Καστοριά: Μινκ επιτέθηκε σε ηλικιωμένη και την ακρωτηρίασε!

Εισέβαλε από την ανοιχτή πόρτα του σπιτιού της

Πηγή: φωτογραφία AP, βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επίθεση από μινκ δέχθηκε κατάκοιτη ηλικιωμένη μέσα στο το σπίτι της στους Μανιακούς Καστοριάς.  

Αυξημένες οι επιθέσεις μινκ στη Δυτική Μακεδονία

Το ζώο εισέβαλε από την ανοιχτή πόρτα του σπιτιού της και έφτασε στο κρεβάτι όπου βρισκόταν η γυναίκα, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στο χέρι με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί.

Καστοριά: Θρήνος για τον Θέμη και την Αλεξάνδρα – Σήμερα οι κηδείες τους

Η ηλικιωμένη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου θα υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων για την αποκατάσταση του τραύματός της.

Καστοριά: Νεκρή αρκούδα 300 κιλών σε σύγκρουση με ΙΧ

H επίθεση στη άτυχη ηλικιωμένη έχει συγκλονίσει την κοινωνία της Καστοριάς, κάτοικοι της οποίας έχουν αναφέρει επανειλημμένες εμφανίσεις μινκ και έχουν εκφράσει την έντονη ανησυχία τους  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
