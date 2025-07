Η Χάιντι Κλουμ για τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις: «Μην κρύβεστε στα 50»

Στα 52 της, η Χάιντι Κλουμ εξακολουθεί να ποζάρει με αυτοπεποίθηση, δηλώνοντας πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο στη σεξουαλικότητα και την ελευθερία έκφρασης. Σε συνέντευξή της στο People, είπε πως δεν ντρέπεται για το σώμα της και στηρίζει την ιδέα ότι όλοι πρέπει να κάνουν αυτό που τους εκφράζει, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Αντιδρά στις προκαταλήψεις για τις 50χρονες, τονίζοντας πως «δεν είμαστε εκτός ραφιού» και πως η ομορφιά αλλάζει. Θυμήθηκε πως φωτογραφίζεται με εσώρουχα από το 1992, πολύ πριν τα social media, και δεν βλέπει διαφορά με όσα δημοσιεύει σήμερα στο Instagram.

«Για μένα το ότι είμαι μεγαλύτερη δεν έχει σημασία. Δε νιώθω ντροπή για την ηλικία μου ή για το σώμα μου. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να κάνουν αυτό που θέλουν» είπε.

Μάλιστα, απευθύνθηκε σε όσους έχουν περάσει την ηλικία των 50, λέγοντας: «Η μεγαλύτερη παρανόηση για τα 50 είναι ότι είσαι εκτός "ραφιού". Δεν είμαστε καθόλου εκτός ραφιού. Είμαστε ακόμα εκεί για να μας δουν όλοι. Μην κρύβεστε στα 50. Η ομορφιά αλλάζει συνεχώς, και εγώ είμαι εδώ για την αλλαγή. Αν όλα ήταν πάντα ίδια, η ζωή θα ήταν βαρετή».

Απαντώντας στις επικρίσεις για την καμπάνια εσωρούχων με την κόρη της, Λένι, ξεκαθάρισε πως είναι περήφανη και πως οι δυο τους νιώθουν άνετα. Εξήγησε επίσης πως μεγαλώνοντας τα παιδιά της στην Ευρώπη, τους δίδαξε αποδοχή και φυσικότητα απέναντι στο σώμα.

