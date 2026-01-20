Marseaux: Απαντά στην Εύη Δρούτσα και στο σχόλιο για το σώμα της

Η Εύη Δρούτσα έκανε δηλώσεις στην κάμερα του "Πρωινού" για τις συμμετοχές στον ελληνικό τελικό που έχουν ξεχωρίσει το πρωί της Δευτέρας και διαίτερα αιχμηρές ήταν οι δηλώσεις της και για τη Marseaux.

«Πού τη θυμήθηκες τώρα; Πίστευα ότι είναι ένα κοριτσάκι. Έχει καλή φωνή. Εδώ βγήκε μια μικρομέγαλη να βγάλει έξω το σώμα της. Πρώτα απ' όλα δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω. Επίσης μιμήθηκε άλλη από το εξωτερικό. Έχουμε μια ξενομανία να μιμούστε ξένα τραγούδια. Πολλοί θέλουν να βγάλουν ξένες λέξεις. Είμαστε σε μια χώρα που το ζεμπέκικο και το χασάπικο ήταν δικό μας» είπε χαρακτηριστικά.

Την απάντησή της στην Εύη Δρούτσα θέλησε να δώσει η Marseaux μέσα από τα προσωπικά της social media. Η τραγουδίστρια απάντησε στην αυστηρή κριτική που της έκανε για το ρούχο που επέλεξε στο βίντεο που παρουσίασε το τραγούδι της για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

«Παιδιά γεια σας. Δεν έχω προλάβει να σας μιλήσω ακόμα γιατί συμβαίνουνε όλα παράλληλα. Ήθελα να σας πω πως σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τη στήριξή σας, για τα μηνύματα, για την αγάπη που έχετε δείξει στο κομμάτι. Δε θεωρώ τίποτα δεδομένο. Και ελπίζω να κάνω έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο act στον εθνικό ημιτελικό και να σας αρέσει και εσάς. Παράλληλα να πω, ότι γυρνούσα χθες από την πρόβα, ανέμελη, και είδα ένα link που μου είχε στείλει ο μπαμπάς μου. Το πατάς; Και είδα ότι η κυρία Δρούτσα…», είπε αρχικά η Marseaux.

«Πότε σταματάμε να σχολιάζουμε τα σώματα των άλλων και γενικά τους άλλους ειδικά όταν δεν ξέρεις το τι διαταραχή μπορεί να έχει περάσει ο οποιοσδήποτε. Το τι θέματα έχει με το σώμα του, το πόση δυσκολία ίσως είχε για να τα ξεπεράσει. Εγώ έχω χάσει πάρα πολλές φορές βάρος, έχω πάρει πάρα πολλές φορές βάρος και γενικά έκανα πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία για να καταφέρω να το ξεπεράσω. Και μου πάτησε έτσι ένα πάρα πολύ λεπτό κουμπάκι που με στεναχώρησε και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα. Παρόλα αυτά, εσείς τι ρούχα πιστεύετε πρέπει να βάλω στον εθνικό τελικό, αφού δεν έχω το υπέροχο σώμα που λέει η κυρία Δρούτσα;», ολοκλήρωσε η Marseaux.

Δες την εμφάνιση της Marseaux με το «Χάνομαι» -Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός