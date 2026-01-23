Έλενα Παπαρίζου: Εντυπωσιακή και πιο αδύνατη από ποτέ στη νέα της εμφάνιση

Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας μικρού μήκους «Το Καλό Επιστρέφει», η οποία εντάσσεται στη νέα καμπάνια της ΑΦΗΣ και αναδεικνύει την αξία της συλλογικής προσπάθειας και της ελπίδας, έδωσε το «παρών» η Έλενα Παπαρίζου το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου.

Η τραγουδίστρια, η οποία δανείζει και τη φωνή της σε ένα από τα τραγούδια που ακούγονται στην ταινία, εμφανίστηκε ντυμένη στα μαύρα και ήταν πιο αδύνατη και ανανεωμένη από ποτέ.

Δες την εμφάνισή της:

Η πάντοτε χαμογελαστή Έλεναμίλησε στην κάμερα του Happy Day:

«Το καλό πάντα επιστρέφει… Είσαι αυτό που δίνεις και πιστεύω ότι όταν δίνω φροντίδα, πάντα το καλό επιστρέφει σε μένα. Πιστεύω πάρα πολύ στις καλές και θετικές σκέψεις. Βέβαια σε όλους μας συμβαίνει ότι κάτι αρνητικό μπορεί να γίνει, και αργούμε λίγο να μπούμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά πιστεύω ότι το θετικό κυριαρχεί» είπε η Έλενα Παπαρίζου.

Υπενθυμίζεται ότι η Έλενα Παπαρίζου μέσα στον Δεκέμβριο πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία της και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μερικές ημέρες. Αυτή τη΄ν περίοδο ωστόσο, η αγαπημένη καλλιτέχνιδαφαίνεται πως έχει αφήσει πίσω της τα δύσκολα ενώ έχει ξεκινήσει τις εμφανίσεις της στο πλευρό του Τάκη Ζαχαράτου χαρίζοντας στο κοινό ένα ξεχωριστό θέαμα.

Έλενα Παπαρίζου: Η σέξι μεταμόρφωση σε ντίβα του καμπαρέ καθήλωσε το κοινό

Μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο η «Number One» σταρ μαγεύει το κοινό στο NOX! Στο show “The Velvet Night”παρουσιάζει μια πλευρά που δεν έχουμε ξαναδεί: Σέξι, αισθησιακή και πιο diva από ποτέ. Η τραγουδίστρια, παρά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, επέστρεψε με απίστευτη ενέργεια και μια άκρως hot παρουσία που μαγνητίζει τα βλέμματα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Έλενα Παπαρίζου πραγματοποιεί συνολικά έξι διαφορετικές εμφανίσεις, η καθεμία πιο τολμηρή και εντυπωσιακή από την προηγούμενη, με κοστούμια υψηλής αισθητικής που αναδεικνύουν τη θηλυκότητά της.