσα: Θύμα κλοπής η γνωστή στιχουργός

Εύη Δρούτσα: Θύμα κλοπής η γνωστή στιχουργός

Στη συνέχεια, όπως είπε, οι δράστες προκάλεσαν βλάβες στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού της και της ζήτησαν να βγάλει ό,τι χρυσαφικό και χρήματα είχε και να τα βάλει σε ασημόχαρτο.

«Τα χρήματα επάνω έχουν μια ασημένια γραμμή. Αυτή η γραμμή εμποδίζει τη ΔΕΗ», της είπαν, ενώ της ζήτησαν να τα τοποθετήσει όλα μαζί σε ένα πορτοφόλι κάτω από το χαλάκι.

Εύη Δρούτσα: Η εγγονή της ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στο θέατρο

«Αφού αναβόσβησα τα φώτα, μου είπε ότι τελειώσαμε και να ανοίξω την πόρτα. Της λέω, δεν έχει τίποτα, έχουν εξαφανιστεί όλα. Θα έρθουν λέει, σε μια ώρα θα είναι εκεί. Το φάντασμα λέω θα τα φέρει;», περιέγραψε σοκαρισμένη η στιχουργός.

Ο Γιώργος Λιάγκας, σχολιάζοντας το περιστατικό στην εκπομπή, εξήγησε τον τρόπο δράσης των επιτήδειων: «Είχαν πάει κάτω, σου ανεβοκατεβάζανε τον γενικό από την πολυκατοικία, εσύ νόμιζες ήταν βλάβη, εσύ τα έβγαλες κάτω, τα πήρε και έφυγε».

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς δείχνει πώς οι απατεώνες μπορούν να εκμεταλλευτούν τον φόβο και την αδυναμία των πολιτών, προσποιούμενοι υπαλλήλους δημόσιων οργανισμών. Η Εύη Δρούτσα, μέσα από την περιγραφή της, προειδοποιεί όλους για την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουν όταν δέχονται τέτοιου είδους τηλεφωνήματα ή επισκέψεις.

Η ίδια, παρά το σοκ, μοιράστηκε την εμπειρία της για να προστατεύσει και άλλους, επισημαίνοντας τη σημασία της προσοχής και της ψυχραιμίας σε ανάλογες καταστάσεις.

 

