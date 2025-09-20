«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»: Ένα όραμα που γίνεται πράξη

Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών, το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ απευθύνει κάλεσμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και στόχο την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών.

Θέτοντας ως νέο στόχο την εγγραφή 300.000 εθελοντών δοτών μυελού των οστών, το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ συνεχίζει με πάθος και αφοσίωση την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για τη δύναμη της προσφοράς και της ζωής.

«Αρχικά είχαμε βάλει στόχο τις 100.000, σήμερα έχουμε ξεπεράσει τις 200.000 και ο τελικός στόχος που θα λύσει το πρόβλημα στην Ελλάδα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες, θα είναι 300.000 εθελοντές» είπε ο Σάκης Ρουβάς, αγγελιοφόρος για την «ΕΛΠΙΔΑ».

Με σημαία την ελπίδα και τη δύναμη της προσφοράς, σημαντικές προσωπικότητες, αλλά και λήπτες μοσχευμάτων που βγήκαν νικητές στον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής τους, στηρίζουν το έργο του Συλλόγου. Ήταν όλοι εκεί: στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως, αλλά και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δότη Μυελού των Οστών, το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, υλοποιώντας δράσεις και μεταφέροντας ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης, ζωής και αγάπης.



