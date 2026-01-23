Έλενα Παπαρίζου: Εντυπωσιακή και πιο αδύνατη από ποτέ στη νέα της εμφάνιση

Ντυμένη στα μαύρα, η ''Number One'' έκλεψε τα βλέμματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.01.26 , 21:32 Νέο ηλεκτρικό Nissan MICRA: Πότε έρχεται στην Ελλάδα
23.01.26 , 21:25 Κλήρωση Eurojackpot 23/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 52.000.000 ευρώ
23.01.26 , 21:13 Απίστευτες εικόνες: Άγριο ξύλο οδηγών στη Λυκόβρυση για την προτεραιότητα!
23.01.26 , 21:07 Επιμέλεια τέκνων: Η ρύθμιση που αξιοποίησε η Όλγα Κεφαλογιάννη
23.01.26 , 20:48 Τα νέα SEAT Ibiza και Arona στην Ελλάδα
23.01.26 , 20:24 Marseaux: «Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους»
23.01.26 , 20:13 Σπύρος Καρατζαφέρης: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του, Λίλλυς
23.01.26 , 20:11 Γρίπη: Διασωληνωμένη με εγκεφαλίτιδα η 6χρονη - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
23.01.26 , 19:58 Έλενα Παπαρίζου: Εντυπωσιακή και πιο αδύνατη από ποτέ στη νέα της εμφάνιση
23.01.26 , 19:58 Μετά τις πλημμύρες το πλιάτσικο στις περιουσίες που επλήγησαν
23.01.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Τα «συνώνυμα» δυσκόλεψαν τον Χάρη - Εσύ πώς θα τα πας;
23.01.26 , 19:24 Ακίνητα: Παράταση για τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
23.01.26 , 19:17 Sinners: Τι είναι αυτή η ταινία με τις 16 υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ;
23.01.26 , 18:55 Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις: Οι ημερομηνίες - κλειδιά
23.01.26 , 18:30 Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζε ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Καιρός: Έρχεται νέα 48ωρη κακοκαιρία – Πότε ξεκινάει
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
Συνατσάκη - Παπαδημητρίου: Βόλτα στη Γλυφάδα με casual street style
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Παπαρίζου: Μίλησε για την περιπέτεια υγείας της & χόρεψε το «Number one»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας μικρού μήκους «Το Καλό Επιστρέφει», η οποία εντάσσεται στη νέα καμπάνια της ΑΦΗΣ και αναδεικνύει την αξία της συλλογικής προσπάθειας και της ελπίδας, έδωσε το «παρών» η Έλενα Παπαρίζου το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου.

Η τραγουδίστρια, η οποία δανείζει και τη φωνή της σε ένα από τα τραγούδια που ακούγονται στην ταινία, εμφανίστηκε ντυμένη στα μαύρα και ήταν πιο αδύνατη και ανανεωμένη από ποτέ.

Δες την εμφάνισή της:

παπαριζου

παπαριζου

παπαριζου

Η πάντοτε χαμογελαστή Έλεναμίλησε στην κάμερα του Happy Day:

«Το καλό πάντα επιστρέφει… Είσαι αυτό που δίνεις και πιστεύω ότι όταν δίνω φροντίδα, πάντα το καλό επιστρέφει σε μένα. Πιστεύω πάρα πολύ στις καλές και θετικές σκέψεις. Βέβαια σε όλους μας συμβαίνει ότι κάτι αρνητικό μπορεί να γίνει, και αργούμε λίγο να μπούμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά πιστεύω ότι το θετικό κυριαρχεί» είπε η Έλενα Παπαρίζου.

Υπενθυμίζεται ότι η Έλενα Παπαρίζου μέσα στον Δεκέμβριο πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία της και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μερικές ημέρες. Αυτή τη΄ν περίοδο ωστόσο, η αγαπημένη καλλιτέχνιδαφαίνεται πως έχει αφήσει πίσω της τα δύσκολα ενώ έχει ξεκινήσει τις εμφανίσεις της στο πλευρό του Τάκη Ζαχαράτου χαρίζοντας στο κοινό ένα ξεχωριστό θέαμα.

Έλενα Παπαρίζου: Η σέξι μεταμόρφωση σε ντίβα του καμπαρέ καθήλωσε το κοινό

Μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο η «Number One» σταρ μαγεύει το κοινό στο NOX! Στο show “The Velvet Night”παρουσιάζει μια πλευρά που δεν έχουμε ξαναδεί: Σέξι, αισθησιακή και πιο diva από ποτέ. Η τραγουδίστρια, παρά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, επέστρεψε με απίστευτη ενέργεια και μια άκρως hot παρουσία που μαγνητίζει τα βλέμματα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Έλενα Παπαρίζου πραγματοποιεί συνολικά έξι διαφορετικές εμφανίσεις, η καθεμία πιο τολμηρή και εντυπωσιακή από την προηγούμενη, με κοστούμια υψηλής αισθητικής που αναδεικνύουν τη θηλυκότητά της.

παπαριζου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top