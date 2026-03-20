Εύκολη συνταγή για τούρτα μωσαϊκό με λευκή σοκολάτα

Έχει γενέθλια κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο και θέλετε να του φτιάξετε μόνος/η σας την τούρτα; Αν θέλετε μία νόστιμη συνταγή δείτε αυτή που έφτιαξε το πρωί της Παρασκευής ο Γιώργος Ρήγας στην εκπομπή Breakfast@Star.

O σεφ μπήκε στην κουζίνα και πρότεινε στους τηλεθεατές του Star να φτιάξουν μία τούρτα μωσαϊκό με λευκή σοκολάτα δείχνοντας βήμα- βήμα τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 2 πακέτα μπισκότα πτι μπερ

• 200 γρ. λευκή σοκολάτα

• 200 ml κρέμα γάλακτος

• 120 γρ. βούτυρο

• 100 γρ. ζάχαρη άχνη

• 1 βανίλια

• 80–100 γρ. καρύδια ή αμύγδαλα

• 100 γρ. σταγόνες σοκολάτας

Για την επικάλυψη

• 150 γρ. λευκή σοκολάτα

• 80 ml κρέμα γάλακτος





Εκτέλεση της Συνταγής

1. Σπάμε τα μπισκότα Σπάμε τα μπισκότα με το χέρι σε μεγάλα κομμάτια. 2. Λιώνουμε τη σοκολάτα Σε κατσαρολάκι ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος και προσθέτουμε τη λευκή σοκολάτα και το βούτυρο. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν. 3. Φτιάχνουμε το μείγμα Προσθέτουμε τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια. Ρίχνουμε μέσα τα μπισκότα, τα καρύδια και τις σταγόνες σοκολάτας και ανακατεύουμε καλά. 4. Στήσιμο Βάζουμε το μείγμα σε φόρμα για τούρτα (με λαδόκολλα) και το πιέζουμε καλά για να γίνει επίπεδο. 5. Ψύξη Βάζουμε στο ψυγείο για 3–4 ώρες μέχρι να σφίξει. 6. Επικάλυψη Λιώνουμε τη λευκή σοκολάτα με την κρέμα γάλακτος, την ρίχνουμε πάνω από την τούρτα και την ξαναβάζουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά.

