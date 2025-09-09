Αποκλεισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα

Απίστευτες σκηνές στο Νεπάλ μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού και τις συγκρούσεις που στοίχισαν τη ζωή σε 19 ανθρώπους. Η 35χρονη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα βρίσκεται στη χώρα, αποκλεισμένη.

Η Εύα Χαντάβα είχε συμφωνήσει να αγωνιστεί με την ομάδα Karnali Yashvis, που συμμετέχει στο Everest Women’s Volleyball League. Το πρωτάθλημα αναγκάστηκε να διακοπεί λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη χώρα, με την Ελληνίδα αθλήτρια να λέει ότι δεν είναι ασφαλής.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στα social media της, αναγκάζεται να κρυφτεί στο δάσος για να γλιτώσει. «Καίνε ολόκληρο το Νεπάλ. Κρυβόμαστε στο δάσος και περιμένουμε τον στρατό να επέμβει. Δεν είμαι ασφαλής τώρα», έγραψε.