Αργυράκη για Νικόλιζα: «Στενοχωριέμαι όταν ακούω άσχημα σχόλια για αυτή»

Όσα είπε η τραγουδίστρια για την κόρη της

Για τον γάμο της, την ηλικία και την αποχή της κόρης της, Εβελίνας Νικόλιζα, από την τηλεόραση μίλησε η Μπέσσυ Αργυράκη στο Breakfast@Star.

«Άμα σκέφτομαι την ηλικία μου τρομάζω κιόλας, λέω γίνεται να έχω φτάσει τόσο; Σκέφτομαι ό,τι αφορά εμένα, αλλά αφορά τους άλλους», ανέφερε αρχικά με χιούμορ η τραγουδίστρια.

Για τον γάμο της με τον Λευτέρη Νικόλιζα δήλωσε: «Το μυστικό στο γάμο είναι ότι είμαι χαλαρή, απολαμβάνω τα θετικά του άντρα μου. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος που δεν έχω να του προσάψω τίποτα. Όσοι λένε ότι δεν έχουν ζηλέψει, έστω και τα πρώτα χρόνια, λένε ψέματα. Πώς είναι δυνατόν να είναι γυναικολόγος και να μην τον ζηλέψω;».

Για την κόρη της, Εβελίνα που φέτος απέχει από τα τηλεοπτικά πράγματα κι έχει κατά καιρούς συζητηθεί πολύ, τόνισε: «Η Εβελίνα φέτος είναι πιο χαλαρή, τη βλέπουμε κι εμείς στο σπίτι. Συνειδητά δεν ήθελε να ασχοληθεί με την τηλεόραση. Δείχνει χαρούμενη, ο χρόνος θα δείξει αν έκανε καλά. Στενοχωριέμαι όταν ακούω άσχημα σχόλια για αυτή, ενώ ξέρω ότι δεν έχει πειράξει μυρμήγκι. Από την άλλη δεν μπορώ να το αποφύγω».

Για τη συμμετοχή της στο DWTS του Star, το 2021, δήλωσε: «Η στιγμή που ξαναγεννήθηκα ήταν στο Dancing with the Stars, λάτρεψα αυτή την περίοδο».

Ως γνώστρια της Eurovision, η Μπέσσυ Αργυράκη δήλωσε: «Μου αρέσει που καθιερώθηκε ο Εθνικός τελικός της Eurovision, εύχομαι ο επόμενος να είναι τόσο καλός όπως με την Klavdia».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΕΒΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΖΑ
ΜΠΕΣΣΥ ΑΡΓΥΡΑΚΗ
BREAKFAST@STAR
