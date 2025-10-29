Τραμπ για τρίτη θητεία: «Κρίμα που δεν μπορώ να είμαι υποψήφιος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε σήμερα ότι δεν του «επιτρέπεται» να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία ως πρόεδρος των ΗΠΑ, η νιοστή νύξη που κάνει για το θέμα, το οποίο ενθουσιάζει τους υποστηρικτές του όσο τρομάζει τους αντιπάλους του.

«Η δημοτικότητά μου είναι στο υψηλότερο σημείο στις δημοσκοπήσεις. Και, γνωρίζετε, με βάση τα όσα έχω διαβάσει, πιστεύω ότι δεν μου επιτρέπεται να είμαι υποψήφιος. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει (...) είναι κρίμα», δήλωσε ο Τραμπ από το προεδρικό αεροσκάφος την ώρα που κατευθυνόταν προς τη Νότια Κορέα.

Η 22η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που υιοθετήθηκε το 1947, προβλέπει ότι κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ περισσότερες από δύο φορές.

Ο Τραμπ, που ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ από το 2017 ως το 2021 και ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου τη δεύτερη θητεία του, αναφέρεται συχνά δημοσίως, χωρίς να τις απορρίπτει, στις εκκλήσεις υποστηρικτών του να είναι υποψήφιος για μια τρίτη θητεία, παρά το γεγονός ότι το αμερικανικό Σύνταγμα το απαγορεύει.

Εξάλλου έχει επιδείξει επανειλημμένα κόκκινα καπέλα με την επιγραφή «Τραμπ 2028», το έτος των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Μία από τις πιο δημοφιλείς προτάσεις στον κόσμο των τραμπιστών είναι ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος να είναι υποψήφιος για αντιπρόεδρος σε τρία χρόνια, με τον νυν αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να είναι υποψήφιος για την προεδρία. Σε αυτό το σενάριο, σε περίπτωση νίκης, ο Βανς θα παραιτηθεί και αυτόματα θα τον αντικαταστήσει ο Τραμπ, ο οποίος με αυτό τον τρόπο θα καταφέρει να παραμείνει στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο ο Ρεπουμπλικάνος απέρριψε το ενδεχόμενο αυτό τη Δευτέρα. «Θα είχα το δικαίωμα να το κάνω», αλλά «δεν θα το κάνω», υποσχέθηκε, ενώ εκτίμησε ότι «έχουμε πολλούς καταπληκτικούς ανθρώπους», κατάλληλους για τα πιο υψηλά αξιώματα.

Στο εσωτερικό του κόμματός του η ιδέα μιας τρίτης θητείας επανήλθε τις τελευταίες ημέρες.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε χθες Τρίτη στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι συνομίλησε με τον Τραμπ για το θέμα, αν και παραδέχθηκε ότι «δεν βλέπω τον τρόπο να γίνει αυτό».

Κάμαλα Χάρις: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ

Παρά τη βαριά ήττα της από τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024, η Κάμαλα Χάρις ξεκαθαρίζει πως δεν αποσύρεται από την πολιτική σκηνή.

Σε συνέντευξή της στο BBC, η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως «δεν έχει τελειώσει ακόμη» με την πολιτική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά την προεδρία. Εμφανίστηκε βέβαιη ότι κάποια μέρα μια γυναίκα θα φτάσει στον Λευκό Οίκο· όταν ρωτήθηκε αν θα είναι η ίδια, απάντησε με νόημα: «Πιθανώς».

Ποιοι φαίνεται να είναι έτοιμοι να θέσουν υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ το 2028

Gavin Newsom (Κυβερνήτης Καλιφόρνιας): Θεωρείται από πολλούς ως πιθανός για το 2028.

(Κυβερνήτης Καλιφόρνιας): Θεωρείται από πολλούς ως πιθανός για το 2028. Pete Buttigieg (πρώην υπουργός Μεταφορών): Έχει δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσει το υπουργείο ή τη Γερουσία προς το παρόν, αφήνοντας ανοιχτό τελικά τον δρόμο για υποψηφιότητα.

(πρώην υπουργός Μεταφορών): Έχει δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσει το υπουργείο ή τη Γερουσία προς το παρόν, αφήνοντας ανοιχτό τελικά τον δρόμο για υποψηφιότητα. Kamala Harris (πρώην Αντιπρόεδρος): Πάνω σε έρευνες του Δημοκρατικού Κόμματος εμφανίζεται ως ένα από τα πρώτα ονόματα.

(πρώην Αντιπρόεδρος): Πάνω σε έρευνες του Δημοκρατικού Κόμματος εμφανίζεται ως ένα από τα πρώτα ονόματα. Gretchen Whitmer (Κυβερνήτης Μίσιγκαν): Πιθανή υποψήφια, σύμφωνα με ρεπορτάζ.