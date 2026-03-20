Εύκολη συνταγή για τούρτα μωσαϊκό με λευκή σοκολάτα

Mία σούπερ συνταγή από τον Γιώργο Ρήγα

20.03.26 , 14:17 Θάνατος αστυνομικού: «Δεν τον εκτέλεσαν, τον υποχρέωσαν σε βασανιστήρια»
20.03.26 , 14:05 Ανδρέας Μικρούτσικος: Ξέσπασε σε δάκρυα με την αναφορά στον αδελφό του
20.03.26 , 14:00 Mercedes-Benz CLA: Ήρθε στην Ελλάδα -Εκδόσεις και τιμές
20.03.26 , 13:18 Stars System: Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν σε έρωτα και χρήμα
20.03.26 , 13:15 Έρευνα: Πόσο συχνά αρρωσταίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
20.03.26 , 13:11 Επίθεση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού
20.03.26 , 12:57 Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω πάρει πολλά κιλά. Μπαίνω στον 9ο μήνα»
20.03.26 , 12:55 Μαρίνα Καλογήρου: Βόλτα με το νέο της σύντροφο στο κέντρο της Αθήνας
20.03.26 , 12:38 ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος και η υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια
20.03.26 , 12:28 Βέροια: Προσήχθη ύποπτος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης
20.03.26 , 12:09 MasterChef Φωτεινούλα: Η πίκρα για την αποχώρηση και η σχέση της με τον Άρη
20.03.26 , 12:06 Εύκολη συνταγή για τούρτα μωσαϊκό με λευκή σοκολάτα
20.03.26 , 12:03 Μπήλιου: Εαρινή ισημερία σήμερα- Σε ποιο ζώδιο ανήκουν οι γεννημένοι 20/3
20.03.26 , 12:03 Ισπανία: Mειώνει τον ΦΠΑ στα καύσιμα στο 10% λόγω του πολέμου στο Ιράν
20.03.26 , 12:00 Απίθανη γκάφα: Γάλλος αξιωματικός «πρόδωσε» τη θέση του «Σαρλ ντε Γκωλ»
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Δύσκολες ώρες για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν ξέρω αν θα ξημερώσω»
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Ο Γλάρος του Τσέχωφ: Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
Συνατσάκη - Στρατής:Οικογενειακή περιπέτεια υγείας με την κόρη τους, Ολίβια
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Λάππου
Η συγκίνηση της Μαριάννας Γεωργαντή στον αέρα του ΟΡΕΝ
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Μεσσαροπούλου: «Ο Ant1 θέλει να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές στις 10:00»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Συνταγες
Έχει γενέθλια κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο και θέλετε να του φτιάξετε μόνος/η σας την τούρτα; Αν θέλετε μία νόστιμη συνταγή δείτε αυτή που έφτιαξε το πρωί της Παρασκευής ο Γιώργος Ρήγας στην εκπομπή Breakfast@Star.

Tούρτα μωσαϊκό με λευκή σοκολάτα/ μαγειρική Breakfast@Star

O σεφ μπήκε στην κουζίνα και πρότεινε στους τηλεθεατές του Star να φτιάξουν μία τούρτα μωσαϊκό με λευκή σοκολάτα δείχνοντας βήμα- βήμα τη διαδικασία.

Έχει γενέθλια το παιδί σου; Φτιάξε αυτή την τούρτα σοκολάτα- πορτοκάλι

Τούρτα μωσαϊκό με λευκή σοκολάτα 

Υλικά της Συνταγής 

 

 • 2 πακέτα μπισκότα πτι μπερ 
• 200 γρ. λευκή σοκολάτα
• 200 ml κρέμα γάλακτος
• 120 γρ. βούτυρο
 • 100 γρ. ζάχαρη άχνη
• 1 βανίλια
• 80–100 γρ. καρύδια ή αμύγδαλα 
• 100 γρ. σταγόνες σοκολάτας

Για την επικάλυψη 

• 150 γρ. λευκή σοκολάτα
 • 80 ml κρέμα γάλακτος

Εκτέλεση της Συνταγής

 1. Σπάμε τα μπισκότα Σπάμε τα μπισκότα με το χέρι σε μεγάλα κομμάτια. 2. Λιώνουμε τη σοκολάτα Σε κατσαρολάκι ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος και προσθέτουμε τη λευκή σοκολάτα και το βούτυρο. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν. 3. Φτιάχνουμε το μείγμα Προσθέτουμε τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια. Ρίχνουμε μέσα τα μπισκότα, τα καρύδια και τις σταγόνες σοκολάτας και ανακατεύουμε καλά. 4. Στήσιμο Βάζουμε το μείγμα σε φόρμα για τούρτα (με λαδόκολλα) και το πιέζουμε καλά για να γίνει επίπεδο. 5. Ψύξη Βάζουμε στο ψυγείο για 3–4 ώρες μέχρι να σφίξει. 6. Επικάλυψη Λιώνουμε τη λευκή σοκολάτα με την κρέμα γάλακτος, την ρίχνουμε πάνω από την τούρτα και την ξαναβάζουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά.

