«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»: Ένα όραμα που γίνεται πράξη

Στόχος οι 300.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.09.25 , 23:50 Άγρια συμπλοκή νεαρών στο Ρέθυμνο - Βίντεο ντοκουμέντο
20.09.25 , 23:48 «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»: Ένα όραμα που γίνεται πράξη
20.09.25 , 22:44 Τράτες βυθού: Επικυρώθηκε η συνθήκη για την προστασία των διεθνών υδάτων
20.09.25 , 21:37 Πώς έγινε η τραγωδία με τον 57χρονο που σκοτώθηκε σε κυνήγι αγριογούρουνου
20.09.25 , 20:56 Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: «Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα»
20.09.25 , 19:41 Πλατεία Αγίας Ειρήνης: Tι λέει ο άνδρας που τραυματίστηκε από πτώση δέντρου
20.09.25 , 19:21 General: Το νέο all-season ελαστικό Grabber Cross A/S
20.09.25 , 18:49 Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει για 6η μέρα την απεργία πείνας - Κύμα αλληλλεγγύης
20.09.25 , 18:26 Η «μάχη» του Blue Star Naxos με τα κύματα - Εικόνες που κόβουν την ανάσα
20.09.25 , 18:13 BMW iX3: Ξεκινά η μαζική παραγωγή
20.09.25 , 18:01 Άση Μπήλιου: Απρόβλεπτο Σάββατο με την Αφροδίτη στην Παρθένο
20.09.25 , 17:52 Η Άννα Βίσση συγκινεί: «Δε γέμιζα πάντα στάδια… τώρα νιώθω δικαίωση»
20.09.25 , 17:31 Μπορείς να μαντέψεις ποιος γνωστός Έλληνας είναι στη φωτογραφία;
20.09.25 , 17:31 Εντείνεται το χάος σε αεροδρόμια της Ευρώπης μετά την κυβερνοεπίθεση
20.09.25 , 17:09 Ελένη Μενεγάκη: «Κάθε τέλος ταξιδιού, η αρχή του επόμενου»
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Απλή ψευδαίσθηση τα μπλε μάτια, όπως και ο ουρανός που φαίνεται μπλε!
Μπορείς να μαντέψεις ποιος γνωστός Έλληνας είναι στη φωτογραφία;
Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: «Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα»
Τραγωδία στην Αρκαδία: Τον σκότωσε ο φίλος του στο κυνήγι κατά λάθος
Η «μάχη» του Blue Star Naxos με τα κύματα - Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Έντι Γραβιηλίδης: Ποιος είναι ο νέος κριτής του GNTM 6
GNTM 6: Τα «έχασαν» οι κριτές με το σώμα της Σοφίας
GNTM 6: Η ξανθιά που… τρέλανε το ΣΕΦ, τρέλανε και τους κριτές!
Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών, το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ απευθύνει κάλεσμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και στόχο την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών.

Motor Oil και «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»: Δράση για Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών

Θέτοντας ως νέο στόχο την εγγραφή 300.000 εθελοντών δοτών μυελού των οστών, το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ συνεχίζει με πάθος και αφοσίωση την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για τη δύναμη της προσφοράς και της ζωής.

«Αρχικά είχαμε βάλει στόχο τις 100.000, σήμερα έχουμε ξεπεράσει τις 200.000 και ο τελικός στόχος που θα λύσει το πρόβλημα στην Ελλάδα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες, θα είναι 300.000 εθελοντές» είπε ο Σάκης Ρουβάς, αγγελιοφόρος για την «ΕΛΠΙΔΑ». 

Με σημαία την ελπίδα και τη δύναμη της προσφοράς, σημαντικές προσωπικότητες, αλλά και λήπτες μοσχευμάτων που βγήκαν νικητές στον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής τους, στηρίζουν το έργο του Συλλόγου. Ήταν όλοι εκεί: στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως, αλλά και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δότη Μυελού των Οστών, το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, υλοποιώντας δράσεις και μεταφέροντας ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης, ζωής και αγάπης.

«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»: Ένα όραμα που γίνεται πράξη

 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
 |
ΔΟΤΗΣ
 |
ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top