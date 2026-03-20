MasterChef Φωτεινούλα: Η πίκρα για την αποχώρηση και η σχέση της με τον Άρη

«Οι μάγειρες στο Masterchef... δεν πιάνονται!»

20.03.26 , 12:09
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φωτεινούλα αποχώρησε από το MasterChef, εκφράζοντας ευτυχία για τη συμμετοχή της.
  • Αναγνώρισε την υψηλή ποιότητα των συμπαικτών της και την εμπειρία που απέκτησε.
  • Σημείωσε τη στήριξη που δέχτηκε από την μπλε μπριγάδα κατά την αποχώρησή της.
  • Διευκρίνισε παρεξηγήσεις με συμπαίκτες και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας.
  • Σχεδιάζει να εξελιχθεί επαγγελματικά στη μαγειρική και να δημιουργήσει κανάλι στα social media.

Η Φωτεινούλα, μία από τις πιο αγαπητές συμμετέχουσες του MasterChef, αποχώρησε πρόσφατα από τον διαγωνισμό, αφήνοντας πίσω της τις εντυπώσεις αλλά και τη θετική της ενέργεια. Στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά την αποχώρηση, στο Breakfast@star, μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της, τα συναισθήματά της και τα μελλοντικά της σχέδια.

Η ίδια ξεκίνησε δηλώνοντας πόσο ευτυχισμένη ένιωσε που συμμετείχε στον διαγωνισμό: «Είμαι ευτυχισμένη που ήμουν στο MasterChef. Εντάξει, στεναχωρήθηκα που βγήκα, αλλά ήταν μια μοναδική εμπειρία». Η θετική της διάθεση και η προσέγγισή της απέναντι στις κριτικές των σεφ ήταν εμφανείς: «Μερικές φορές δε γινόταν αλλιώς, δεν ήταν τέλεια. Αλλά προσπαθούσα να το διαχειριστώ όσο πιο θετικά μπορούσα».

MasterChef: Φωτεινούλα ή Μενεξιά; Ποια αποχώρησε από τον διαγωνισμό;

Η Φωτεινούλα παραδέχτηκε ότι είχε δρόμο ακόμη μέσα στον διαγωνισμό, αλλά αναγνώρισε την υψηλή ποιότητα των συμπαικτών της: «Οι μάγειρες μέσα ήταν… εντάξει, δεν πιάνονται. Έχουν τη διπλάσια εμπειρία από μένα στη μαγειρική και την τριπλάσια, είναι σεφ». Παρά τις δυσκολίες, τόνισε πόσο σημαντική ήταν η εμπειρία που αποκόμισε: «Ο διαγωνισμός για μένα είναι… το όνειρό μου».

Η Φωτεινούλα Ντισνίτσα μιλάει για την αποχώρησή της από το MasterChef, τις σχέσεις της με τους συμπαίκτες και αποκαλύπτει τι πραγματικά συνέβη με τον Άρη

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία της αποχώρησής της ήταν η στήριξη που δέχτηκε από την αντίπαλη μπλε μπριγάδα, κάτι που τη συγκίνησε: «Όταν είδα και το επεισόδιο, κατάλαβα ότι και οι κόκκινοι με φώναζαν από τον εξώστη, αλλά οι μπλε έδειξαν μεγάλη στήριξη». Παράλληλα, διευκρίνισε κάποιες παρεξηγήσεις με συμπαίκτες της, όπως με τον Κωνσταντίνο, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της καλής επικοινωνίας μέσα στο παιχνίδι.

Σχετικά με τους ανθρώπους που θα της λείψουν περισσότερο, η Φωτεινούλα δήλωσε: «Με όλα τα παιδιά. Ο κάθε ένας έχει κάτι ξεχωριστό. Είχαμε δεθεί όλοι πάρα πολύ σαν ομάδα και σίγουρα θα κρατήσουμε φιλίες. Δεν μπορώ να πω ένα συγκεκριμένο άτομο».

Η Φωτεινούλα κλήθηκε να σχολιάσει και το ενδιαφέρον που φάνηκε να δείχνει ο Άρης προς το πρόσωπό της κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού: «Ο Άρης, είχε δείξει ενδιαφέρον για σένα, έτσι δεν είναι;» τη ρώτησε η Ελένη Χατζίδου κι εκείνη απάντησε: «Ε, δεν ξέρω τι ακριβώς... δεν τα 'χω προλάβει να τα δω όλα αυτά. Αλλά ο Άρης όχι, δε με πλησίασε κάπου κοντά σε κάτι».

Τέλος, αναφέρθηκε στα σχέδιά της για το μέλλον, τόσο επαγγελματικά όσο και δημιουργικά: «Τα σχέδιά μου είναι να ανέβω επαγγελματικά κι άλλο, να μάθω περισσότερα για τη μαγειρική και να εξελιχθώ. Θέλω να δημιουργήσω και δικό μου κανάλι στα social, να ανεβάζω δικές μου συνταγές».

