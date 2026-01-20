Ελλάδα και Ιταλία: 20 χρόνια φτωχότεροι από παλιά σύμφωνα με τη Eurostat

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Eurostat, μεταξύ 2004 και 2024, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα ανά νοικοκυριό αυξήθηκε κατά 22% στον μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, η Ελλάδα και η Ιταλία ήταν οι μόνες χώρες της ΕΕ όπου το πραγματικό εισόδημα ανά νοικοκυριό μειώθηκε την ίδια περίοδο — κατά περίπου 5% και 4% αντίστοιχα.

Με αφορμή αυτά τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια διεθνή έρευνα της Compare the Market AU, η οποία αναλύει ποιες χώρες βιώνουν τη μεγαλύτερη οικονομική πίεση στα νοικοκυριά.

Η μελέτη αξιολόγησε 35 χώρες του ΟΟΣΑ με βάση:

• μέσους μισθούς

• κόστος αγοράς κατοικίας

• ενοίκια

• κόστος ζωής

• ποσοστά ανεργίας

Βασικό εύρημα για την Ελλάδα

Η Ελλάδα κατατάσσεται ως η πιο οικονομικά στρεσαρισμένη χώρα της έρευνας, καταγράφοντας το χαμηλότερο συνολικό σκορ μεταξύ όλων των χωρών που αναλύθηκαν.

Ο συνδυασμός χαμηλών αποδοχών, υψηλού κόστους στέγασης και επίμονης ανεργίας δημιουργεί τη μεγαλύτερη πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά — εικόνα που ευθυγραμμίζεται με τα πρόσφατα ευρήματα της Eurostat για χαμηλή αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά διεθνή συμπεράσματα

• Μεσογειακές χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία εμφανίζουν επίσης αυξημένη πίεση, αλλά παραμένουν σε καλύτερη θέση από την Ελλάδα

• Χώρες με υψηλό κόστος ζωής (π.χ. Ελβετία, Νορβηγία) εμφανίζουν χαμηλότερο οικονομικό στρες χάρη σε υψηλότερους μισθούς

• Το εύρημα επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το κόστος — αλλά η απόσταση μεταξύ εισοδήματος και βασικών εξόδων

Η έρευνα αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, καθώς πολλές χώρες – μεταξύ αυτών και η Ελλάδα – βρίσκονται αντιμέτωπες με παρατεταμένη οικονομική πίεση, χαμηλή αγοραστική δύναμη και ανεργία που εξακολουθεί να ανησυχεί.

Οι πιο «οικονομικά στρεσαρισμένες» χώρες στον κόσμο

Νέα έρευνα της Compare the Market AU αποκάλυψε ότι η Ελλάδα είναι η πιο οικονομικά στρεσαρισμένη χώρα ανάμεσα στις 35 χώρες του ΟΟΣΑ που αναλύθηκαν.

αποκάλυψε ότι η Ελλάδα είναι η πιο οικονομικά στρεσαρισμένη χώρα ανάμεσα στις 35 χώρες του ΟΟΣΑ που αναλύθηκαν. Η μελέτη αξιολόγησε τις χώρες με βάση πέντε βασικούς οικονομικούς παράγοντες: μέσο ετήσιο μισθό, κόστος στέγασης, ενοίκια, κόστος ζωής και ποσοστά ανεργίας.

Η Κολομβία και το Μεξικό κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στη λίστα της οικονομικής πίεσης.

Οι ειδικοί από την Compare the Market διεξήγαγαν τη μελέτη σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με αργή ανάπτυξη, επίμονο πληθωρισμό και αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Το πλαίσιο αυτό καθιστά την ανάλυση της οικονομικής πίεσης των νοικοκυριών και της αστάθειας στην απασχόληση εξαιρετικά επίκαιρη.

Για την κατανόηση του πού το οικονομικό στρες είναι εντονότερο, αναλύθηκαν 35 χώρες του ΟΟΣΑ σε πέντε κρίσιμους δείκτες. Κάθε χώρα έλαβε συνολικό σκορ έως 100 – όσο χαμηλότερο το σκορ, τόσο μεγαλύτερη η οικονομική πίεση.

Οι 10 πιο οικονομικά στρεσαρισμένες χώρες:

* A higher score indicates less financial stress, while a lower score points to greater financial pressure

Η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη οικονομικού στρες, με σκορ 41,05/100 – χαμηλότερο από κάθε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ. Ο συνδυασμός χαμηλών μέσων ετήσιων αποδοχών (€26.307) και υψηλής ανεργίας (10,1%) επιβαρύνει σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά.

Σε σύγκριση με άλλες μεσογειακές χώρες, η εικόνα είναι μικτή:

Ισπανία : Έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη (11,4%), ωστόσο ο μέσος μισθός (€44.662) είναι σχεδόν διπλάσιος από τον ελληνικό, με αποτέλεσμα η χώρα να εμφανίζει καλύτερη συνολική θέση (52,21/100).

: Έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη (11,4%), ωστόσο ο μέσος μισθός (€44.662) είναι σχεδόν διπλάσιος από τον ελληνικό, με αποτέλεσμα η χώρα να εμφανίζει καλύτερη συνολική θέση (52,21/100). Ιταλία : Παρουσιάζει χαμηλότερη ανεργία (6,5%) και υψηλότερους μισθούς (€42.521), φτάνοντας σε σκορ 55,18/100, που την κατατάσσει στο μέσο της λίστας.

: Παρουσιάζει χαμηλότερη ανεργία (6,5%) και υψηλότερους μισθούς (€42.521), φτάνοντας σε σκορ 55,18/100, που την κατατάσσει στο μέσο της λίστας. Πορτογαλία : Με παρόμοιο μισθό (€32.625) αλλά χαμηλότερη ανεργία (6,5%), η χώρα ξεπερνά την Ελλάδα με σκορ 50,65/100.

: Με παρόμοιο μισθό (€32.625) αλλά χαμηλότερη ανεργία (6,5%), η χώρα ξεπερνά την Ελλάδα με σκορ 50,65/100. Τουρκία: Αν και γειτονική χώρα εκτός ΕΕ, εμφανίζει χαμηλότερο μέσο μισθό (€34.992) και υψηλή ανεργία (8,7%), ωστόσο το συνολικό σκορ της (54,63/100) παραμένει σημαντικά καλύτερο από της Ελλάδας.

Η σύγκριση δείχνει ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει έναν διπλό «οικονομικό σφιχτήρα»: οι χαμηλές αποδοχές σε συνδυασμό με την υψηλή ανεργία δημιουργούν ισχυρότερη πίεση στα νοικοκυριά σε σχέση με τις περισσότερες γειτονικές χώρες.

Η Κολομβία ακολουθεί με σκορ 44,13 και το Μεξικό με 45,06. Στον αντίποδα, το Βέλγιο αναδείχθηκε ως η χώρα με τη μικρότερη οικονομική πίεση (77,65/100), χάρη στους υψηλούς μισθούς και το χαμηλό ποσοστό ανεργίας (5,7%).

Η ανάλυση καταδεικνύει επίσης ότι το υψηλό κόστος ζωής δεν συνεπάγεται απαραίτητα υψηλό οικονομικό στρες – όπως φαίνεται σε χώρες όπως η Ελβετία, η Νορβηγία και η Δανία, όπου οι ισχυροί μισθοί και η σταθερή απασχόληση λειτουργούν ως «μαξιλάρι» προστασίας

Μεθοδολογία

Η κατάταξη βασίστηκε σε πέντε δείκτες:

Μέσος ετήσιος μισθός (50% βαρύτητα)

Μέση τιμή κατοικίας ανά τ.μ. (12,5% βαρύτητα)

Μέσο μηνιαίο ενοίκιο (12,5% βαρύτητα)

Μηνιαίο κόστος ζωής για οικογένεια τεσσάρων ατόμων (12,5% βαρύτητα)

Ποσοστό ανεργίας (12,5% βαρύτητα)

Κάθε παράγοντας κανονικοποιήθηκε και αποδόθηκε βαθμολογία 0–1, η οποία στη συνέχεια πολλαπλασιάστηκε με τη βαρύτητα και αθροίστηκε, ώστε να προκύψει το τελικό σκορ κάθε χώρας.

Όσο χαμηλότερο το σκορ, τόσο υψηλότερη η οικονομική πίεση.