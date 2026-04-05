Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 14ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών

Με μεγάλη επιτυχία και με αθρόα συμμετοχή 200 εκπαιδευτικών και 100 μαθητών από ολόκληρη την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε το 14ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία» του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza.

Το Σεμινάριο, το οποίο είναι πλέον ετήσιος θεσμός, έχει ως στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών γύρω από τη βιωματική διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σχολεία.

Στιγμιότυπο από το Σεμινάριο

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου κεφαλαίου του βιβλίου, που διδάσκεται σε μαθητές ολόκληρης της Ελλάδας, και είναι αφιερωμένο στο έργο της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη ως υπέρμαχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανάμεσα σε διεθνώς βραβευμένες προσωπικότητες όπως ο Nelson Mandela, η Μalala, ο Βarack Obama, o Γιώργος Σεφέρης, κ.ά. Το νέο κεφάλαιο εντάχθηκε στο εγχειρίδιο διδασκαλίας με πρωτοβουλία του Robert F. Kennedy Human Rights και με την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Xαιρετισμοί

Τον εναρκτήριο χαιρετισμό, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, απηύθυνε η διεθνής ακτιβίστρια και Πρόεδρος του Robert F. Kennedy Human Rights, κυρία Kerry Kennedy. Συγκινημένη μίλησε για την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και το σπουδαίο έργο της, που ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας καθιστώντας την μια παγκόσμια προσωπικότητα και σημείο αναφοράς στον αγώνα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

«Η Μαριάννα ξεχώριζε για την αγάπη, την τρυφερότητα και τη φροντίδα που είχε για όλους όσοι βρίσκονται σε ανάγκη, για όλους όσοι αγωνίζονται. Ο τρόπος που το έκανε ήταν συγκλονιστικός και είχα την ευλογία να είμαι στο πλευρό της και να το βιώσω».

Κerry Kennedy

Παράλληλα, η κυρία Κennedy έστειλε ένα μήνυμα προς όλους τους Έλληνες εκπαιδευτικούς:

«Το έργο σας σήμερα είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Ο κόσμος μας βρίσκεται υπό τεράστια πίεση - από ασθένειες, από την απειλή ενός πυρηνικού πολέμου, από την τρομοκρατία και από άλλες παγκόσμιες απειλές. Εσείς έχετε την δύναμη, μέσα από αυτό το Πρόγραμμα, να διδάξετε στην επόμενη γενιά ότι έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν αλλαγή, ότι μπορούν να συνεργαστούν και να χτίσουν κοινότητες που μπορούν να δημιουργήσουν έναν πιο δίκαιο και ειρηνικό κόσμο. Και γι’ αυτό, σας ευχαριστώ!»

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, κυρία Νούλη Μανώλη, ευχαρίστησε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που έχουν αγκαλιάσει με θέρμη το Πρόγραμμα:

«Κάθε φορά που συναντιόμαστε, νιώθω βαθιά υπερηφάνεια για αυτή τη μεγάλη κοινότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το πρόγραμμα. Μια κοινότητα εκπαιδευτικών που εμπνέουν, μαθητών που τολμούν να εκφραστούν, και συνεργατών που στηρίζουν με συνέπεια ένα έργο που ξεπερνά τα όρια της εκπαίδευσης και αγγίζει την καρδιά της κοινωνίας μας. Το πρόγραμμα αυτό, δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό εργαλείο. Είναι ένας διεθνής θεσμός, ένας φάρος που υπενθυμίζει σε νέους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ότι η φωνή τους έχει δύναμη, ότι η αλήθεια έχει αξία και ότι η δημοκρατία χρειάζεται ενεργούς πολίτες για να παραμείνει ζωντανή».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Ακαδημαϊκός Καθηγητής Γεώργιος Χρούσος, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur ο οποίος ενέπνευσε με τα λόγια του μαθητές και εκπαιδευτικούς, συνδέοντας την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη:

«Από την πλευρά της επιστήμης, γνωρίζουμε ότι η αδικία και ο φόβος εγγράφονται στο σώμα. Το χρόνιο στρες διαβρώνει τον άνθρωπο, όχι μόνο ψυχικά αλλά και βιολογικά. Αντιθέτως, η εμπιστοσύνη, η δικαιοσύνη, η αίσθηση ύπαρξης νοήματος στη ζωή μας – αυτά είναι οι θεμέλιοι λίθοι της υγείας και της υγιούς μακροζωίας. Έτσι, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι μόνο πολιτική αρχή· είναι βιολογική αναγκαιότητα».

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κύριος Σπυρίδων Δουκάκης, απέστειλε μήνυμα, το οποίο παρουσίασε εκ μέρους του ΙΕΠ η κυρία Ειρήνη Παπαδάκη. Στο μήνυμά του υπογράμμισε τη σημασία των προσπαθειών για ένα ανοιχτό, δημιουργικό και συμπεριληπτικό σχολείο, καθώς και στην μεγάλη αξία του Προγράμματος «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία».

Χαιρετισμό απηύθυνε και η κυρία Αλίκη Δρακούλη, Πρόεδρος της Αxion Hellas, που αποτελεί σταθερό σύμμαχο του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, φροντίζοντας για τη διάδοση του Προγράμματος «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία», στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ειρήνη Παπαδάκη, Βασιλική Βακιρτζής, Αλίκη Δρακούλη

Παρουσίαση νέου κεφαλαίου για το έργο της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί την παρουσίαση του νέου κεφαλαίου του Προγράμματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Γιατί η αγάπη είναι η απάντηση για όλα» από την εκπαιδευτικό Κυρία Φένια Αδαμίδη, διδάκτορα Κλασικής Φιλολογίας δίνοντας την εκπαιδευτική του διάσταση:

«Το κεφάλαιο για τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη εστιάζει στην έννοια της προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Μέσα από την ιστορία της, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το δικαίωμα στην υγεία, την προστασία του παιδιού, των γυναικών, των προσφύγων, την αξία του εθελοντισμού, της πολιτιστικής κληρονομίας.

Διδακτικά, το κεφάλαιο αυτό μας επιτρέπει να δουλέψουμε πάνω σε τρεις άξονες:

1. Την Ενσυναίσθηση: Πώς η δράση ενός ατόμου μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο χιλιάδων παιδιών;

2. Την Πολιτειότητα (Citizenship): Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη δεν περίμενε την εξουσία να δώσει λύσεις. «Είπε την αλήθεια στην εξουσία» αναλαμβάνοντας δράση εκεί που υπήρχε κενό, δημιουργώντας υποδομές όπως το νοσοκομείο «Ελπίδα».

3. Την Τοπική Συνάφεια: Η σύνδεση του προγράμματος με την ελληνική πραγματικότητα κάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα «χειροπιαστά». Οι μαθητές αναγνωρίζουν μέρη και καταστάσεις που τους είναι οικεία, γεγονός που ενισχύει τη δέσμευσή τους στο μάθημα».

Δρ Φένια Αδαμίδη

Η κυρία Αδαμίδη έκλεισε την ομιλία της αναφέροντας «…Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη πίστευε στη νέα γενιά. Αυτό το κεφάλαιο είναι μια ευκαιρία για να δώσουμε στους μαθητές μας τη φωνή, το θάρρος και την πίστη να χτίσουν έναν κόσμο πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο. Ας ακούσουμε τα λόγια της: «ο ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη δεν έχουν χρώμα, εθνικότητα και θρησκεία. Πηγάζουν απευθείας από το αίσθημα αγάπης για τον συνάνθρωπο και τη συμπόνια αλλά και από το αίσθημα ευθύνης και επίγνωσης και μπορούν να μεταμορφώσουν τον κόσμο μας τι χώρες μας, τις κοινωνίες μας, ακόμη και τη ζωή μιας οικογένειας, ενός ανθρώπου, ενός παιδιού. Και γι’αυτό σίγουρα αξίζει να αγωνιστεί κανείς».

Με αφορμή τη θέσπιση των Περιφερειακών Σεμιναρίων, το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη θέλοντας να αναδείξει την άξια Ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, τίμησε συμβολικά το Καλλιτεχνικό Σχολείο Κοζάνης που παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο, καθώς και τον ταλαντούχο μαθητή του, Ευάγγελο Καλημέρη. Στο πρόσωπό του τιμήθηκαν οι μαθητές των ελληνικών σχολείων, που με τον χαρακτήρα και την καθημερινή τους προσπάθεια αναδεικνύονται σε πρότυπα ήρεμης δύναμης της ελληνικής νεολαίας.

Η κ. Noύλη Μανώλη, ο Ακαδημαϊκός Γεώργιος Χρούσος, ο μαθητής Ευάγγελος Καλημέρης

Το Σεμινάριο συντόνισαν η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ και σύμβουλος του Ιδρύματος κυρία Ινώ Κωνσταντοπούλου και η συντονίστρια του Προγράμματος «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία» στην Ελλάδα, κυρία Γωγώ Σταθοπούλου.

Γωγώ Σταθοπούλου, Ινώ Κωνσταντοπούλου, Νούλη Μανώλη

Παρουσίαση στο σεμινάριο έκαναν 29 σχολεία:

Γυμνάσιο Γέρας Μυτιλήνης- Λέσβος, Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών- Ν. Αττικής, Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού – Ν. Αττικής, Γυμνάσιο Οινοφύτων- Ν. Βοιωτίας, Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο Θεσσαλονίκης-Ν. Θεσσαλονίκης, Εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑ –Μαρούσι - Ν. Αττικής, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κοζάνης- Ν. Κοζάνης, Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κέρκυρας, Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης-Ν. Θεσσαλονίκης, Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αναβρύτων- Μαρούσι- Ν. Αττικής, Πρότυπο Εκκλησιαστικό Λύκειο "Άγιος Γεώργιος ο Νεαπολίτης" – Νεάπολη- Ν. Θεσσαλονίκης, Πρότυπο ΕΠΑΛ Επανομής- Ν. Θεσσαλονίκης, Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων- Πειραιάς- Ν. Αττικής, Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής, Ε.Ε.Ε.Κ. Αριδαίας- Ν. Πέλλας, 1ο Γυμνάσιο Αγρινίου «Παπαστράτειο» -Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 1ο Γυμνάσιο Βάρης- Ν. Αττικής, 1ο Γυμνάσιο Μεγάρων «Ευκλείδειο» - Ν. Αττικής, 1ο Γυμνάσιο Ταύρου - Ν. Αττικής, 1ο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής - Ν. Αττικής, 1ο ΕΠΑΛ – Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων Καλλιθέας -Ν. Αττικής, 2ο ΓΕΛ Συκεών "ΦΙΛΙΠΠΟΣ"- Ν. Θεσσαλονίκης, 2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας- Ν. Ημαθίας, 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας - Ν. Μεσσηνίας, 3ο Γενικό Λύκειο Σερρών -Ν. Σερρών, 3ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου- Ν. Αττικής, 3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς - Ν. Αττικής, 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου- Ν. Αττικής, 4ο Γενικό Λύκειο Άρτας- Ν. Άρτας, 4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων, Ν. Αττικής.

Η φωνή αλήθειας των μαθητών

Στο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών του Προγράμματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 από το Ιδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, παρουσιάστηκαν εργασίες και δημιουργίες των μαθητών: τραγούδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ταινίες μικρού μήκους, θεατρικά, ποιήματα, έρευνες και δημοσκοπήσεις των ίδιων των παιδιών, ηλεκτρονικά βιβλία αλλά και κόμικς για τη ζωή και το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφίσες, μέχρι και επιτραπέζιο παιχνίδι για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μέσα από τη δουλειά τους τα παιδιά θύμισαν τι είδους πολίτες πρέπει να είμαστε: με αγάπη στον άνθρωπο, με ενσυναίσθηση για τα προβλήματα των άλλων, με λόγο καθαρό και όχι ψεύτικο, με αποδοχή του διαφορετικού αλλά και του «Ξένου», με ίσες ευκαιρίες για τον καθένα όπου κι αν γεννήθηκε και όπου κι αν βρίσκεται.

Στην Εξουσία θύμισαν την υποχρέωσή της για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση με άμεση προσαρμογή στην σύγχρονη τεχνολογία και με εξασφάλιση προσβασιμότητας σε όλους, προστασία των δικαιωμάτων τους και της ασφάλειάς τους και μεγαλύτερη ενημέρωση στα μεγάλα σύγχρονα ζητήματα.

Και το πιο σημαντικό, οι μαθητές που έλαβαν μέρος στο σεμινάριο δεσμεύτηκαν ότι δεν θα σταματήσουν ούτε στιγμή να αγωνίζονται για να φέρουν έναν καλύτερο κόσμο στο σπιτικό τους, στο σχολείο τους, στη γειτονιά τους, στον κόσμο ολόκληρο. Ότι δεν θα σιωπήσουν.

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά λέγοντας την αλήθεια στην εξουσία επεσήμαναν:

Η πραγματική δύναμη ενός ηγέτη είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο.

είναι Η αντίσταση κατά της καταπίεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι πολιτική πράξη, αλλά πάνω από όλα ηθική πράξη

Την αγωνία τους για τον πόλεμο και τις συρράξεις «γιατί όπου μαίνεται ο πόλεμος, φεύγει η ζωή» και τα προβλήματα από τον ξεριζωμό.

Την ανησυχία τους για την επίδραση που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη για την ηθική και τη συνείδηση του ανθρώπου και ζήτησαν οριοθετημένο πλαίσιο.

Τονίζοντας ότι ο νέος αναλφαβητισμός είναι ψηφιακός, επεσήμαναν την ύπαρξη σοβαρού ψηφιακού χάσματος στην εκπαίδευση, τόσο από την πλευρά των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών. Χάσμα που οφείλεται σε κοινωνικούς, οικονομικούς και ηλικιακούς λόγους.

Ανέδειξαν το θέμα του εκφοβισμού στα σχολεία και την ανάγκη αντιμετώπισής του ακόμα και μέσα από το παιχνίδι και τον αθλητισμό.

Την φραστική βία που θεωρούν κακοποίηση και το δικαίωμά τους να μην τους μιλάνε άσχημα.

Το δικαίωμα και την ανάγκη τους για την αφιέρωση περισσότερου χρόνου σε αυτά από τους γονείς τους.

Πολύ συγκινητική ήταν η αναφορά των μαθητών στο δικαίωμα κάθε νέας ζωής στην «πρώτη αγκαλιά» (ανάδοχη οικογένεια)

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι αυτονόητα αλλά κερδίζονται καθημερινά στην πράξη.

Την αξία της συλλογικής δράσης ανάμεσα στους νέους.

Και η πιο μικρή φωνή μπορεί να φέρει την αλλαγή αν ενωθούν μαζί της και οι φωνές των άλλων.

Έδειξαν τον δρόμο για συνεργασίες ανάμεσα σε σχολεία της χώρας αλλά και ανάμεσα σε σχολεία και σημαντικά ιδρύματα της Ελλάδας.

Ζήτησαν σεβασμό και αξιοπρέπεια, ώστε ο καθένας να μπορεί να αναπτύξει πλήρως τις αρετές του, τη νοημοσύνη του, τις δεξιότητές του, να ικανοποιήσει τις πνευματικές του δυνατότητες και να δημιουργήσει ώστε να μπορεί να επιδιώξει την ευτυχία.

Κατήγγειλαν την έμφυλη βία και τον ρατσισμό.

Υπενθύμισαν ότι «κανείς δεν πρέπει να παίρνει το θέλω του άλλου. Κανένας να μην παίρνει το μπορώ». Και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι ένα χαρτί, αλλά το χέρι που απλώνεται στον άλλον και του λέει «Είσαι άνθρωπος».

Μίλησαν μέσα από την τέχνη και απαίτησαν τη στήριξη όλων των καλλιτεχνικών και μουσικών σχολείων.

Έριξαν τον προβολέα στην εφηβική εργασία και στην έλλειψη ενημέρωσης των εφήβων για την προστασία των εργατικών τους δικαιωμάτων.

Τόνισαν την αξία της αλληλεγγύης σε επίπεδο γειτονιάς και κοινότητας, καθώς της έγνοιας για τον διπλανό. Να μην μένουν οι νέοι παθητικοί θεατές.

Υπογράμμισαν την αξία της κατανόησης, της ενσυναίσθησης και της συμπερίληψης και την ανάγκη να υπάρχει εύκολη πρόσβαση για ΑΜΕΑ σε όλα τα σχολεία.

Ζήτησαν να υπάρξει μέριμνα ώστε όλα τα παιδιά να έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση με ιδιαίτερη αναφορά στην ανισότητα που ζουν τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο στο θέμα αυτό.

Διδάχτηκαν μέσα από το πρόγραμμα, πως να απευθύνονται γραπτώς στην εξουσία τηρώντας τους κανόνες σύνταξης και άρτιας έκφρασης των αιτημάτων τους.

Ύψωσαν τη φωνή τους για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, ως αναπόσπαστου δικαιώματος στην ιστορία. Θέμα για το οποίο οι μαθητές έχουν στείλει επιστολή μέχρι και στο Βρετανικό Μουσείο.

Εύρημα των παιδιών ήταν να συνδέσουν τον Περικλή και τις απόψεις του για κοινωνική δικαιοσύνη με τον Νομπελίστα Ειρήνης Μuhammad Yunus από το Μπανγκλαντές και την Αντιγόνη του Σοφοκλή ως σύμβολο αντίστασης με την Ιρανή ακτιβίστρια και κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης Shirin Ebadi.

Το γεγονός πως θεατρική τους παράσταση μεταφερόταν στο κοινό του σεμιναρίου και στη νοηματική γλώσσα από τους ίδιους τους μαθητές φανερώνει τη συνέπειά τους σε αυτά που υποστηρίζουν.

Και πολύ ελπιδοφόρα υπήρξε η πρωτοβουλία εφαρμογής του προγράμματος από μαθητές στην προσχολική ηλικία μέσα από παραμύθια και κόμικς για τον Νelson Mandela και την ισότητα, καθώς και για τη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και τη βοήθειά της στα παιδιά με καρκίνο.

Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία» 2025-26

Το Πρόγραμμα «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία» είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα του Ιδρύματος «Robert F. Kennedy Human Rights» για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διδάσκεται σε εκατομμύριά μαθητές σε ολόκληρο τον κόσμο. To Πρόγραμμα είναι βασισμένο στο βιβλίο της Kerry Kennedy, κόρης του αείμνηστου Robert F. Kennedy, και διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία για δέκατη συνεχή χρονιά με πρωτοβουλία της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη με μεγάλη συμμετοχή σχολείων από ολόκληρη την Ελλάδα.

Με την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας το πρόγραμμα υλοποιείται σε Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας από το 2016 και η ύλη του βασίζεται στη ζωή και το έργο σπουδαίων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεθνώς.

Το Πρόγραμμα δεν αποτελεί ένα επιπλέον μάθημα, αλλά ένα διδακτικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μαθήματα και έχει ως στόχο οι μαθητές να εξοικειωθούν από μικρή ηλικία με την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι ώστε, να διασφαλίσουν την δημιουργία μιας καλύτερης και δικαιότερης κοινωνίας.

Στο Πρόγραμμα φέτος συμμετέχουν 500 εκπαιδευτικοί από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία από ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και σχολεία της ομογένειας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και μπορεί να εγγραφεί σε αυτό όποιος εκπαιδευτικός το επιθυμεί μέσα από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: www.mvvfoundation.gr