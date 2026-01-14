Πασχάλης Τερζής: Επιστρέφει με τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου

Mετά από πολλά χρόνια αποχής, ο Πασχάλης Τερζής επιστρέφει στην ελληνική δισκογραφία και, μάλιστα, με ένα τραγούδι δια χειρός Χρήστου Νικολόπουλου.

Την ευχάριστη είδηση για τον σπουδαίο ερμηνευτική έκανε γνωστή τον Δεκέμβριο του 2025 ο γνωστός μουσικοσυνθέτης. Ο Χρήστος Νικολόπουλος τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου δημοσίευσε στο TikTok μία σειρά από φωτογραφίες από τη συνεργασία του με τον Πασχάλη Τερζή. Οι δύο καλλιτέχνες πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό, ενώ η ανάρτηση κέρδισε αμέτρητα likes.

Το νέο τραγούδι είναι, λοιπόν, έτοιμο, όπως αποκάλυψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και πρόκειται να κυκλοφορήσει σε λίγες μόνο μέρες.

Παράλληλα, θαυμαστές του τραγουδιστή έγραψαν ότι ανυπομονούν για την επιστροφή του στο τραγούδι, δείχνοντας για ακόμα μία φορά ότι ο Πασχάλης Τερζής, παρά την απουσία του, παραμένει στις καρδιές του κόσμου.

«Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της καρδιάς μας», έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ αγαπημένος μου φίλος. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μας λείπει πολύ. Εγώ κατάλαβα την αξία του Πασχάλη Τερζή. Ήμουν ο πρώτος που του έδωσα τον πρώτο του δίσκο και του είχα πει “θα πας πολύ καλά” και μου απάντησε “όλοι τα ίδια μου λένε, αλλά κανείς δε με βοηθάει”.

Του είπα ότι θα τον βοηθήσω, κάναμε τον πρώτο δίσκο και βρήκε έναν υπέροχο δρόμο. Πραγματικά το άξιζε. Κατόρθωσα και μπόρεσα και τραγούδησε ένα νέο τραγούδι μου. Θα το ακούσουμε σε λίγο καιρό», είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ο Χρήστος Νικολόπουλος για τη νέα συνεργασία τους.