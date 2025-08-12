Εύη Δρούτσα: Η εγγονή της ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στο θέατρο

Το καλλιτεχνικό της ντεμπούτο στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, αναμένεται να κάνει τη νέα χειμερινή σεζόν, η εγγονή της Εύης Δρούτσα, Σισίλια, κόρη της, Μαργαρίτας Δρούτσα και του Γιάννη Τόλμη.

Η 13χρονη, έχοντας καλλιτεχνική φλέβα, θα κάνει τα πρώτα της βήματα στο χώρο του θεάτρου, συμμετέχοντας στο μιούζικαλ Άννυ, υποδυόμενη μια μικρή μαθήτρια.

Από μικρή ηλικία, η Σισίλια έδειξε την αγάπη της για το θέατρο, παρακολουθώντας όσο το δυνατόν περισσότερες παραστάσεις. Αυτό οφείλεται και στην επιρροή της μητέρας της, Μαργαρίτας, η οποία εργάζεται στις δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία στο χώρο του θεάματος.

Η γιαγιά της, Εύη Δρούτσα, στηρίζει με ενθουσιασμό την απόφαση της εγγονής της, καθώς πιστεύει στο ταλέντο και την πορεία της. Η ίδια η Σισίλια ανυπομονεί για το πρώτο της επαγγελματικό βήμα και την πρώτη της εμφάνιση στο θεατρικό κοινό.

Ποια είναι η κόρη της Εύης Δρούτσα

Η Μαργαρίτα Δρούτσα, κόρη της στιχουργού Εύης Δρούτσα, παντρεύτηκε τον τραγουδιστή Γιάννη Τόλμη στο δημαρχείο της Γλυφάδας το 2010. Η τελετή πραγματοποιήθηκε γρήγορα, ενώ το νυφικό της νύφης ήταν ένα απαλό σιέλ τζιν φόρεμα.

Στο πλευρό της Μαργαρίτας ήταν η μητέρα της, Εύη Δρούτσα, ενώ οι κουμπάροι ήταν οι συνθέτες Κωνσταντίνος Παντζής και Μάριος Ψιμόπουλος. Μετά την τελετή, ακολούθησε ένα πρωινό γεύμα για τους καλεσμένους, στους οποίους περιλαμβάνονταν πολλοί γνωστοί από τον χώρο του θεάματος.