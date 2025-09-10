Εύα Χαντάβα: Ο «εφιάλτης» που βίωσε στο Νεπάλ - «Πίστευα πως θα πεθάνω»

Συγκλονίζει η περιγραφή της Ελληνίδας αθλήτριας

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Instagram (@evachantava)
Στο Νεπάλ βρίσκεται η διεθνής Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα λόγω αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Η αθλήτρια αποκλείστηκε στη χώρα, η οποία βρίσκεται σε ταραχώδη κατάσταση λόγω εξεγέρσεων των νέων εναντίον της κυβέρνησης. 

Με αναρτήσεις της στα social media, η Εύα Χαντάβα ανέφερε ότι δεν είναι ασφαλής κι ότι χρειάστηκε να κρυφτεί στο δάσος, περιμένοντας τον στρατό της χώρας να δράσει. 

Αποκλεισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, μετέφερε τις συγκλονιστικές εικόνες που διαδραματίζονται στο Νεπάλ. «Πίστευα ότι θα πεθάνω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να ζήσω κάτι τέτοιο εδώ που είμαι, στην Μπουκάρα. Εμείς ήμασταν με την ομάδα σε ξενοδοχείο και αυτό ανήκε σε μέλος της κυβέρνησης. Όπως είδατε έκαιγαν τα πάντα που ανήκαν σε κυβερνητικούς», πρόσθεσε.

«Ξαφνικά ενώ ήμουν στο δωμάτιό μου άκουσαν κάτι να σπάνε. Βγήκα στο μπαλκόνι με προσοχή γιατί φοβόμουν και είδα να σπάνε αυτοκίνητα με φτυάρια ενώ από τον διάδρομο άκουγα να σπάνε φώτα και γλάστρες. Εγώ ήμουν στο δωμάτιο απροστάτευτη. Έριχναν γκαζάκια με φωτιές». 

Λίγο μετά, η βολεϊμπολίστρια τόνισε «Σωθήκαμε γιατί το ξενοδοχείο ήταν σαν λαβύρινθος και είχε πολλές εξόδους και καταφέραμε να βγούμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος για 1,5 ώρα. Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο ξενοδοχείο, κινούμασταν μόνο από το ένστικτό μας, τα λέω και μου έρχεται να κλάψω γιατί πίστευα ότι θα πέθαινα». 

«Όταν έφυγαν από το ξενοδοχείο αυτοί, μας είπαν ‘έχετε 5 λεπτά για να πάρετε τα πράγματά σας’. Εγώ δεν είχα ούτε το διαβατήριό μου, φόρεσα φόρμα και αθλητικά για να μπορώ να τρέξω, πήρα όσα πράγματα μπορούσα όσο πιο γρήγορα. Πήραμε τα πράγματα και επιστρέψαμε στο δάσος, είχαμε μαζί τις βαλίτσες μας που τις αφήσαμε για να πάμε πιο μέσα γιατί αυτοί επέστρεψαν. Η δεύτερη φορά ήταν, μάλιστα, πιο επικίνδυνη».

