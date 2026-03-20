Θάνατος αστυνομικού: «Δεν τον εκτέλεσαν, τον υποχρέωσαν σε βασανιστήρια»

Ξεσπά ο γιος του αστυνομικού που έμαθε ότι έχει καρκίνο ένα χρόνο μετά

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θωμάς Πουλιόπουλος, αστυνομικός, πέθανε από καρκίνο λόγω καθυστερημένης διάγνωσης, με τον γιο του να καταγγέλλει ιατρικές παραλείψεις.
  • Η οικογένεια αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω της ασθένειας, με δανεισμούς για θεραπείες.
  • Ο γιος του πιστεύει ότι αν ο πατέρας του είχε ενημερωθεί νωρίτερα, θα είχε την ευκαιρία να παλέψει για τη ζωή του.
  • Η οικογένεια σκοπεύει να προχωρήσει σε αγωγή κατά του Δημοσίου για αποζημίωση και δικαίωση.
  • Η υπόθεση αναδεικνύει τις ελλείψεις στο σύστημα υγείας και την ανάγκη για ανθρώπινη προσέγγιση σε κρίσιμες καταστάσεις.

Συγκλονίζει ο γιος του αστυνομικού Θωμά Πουλιόπουλο, ο οποίος έμαθε ότι πάσχει από καρκίνο με καθυστέρηση ενός χρόνο και έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες. Όπως λέει στη Ρούλα Κουσκουρή και στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η παραλείψεις και η καθυστερήσεις των γιατρών στέρησαν από τον πατέρα του την ευκαιρία να δώσει τη μάχη του ενάντια στην ασθένειά του. 

Ο άτυχος αστυνομικός είχε υποβληθεί σε μια επέμβαση ρουτίνας για αφαίρεση σκωληκοειδίτιδας και οι γιατροί είχαν πάρει και δείγμα για βιοψία. Ένα χρόνο μετά, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα που του άλλαξε τη ζωή, καθώς τον ενημέρωσαν ότι πάσχει από καρκίνο. 

Από εκείνη τη στιγμή η αγωνία του ήταν τι θα απογίνει η σύζυγός του και τα παιδιά του. Ο ίδιος από πολύ νεαρή ηλικία είχε αναλάβει τον ρόλο του φροντιστή για τη σύζυγό του, η οποία πάσχει από πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας, είναι κατάκοιτη και αδυνατεί να επικοινωνεί με τους γύρω της. 

«Ήταν πατέρας, σύζυγος, φροντιστής για τη μητέρα μου, μάνα και πατέρας για τους γιους του. Ήταν ένας καλός αστυνομικός γιατί ήταν έντιμος και με αρχές. Ήμασταν τυχεροί που τον ζήσαμε», είπε ο γιος του Νίκος. 

Όπως είπε, δε νιώθει οργή για τους γιατρούς που δεν ενημέρωσαν εγκαίρως τον πατέρα του, αλλά φόβο ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. 

«Δεν ξέρω αν νιώθω θυμό. Σίγουρα νιώθω φόβο. Αυτό που έπαθε ο πατέρας μου μπορεί να συμβεί σε μένα, σε εσάς, σε οποιοδήποτε παιδί. Δεν λέμε ότι θα νικούσε τον καρκίνο, αλλά τουλάχιστον να είχε την ευκαιρία να παλέψει στα ίσα», είπε.

Η οικογένειά του, όπως αποκαλύπτει, μετά τη διάγνωση του καρκίνου του πατέρα του, βρέθηκε αντιμέτωπη όχι μόνο με την ασθένεια, αλλά και με τεράστια οικονομικά βάρη. 

«Το σπίτι ήταν γεμάτο φάρμακα. Χημειοθεραπείες με τεράστιο κόστος. Φτάσαμε να δανειζόμαστε για να μπορέσει να χειρουργηθεί και να έχει αξιοπρεπή περίθαλψη», είπε ο Νίκος, καταγγέλλοντας πως κρίσιμες αποφάσεις δεν ελήφθησαν έγκαιρα, ακόμη και για ένα ποσό της τάξης των 30.000 ευρώ που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά.

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή της στιγμής που ο πατέρας του, τού είπε ότι έχει καρκίνο. 

«Γύρισα από τον στρατό και τον είδα σε άθλια κατάσταση. Τον ρώτησα τι συμβαίνει και μου είπε “έχω καρκίνο”. Ήταν σοκ, μια βόμβα. Δεν ξέραμε πώς να το διαχειριστούμε, με τη μητέρα μου ήδη σε δύσκολη κατάσταση».

Ο αστυνομικός σε τηλεοπτική του συνέντευξη είχε πει ότι τον εκτέλεσαν, ο Νίκος πάλι πιστεύει ότι τον καταδίκασαν σε μια ζωή βασανιστική. 

«Η εκτέλεση είναι πέντε λεπτά. Αυτό που έζησε ήταν μαρτύριο. Για μήνες υπέφερε. Έφτασε να ζυγίζει 38,5 κιλά. Έκανε εμετό συνεχώς, κάθε λίγα λεπτά. Μπορεί να έκανε και 400 εμετούς την ημέρα. Τον έβλεπα να λιώνει, είχε καταρρεύσει ψυχολογικά. Το σώμα του κατέρρεε. Δεν εύχομαι σε κανέναν ούτε το ένα εκατοστό από αυτό που πέρασε. Η πιο δύσκολη στιγμή για μένα ήταν όταν παρακάλεσα τον Θεό να τον πάρει για να ηρεμήσει η ψυχή του», είπε.

Ο ίδιος εκτιμά πως αν ο πατέρας του είχε ενημερωθεί αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση ότι πάσχει από καρκίνο, τώρα θα ήταν ζωντανός. 

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα είχε φύγει αυτή τη στιγμή. Δεν θα ζούσε έτσι. Του στέρησαν την ποιότητα ζωής και την ευκαιρία να παλέψει όπως του άξιζε. Ήταν μαχητής», είπε.

Η οικογένεια του αστυνομικού συνεχίζει τον αγώνα για την δικαίωσή του ακόμα και μετά τον θάνατό του. Ο ίδιος είχε παρακαλέσει τον δικηγόρο του, Νίκο Διαλυνά, να προχωρήσει σε αγωγή κατά του Δημοσίου, ώστε αν υπάρξει δικαίωση, να καταβληθεί κάποιο χρηματικό ποσό στους γιους του και στη σύζυγό του, που βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. 

«Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει δικαιοσύνη. Είναι άδικο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δεν είναι όλοι σε θέση να πάνε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί», είπε ο γιος του αστυνομικού και έστειλε ένα μήνυμα σε όσους ευθύνονται για τον θάνατο του πατέρα του.

«Μακάρι να μπορούσαν να γίνουν για μία μέρα φροντιστές του πατέρα μου. Να δουν τι πέρασε. Και μετά να μου πουν αν θα ένιωθαν το ίδιο. Θέλω να υπάρχει δικαιοσύνη, εντιμότητα και ισονομία», είπε.

Λύγισε και ο δικηγόρος της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Διαλυνάς, εμφανώς φορτισμένος, μίλησε για «πολύ πόνο» και για μια «πραγματική ελληνική οικογένεια που δοκιμάζεται».

Την ίδια στιγμή, κατήγγειλε τη στάση του Δημοσίου, σημειώνοντας πως επιχειρήθηκε να αποδοθούν ευθύνες ακόμη και στον ίδιο τον ασθενή γιατί, όπως υποστηρίζει η πλευρά του Δημοσίου, δεν έκανε τακτικά τσεκ απ και δεν αναζήτησε τη βιοψία.

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό και ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις στο σύστημα υγείας, αλλά και για την ανάγκη ανθρώπινης αντιμετώπισης σε κρίσιμες στιγμές ζωής και θανάτου.

