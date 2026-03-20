Μπήλιου: Εαρινή ισημερία σήμερα- Σε ποιο ζώδιο ανήκουν οι γεννημένοι 20/3

Ο Ήλιος περνά το απόγευμα στον Κριό- Ο Ερμής σε ορθή πορεία από το βράδυ

Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές της προβλέψεις σήμερα 20/3/26 στο Breakfast@Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 20 Μαρτίου, είναι η εαρινή ισημερία και αρχίζει η νέα αστρολογική χρονιά με τον Ήλιο να περνά στο ζώδιο του Κριού.
  • Τα μωρά που γεννιούνται σήμερα μέχρι τις 16:46 είναι Ιχθύες, ενώ αυτά που γεννιούνται μετά είναι Κριοί.
  • Η Άση Μπήλιου επισημαίνει ότι η ημερομηνία της εαρινής ισημερίας μπορεί να διαφέρει κάθε χρόνο.
  • Απόψε, ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία, αναμένοντας βελτίωση στην επικοινωνία και την κατάσταση γύρω μας.
  • Αύριο, 21/3, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τις αστρολογικές προβλέψεις της άνοιξης στην εκπομπή Stars System.

Μπορεί το σκηνικό του καιρού να μη θυμίζει άνοιξη, όμως σήμερα 20 Μαρτίου έχουμε την εαρινή ισημερία. Στο αστρολογικό σκηνικό ξεκινά η νέα αστρολογική χρονιά με το πέρασμα του Ήλιου στο ζώδιο του Κριού. 

«Καλή εαρινή ισημερία! Σήμερα είναι η εαρινή ισημερία, δεν είναι αύριο. Δεν είναι πάντα 21 Μαρτίου. Κάποια χρονιά μπορεί να είναι. Την επόμενη μπορεί να είναι στις 20. Δεν μπαίνει ο Ήλιος την ίδια χρονική στιγμή κάθε χρόνο στο ζώδιο του Κριού, γιατί αυτό ουσιαστικά σηματοδοτεί την εαρινή ισημερία, δηλαδή την έναρξη της άνοιξης», είπε αρχικά η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

Όπως εξήγησε ο αστρολόγος, ο Ήλιος περνά στον Κριό σήμερα το απόγευμα, συνεπώς: «Τα παιδάκια που γεννιούνται σήμερα, τα μωρά που γεννιούνται σήμερα μέχρι τις 16:46 το απόγευμα είναι Ιχθύες, ενώ τα παιδιά που θα γεννηθούν από το απόγευμα και μετά θα είναι Κριοί».

«Γι' αυτό, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, αν δεν βρεις ποια χρονιά και ποια ημερομηνία, να ξέρεις ακριβώς ποιο είναι το ζώδιό σου, όταν είσαι στο μεταίχμιο μεταξύ δύο ζωδίων», συμπλήρωσε.

Επίσης, σήμερα το βράδυ γυρνάει ο Ερμής σε ορθή πορεία. «Άντε μήπως μπορέσουμε τελικά λίγο να βγάλουμε μία άκρη με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και επίσης να αρχίσουμε να συζητάμε περισσότερο, να βλέπουμε και κάποιες αλήθειες. Βέβαια, καλώς ή κακώς, πάντα χρειάζονται μερικές μέρες να περάσουν έτσι για να πάρει ο Ερμής τη σωστή του ταχύτητα, για να ξεμπλοκάρει το σύστημα ολόκληρο», περιέγραψε. 

Στην αυριανή εκπομπή Stars System (Σάββατο 21/3 στις 13:00 στο Star), η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τις αστρολογικές προβλέψεις της άνοιξης για ερωτικά και οικονομικά.

