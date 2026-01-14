Πασχάλης Τερζής: Επιστρέφει με τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου

Η ανάρτηση του συνθέτη με τον καταξιωμένο τραγουδιστή

Mετά από πολλά χρόνια αποχής, ο Πασχάλης Τερζής επιστρέφει στην ελληνική δισκογραφία και, μάλιστα, με ένα τραγούδι δια χειρός Χρήστου Νικολόπουλου.

Γιάννα Τερζή: Διέψευσε τις φήμες για τον πατέρα της, Πασχάλη Τερζή

Την ευχάριστη είδηση για τον σπουδαίο ερμηνευτική έκανε γνωστή τον Δεκέμβριο του 2025 ο γνωστός μουσικοσυνθέτης. Ο Χρήστος Νικολόπουλος τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου δημοσίευσε στο TikTok μία σειρά από φωτογραφίες από τη συνεργασία του με τον Πασχάλη Τερζή. Οι δύο καλλιτέχνες πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό, ενώ η ανάρτηση κέρδισε αμέτρητα likes.

Πασχάλης Τερζής: Επιστρέφει με τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου

Το νέο τραγούδι είναι, λοιπόν, έτοιμο, όπως αποκάλυψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και πρόκειται να κυκλοφορήσει σε λίγες μόνο μέρες.

Tερζής για Μαρινέλλα: Εγώ πιστεύω ότι είναι παλικάρι και θα βγει γερή 

Παράλληλα, θαυμαστές του τραγουδιστή έγραψαν ότι ανυπομονούν για την επιστροφή του στο τραγούδι, δείχνοντας για ακόμα μία φορά ότι ο Πασχάλης Τερζής, παρά την απουσία του, παραμένει στις καρδιές του κόσμου. 

Πασχάλης Τερζής: Επιστρέφει με τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου

«Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της καρδιάς μας», έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ αγαπημένος μου φίλος. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μας λείπει πολύ. Εγώ κατάλαβα την αξία του Πασχάλη Τερζή. Ήμουν ο πρώτος που του έδωσα τον πρώτο του δίσκο και του είχα πει “θα πας πολύ καλά” και μου απάντησε “όλοι τα ίδια μου λένε, αλλά κανείς δε με βοηθάει”.

Του είπα ότι θα τον βοηθήσω, κάναμε τον πρώτο δίσκο και βρήκε έναν υπέροχο δρόμο. Πραγματικά το άξιζε. Κατόρθωσα και μπόρεσα και τραγούδησε ένα νέο τραγούδι μου. Θα το ακούσουμε σε λίγο καιρό», είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ο Χρήστος Νικολόπουλος για τη νέα συνεργασία τους.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΡΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
