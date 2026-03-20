Από το Breakfast@Star στο Cash or Trash: Ο Ντάφλος δοκιμάζει την τύχη του

Σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Ντάφλος κάνει μια…παράκαμψη από το Breakfast@Star και βρίσκεται σήμερα στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, έτοιμος να ζήσει την εμπειρία της πρώτης του τηλεοπτικής δημοπρασίας. Ο ετοιμόλογος συνεργάτης της πρωινής εκπομπής του Star παρουσιάζει ένα ξεχωριστό designer αντικείμενο, το οποίο έφερε από το εξωτερικό και αναστατώνει ευχάριστα με το κέφι του το δωμάτιο των πέντε αγοραστών!

Ο Πρόδρομος αψήφησε τα χιλιόμετρα και ταξίδεψε από την όμορφη Δράμα για να βρεθεί στο πλατό του Cash or Trash, της αγαπημένης του εκπομπής. Μετά από πολλή σκέψη, ο συνταξιούχος υπάλληλος του ΟΤΕ φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης ένα από τα πιο ιδιαίτερα αντικείμενα, που έχουμε δει στην εκπομπή.

Η μεγάλη του επιθυμία ήταν να παρουσιάσει κάτι που δεν έχει εκτιμήσει έως τώρα ο Θάνος Λούδος, ο οποίος δεν κρύβει την έκπληξή του όταν το αντικρίζει. Την ίδια έκπληξη φαίνεται να μοιράζονται και οι πέντε αγοραστές, οι οποίοι δίνουν ρεσιτάλ ανταγωνιστικών προσφορών για να το αποκτήσουν!

Ο Σπύρος, όπως επισημαίνει και ο Θάνος Λούδος, φέρνει μια πραγματικά ολοκληρωμένη συλλογή αντικειμένων, με εμφανή διάθεση να την αποχωριστεί.

Πρόκειται για ένα σύνολο που αποτελείται από πολλά και διαφορετικά κομμάτια, που το καθένα έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Ο πωλητής, κομμωτής στο επάγγελμα, είναι παθιασμένος συλλέκτης αντικειμένων που σχετίζονται με τους τέσσερις τροχούς και γνωρίζει σχεδόν τα πάντα για τη συλλογή του. Στο δωμάτιο των αγοραστών εκτυλίσσεται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες δημοπρασίες, που έχουμε παρακολουθήσει στο Cash or Trash!



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Cash or Trash