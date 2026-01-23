Κίμων Κουρής: Η φωτογραφία του με διάσημο ηθοποιό - Παίζουν στο ίδιο σίριαλ

Ο ηθοποιός συνεργάστηκε με διεθνείς σταρ σε κατασκοπευτικό θρίλερ

Στη νέα σεζόν της ξένης σειράς Tehran συμμετέχει ο Κίμων Κουρής, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα γυρίσματα, σε μία από τις οποίες εμφανίζεται με τον Hugh Laurie, τον γνωστό σε όλους μας Dr.House.

Κίμων Κουρής: Ο παιδικός φίλος του Τότσικα που δεν ήθελε να γίνει ηθοποιός

Ο  ηθοποιός συνεργάστηκε με τους διεθνώς καταξιωμένους ηθοποιούς Hugh Laurie και Shawn Toub στη σειρά, τα γυρίσματα της οποίας πραγματοποιήθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου στην Αθήνα. 

Κίμων Κουρής: Η φωτογραφία του με διάσημο ηθοποιό - Παίζουν στο ίδιο σίριαλ

Η σειρά αποτελεί ένα κατασκοπευτικό θρίλερ, που επικεντρώνεται στις μυστικές επιχειρήσεις της ισραηλινής Μοσάντ στο Ιράν. 

Κίμωνας Κουρής για τη γέννηση του γιου του: «Πολύ πρωτόγνωρο συναίσθημα»

Σε ανάρτηση που έκανε ο Κίμωνας Κουρής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε εικόνες από το δεύτερο επεισόδιο της τρίτης σεζόν, στην οποία συμμετείχε

Δείτε την ανάρτησή του Κίμωνα Κουρή

Στην τρίτη σεζόν του Τehran, η ιστορία ξεκινά μετά τα γεγονότα που άφησαν την Ταμάρ εκτός διοίκησης μετά το τέλος της δεύτερης σεζόν. Αναγκάζεται να επανεφεύρει τον εαυτό της και να προσπαθήσει να κερδίσει ξανά την υποστήριξη της Mossad για να επιβιώσει. Η πλοκή εξελίσσει τις συμμαχίες και τους εχθρούς σε ένα επικίνδυνο περιβάλλον, με την πρωταγωνίστρια να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των προηγούμενων ενεργειών της και να προσπαθεί να βρει τρόπο να παραμείνει ζωντανή.

