Αποκλεισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα

«Κρυβόμαστε στο δάσος και περιμένουμε τον στρατό να επέμβει»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 20:44 CUPRA: Τι ξεχωριστό έχουν οι «Tribe Εκδόσεις» - Πότε έρχονται
09.09.25 , 20:40 Ιπποκράτειο: Πώς επιασαν στη «φάκα» πασίγνωστο γιατρό για φακελάκι
09.09.25 , 20:31 Ζήνα Κουτσελίνη: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της λίγο πριν την πρεμιέρα
09.09.25 , 20:23 Μαφία της Κρήτης: Επιμένει ο ξενοδόχος ότι τα 175 στρέμματα του ανήκουν
09.09.25 , 20:07 Σοφία Καρβέλα: «17 χρόνια νηφάλια σήμερα»
09.09.25 , 19:59 Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η κόρη του 6 χρόνια από τον θάνατό του
09.09.25 , 19:53 Γερμανία: Σαμποτάζ η διακοπή ρεύματος στο νοτιοανατολικό Βερολίνο;
09.09.25 , 19:28 Αποκλεισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα
09.09.25 , 19:23 Oι 12 λόγοι που τα ζώδια λατρεύουν την Παρθένο
09.09.25 , 19:13 Πιερρακάκης: Μηδενικός φόρος πολυτέκνων και για ελεύθερους επαγγελματίες
09.09.25 , 18:50 Αννίτα Πάνια σε Νίκο Καρβέλα: «Χρόνια πολλά μωρό μου, γκομενάκι μου»
09.09.25 , 18:47 Volvo: Όλα τα ηλεκτρικά με συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ
09.09.25 , 18:40 Kymco Xciting VS 400 E5+: Η τιμή στην Ελλάδα
09.09.25 , 18:25 Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
09.09.25 , 18:09 Νεκρό βρέφος - Πάτρα: Και 2ο παιδί της ίδιας οικογένειας στο νοσοκομείο
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Τζένη Μπαλατσινού: Στο Ηρώδειο με τον πατέρα της & τον Βασίλη Κικίλια
Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα: Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια
Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη
Αποκλεισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Facebook/ Eva Chantava
Χαντάβα: Αποκλεισμένη Στο Νεπάλ Η Ελληνίδα Βολεϊμπολίστρια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απίστευτες σκηνές στο Νεπάλ μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού και τις συγκρούσεις που στοίχισαν τη ζωή σε 19 ανθρώπους. Η 35χρονη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα βρίσκεται στη χώρα, αποκλεισμένη. 

Η Εύα Χαντάβα είχε συμφωνήσει να αγωνιστεί με την ομάδα Karnali Yashvis, που συμμετέχει στο Everest Women’s Volleyball League. Το πρωτάθλημα αναγκάστηκε να διακοπεί λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη χώρα, με την Ελληνίδα αθλήτρια να λέει ότι δεν είναι ασφαλής. 

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στα social media της, αναγκάζεται να κρυφτεί στο δάσος για να γλιτώσει. «Καίνε ολόκληρο το Νεπάλ. Κρυβόμαστε στο δάσος και περιμένουμε τον στρατό να επέμβει. Δεν είμαι ασφαλής τώρα», έγραψε. 

Η Εύα Χαντάβα είχε συμφωνήσει να αγωνιστεί με την ομάδα Karnali Yashvis

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΑ ΧΑΝΤΑΒΑ
 |
ΝΕΠΑΛ
 |
ΒΟΛΕΪ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top