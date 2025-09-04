Καστοριά: Μινκ επιτέθηκε σε ηλικιωμένη και την ακρωτηρίασε!

Επίθεση από μινκ δέχθηκε κατάκοιτη ηλικιωμένη μέσα στο το σπίτι της στους Μανιακούς Καστοριάς.
Το ζώο εισέβαλε από την ανοιχτή πόρτα του σπιτιού της και έφτασε στο κρεβάτι όπου βρισκόταν η γυναίκα, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στο χέρι με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί.
Η ηλικιωμένη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου θα υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων για την αποκατάσταση του τραύματός της.
H επίθεση στη άτυχη ηλικιωμένη έχει συγκλονίσει την κοινωνία της Καστοριάς, κάτοικοι της οποίας έχουν αναφέρει επανειλημμένες εμφανίσεις μινκ και έχουν εκφράσει την έντονη ανησυχία τους