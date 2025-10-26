Ειρήνη με «σφραγίδα Τραμπ» μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης

Συμφωνίες εμπορίου και κρίσιμων ορυκτών με τραγούδια και χορούς

Κοσμος
Πηγή: Newpost.gr
Τραμπ Στη Μαλαισία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι ΗΠΑ υπέγραψαν την Κυριακή πακέτο εμπορικών συμφωνιών και συνεργασιών για κρίσιμα ορυκτά με Μαλαισία, Καμπότζη, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ, με σκοπό τη διόρθωση εμπορικών ανισορροπιών και τη διαφοροποίηση αλυσίδων εφοδιασμού, εν μέσω αυστηρότερων ελέγχων εξαγωγών σπάνιων γαιών από την Κίνα. 

Σύμφωνα με τις κοινές δηλώσεις, οι ΗΠΑ διατηρούν δασμούς ~19% για εξαγωγές από Μαλαισία–Καμπότζη–Ταϊλάνδη, με μηδενισμό για επιλεγμένα προϊόντα, ενώ για το Βιετνάμ προβλέπεται πλαίσιο με 20% δασμό και δέσμευση του Ανόι για σημαντική αύξηση εισαγωγών αμερικανικών προϊόντων, ώστε να περιοριστεί το πλεόνασμα του ύψους 123 δισ. δολαρίων στις διμερείς συναλλαγές. 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr

ΗΠΑ
 |
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
