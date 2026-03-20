Μέση Ανατολή: Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Σκοτώθηκε από ισραηλινά πλήγματα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, σύμφωνα ιρανικά Μέσα. Παράλληλα, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση μετά από τον ορισμό του σε ανώτατο ηγέτη του Ιράν, έστειλε το πρώτο του μήνυμα στον ιρανικό λαό. Την ίδια ώρα Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι οι αντιαεροπορικές άμυνές τους ενεργοποιήθηκαν σήμερα το πρωί για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυραύλους, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τουλάχιστον επτά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

«Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ασφάλεια για τους εχθρούς του Ιράν» αναφέρει σε νέο μήνυμά του ο νέος Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Απευθύνεται επίσης στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τη δολοφονία του Υπουργού Πληροφοριών Εσμαήλ Χατίμπ από το Ισραήλ.

Παράλληλα το Ιρανικό Ραδιοτηλεοπτικό Ίδρυμα (IRIB) έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο βίντεο που δείχνει τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ να διδάσκει θρησκευτικά σε ομάδα μαθητών.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν το υλικό δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά, ωστόσο, δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πότε γυρίστηκε το βίντεο, κάτι που εγείρει υποψίες ότι μπορεί να πρόκειται για αρχειοθετημένο υλικό. Στο βίντεο, ο Χαμενεΐ φαίνεται να απευθύνεται στους μαθητές στα αραβικά.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί από τότε που ορίστηκε ως ανώτατος ηγέτης, διαδεχόμενος τον πατέρα του, τον 86χρονο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την πρώτη ημέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.



Ιράν: Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Ο θάνατος του Ναϊνί, είναι το τελευταίο χτύπημα σε μια «μαύρη εβδομάδα», μέση στην οποία επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί (Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας) και του Γκουλάμ Ρεζά Σολεϊμανί (αρχηγού της πολιτοφυλακής Μπασίτζ).

Πάντως, οι Φρουροί της Επανάστασης, απαντώντας σε αναφορές για πιθανές χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν δήλωσαν ειρώνικά: «Περιμένουμε τους Αμερικανούς πεζοναύτες και είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε με τις εκπλήξεις μας».

Μέση Ανατολή: Χτυπήματα του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Στον Περσικό Κόλπο, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι θραύσματα κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη, ενώ ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας. Η πυρκαγιά ελέγχθηκε, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο Κουβέιτ, ο στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέν του ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχείρησε για να αντιμετωπίσει εχθρικό πύραυλο και απειλές drones, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναφέρθηκε σε απειλή εξαιτίας εκτοξεύσεων πυραύλων.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο με ανακοινωθέντα του περί «αναχαίτισης και καταστροφής έξι drones στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι άλλου ενός στο βόρειο».

Μέση Ανατολή: Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι άρχισε να διεξάγει νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον υποδομών των αρχών του Ιράν στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν νέο κύμα πληγμάτων βάζοντας στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», σύμφωνα με ανακοίνωσή τους στο Telegram.

Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Εκρήξεις ακούστηκαν στους αιθέρες της Ιερουσαλήμ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ για νέες ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στην πόλη, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο τις τελευταίες ώρες για τρεις ομοβροντίες πυραύλων, με τις πιο πρόσφατες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ακόμη μια περίπου 10 λεπτά πριν από τις 03:00.

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δεν έκανε λόγο για θύματα. Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρθηκε σε ζημιές σε διάφορες τοποθεσίες.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, θραύσμα έπεσε στην πόλη Χάιφα και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε προάστιό της. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Μέση Ανατολή: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο του Κουβέιτ εξαιτίας επιδρομής drones

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε επίσης σε διυλιστήριο της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ.

«Το διυλιστήριο Μίνα Αλ-Αχμάντι, που ανήκει στην Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου του Κουβέιτ (KNPC), έγινε νωρίς σήμερα το πρωί στόχος εχθρικών επιθέσεων με drones, οι οποίες προκάλεσαν πυρκαγιές σε κάποιες από τις μονάδες του», σύμφωνα με το πρακτορείο KUNA, έπειτα από μια επίθεση την προηγουμένη σ' αυτή την υποδομή που είχε και πάλι προκαλέσει πυρκαγιά.

Σε αντίποινα για την κοινή επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ που άρχισε στις 28 φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές χωρών του Κόλπου.

Η επίθεση στο διυλιστήριο Μίνα Αλ-Αχμάντι δεν προκάλεσε θύματα, όμως επέφερε το κλείσιμο μονάδων της εγκατάστασης, ενώ οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά, σύμφωνα με το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων.

Νετανιάχου: «Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου»

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχουν δήλωσε ότι το Ιράν δεν μπορεί πλέον να εμπλουτίζει ουράνιο ούτε έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως το Ιράν είναι πιο αποδυναμωμένο από ποτέ, ενώ το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη «και ορισμένοι θα έλεγαν μια παγκόσμια δύναμη».

«Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί», σημείωσε ο Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες του Ιράν να «εκβιάσει» τη διεθνή κοινότητα με αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ είναι καταδικασμένες σε αποτυχία.

«Το ιρανικό καθεστώς προσπαθεί να εκβιάσει τον κόσμο, κλείνοντας μια κρίσιμη θαλάσσια οδό, τα Στενά του Ορμούζ. Αυτό δε θα περάσει», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ανέφερε επίσης πως δε γνωρίζει ποιος κυβερνά τώρα στο Ιράν. «Δεν είμαι σίγουρος ποιος κυβερνά το Ιράν αυτήν τη στιγμή», είπε και συμπλήρωσε πως «ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δεν έχει δείξει το πρόσωπό του». Ο Νετανιάχου υποστήριξε ακόμα πως επικρατεί μεγάλη ένταση μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων στην Τεχεράνη.

Νετανιάχου: «Εναπόκειται στον ιρανικό λαό να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων»

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα των επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως, παρότι μέχρι στιγμής ο πόλεμος διεξάγεται με αεροπορικές επιδρομές και πυραυλικές επιθέσεις, χρειάζεται επίσης μια χερσαία συνιστώσα.

«Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για κάτι τέτοιο», είπε χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Εκτίμησε πάντως ότι είναι νωρίς να πει με σιγουριά εάν ο ιρανικός λαός θα ξεσηκωθεί για να ανατρέψει το καθεστώς.

«Εναπόκειται στον ιρανικό λαό να το δείξει, να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων», είπε ο Νετανιάχου.

«Κερδίζουμε και το καθεστώς στο Ιράν αποδεκατίζεται», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι το Ισραήλ έσυρε τις ΗΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο. «Πιστεύει πραγματικά κανείς πως μπορεί οποιοσδήποτε να πει στον πρόεδρο Τραμπ τι να κάνει;», σχολίασε ο Νετανιάχου.