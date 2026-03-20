Μπήλιου: Εαρινή ισημερία σήμερα- Σε ποιο ζώδιο ανήκουν οι γεννημένοι 20/3

Μπορεί το σκηνικό του καιρού να μη θυμίζει άνοιξη, όμως σήμερα 20 Μαρτίου έχουμε την εαρινή ισημερία. Στο αστρολογικό σκηνικό ξεκινά η νέα αστρολογική χρονιά με το πέρασμα του Ήλιου στο ζώδιο του Κριού.

«Καλή εαρινή ισημερία! Σήμερα είναι η εαρινή ισημερία, δεν είναι αύριο. Δεν είναι πάντα 21 Μαρτίου. Κάποια χρονιά μπορεί να είναι. Την επόμενη μπορεί να είναι στις 20. Δεν μπαίνει ο Ήλιος την ίδια χρονική στιγμή κάθε χρόνο στο ζώδιο του Κριού, γιατί αυτό ουσιαστικά σηματοδοτεί την εαρινή ισημερία, δηλαδή την έναρξη της άνοιξης», είπε αρχικά η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

Όπως εξήγησε ο αστρολόγος, ο Ήλιος περνά στον Κριό σήμερα το απόγευμα, συνεπώς: «Τα παιδάκια που γεννιούνται σήμερα, τα μωρά που γεννιούνται σήμερα μέχρι τις 16:46 το απόγευμα είναι Ιχθύες, ενώ τα παιδιά που θα γεννηθούν από το απόγευμα και μετά θα είναι Κριοί».

«Γι' αυτό, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, αν δεν βρεις ποια χρονιά και ποια ημερομηνία, να ξέρεις ακριβώς ποιο είναι το ζώδιό σου, όταν είσαι στο μεταίχμιο μεταξύ δύο ζωδίων», συμπλήρωσε.

Επίσης, σήμερα το βράδυ γυρνάει ο Ερμής σε ορθή πορεία. «Άντε μήπως μπορέσουμε τελικά λίγο να βγάλουμε μία άκρη με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και επίσης να αρχίσουμε να συζητάμε περισσότερο, να βλέπουμε και κάποιες αλήθειες. Βέβαια, καλώς ή κακώς, πάντα χρειάζονται μερικές μέρες να περάσουν έτσι για να πάρει ο Ερμής τη σωστή του ταχύτητα, για να ξεμπλοκάρει το σύστημα ολόκληρο», περιέγραψε.

