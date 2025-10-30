Σουδάν: Σφαγή σε μαιευτήριο με πάνω από 460 νεκρούς

Ορατή από το διάστημα η σφαγή αμάχων στην πόλη Ελ Φασέρ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.25 , 21:25 First Dates: Ο Κώστας Ζήτησε… Παϊδάκια Στο Ραντεβού!
30.10.25 , 21:20 First Dates: Τι παίχτηκε στην πρώτη συνάντηση του Κώστα με τη Leyla;
30.10.25 , 21:15 First Dates: Τι ψάχνει ο 25χρονος Κώστας στο ραντεβού του;
30.10.25 , 21:10 Η Ναταλία επέστρεψε στο First Dates για να βρει το άλλο της μισό!
30.10.25 , 21:09 Ναύπλιο: Μήνυσε τη σύντροφό του για τον ξυλοδαρμό του, λίγο πριν πεθάνει
30.10.25 , 21:01 Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού λόγω λειψυδρίας
30.10.25 , 20:47 Έπαθα taste freeze - Γιατρέ μου θα ζήσω;
30.10.25 , 20:30 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει, αν δεν είχα τον Γρηγόρη»
30.10.25 , 20:28 «Εύρυτος»: Έργο - «μαμούθ» για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική
30.10.25 , 20:22 Η στιγμή που οδηγός συνθλίβει τροχονόμο - Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι!
30.10.25 , 20:10 Μαρία Κορινθίου: Ρομαντική απόδραση στους Δελφούς με τον Γιώργο Καραθανάση
30.10.25 , 19:53 Γλυκά Νερά: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύμα 23χρονο οδηγό μηχανής
30.10.25 , 19:49 Ελένη Τσολάκη: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της έχει... γαλλικό αέρα!
30.10.25 , 19:46 Όμιλος Συγγελίδη: Πραγματοποίησε με επιτυχία το ετήσιο συνέδριο after sales
30.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Μικρός ο γρίφος για την «Ξενομανία» - Εσύ τον βρίσκεις;
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Έλενα Κρεμλίδου: Ξέσπασε σε λυγμούς όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Ναύπλιο: Μήνυσε τη σύντροφό του για τον ξυλοδαρμό του, λίγο πριν πεθάνει
Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
Κορωπί: «Δε θυμάμαι πώς χτύπησα. Τον αγαπώ, είμαστε οικογένεια»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Muhnnad Adam)
Σουδάν: Σφαγή Σε Μαιευτήριο Με Πάνω Από 460 Νεκρούς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απηύθυνε επείγουσα έκκληση για άμεση παύση των εχθροπραξιών στο Σουδάν, μετά τις φρικιαστικές αναφορές για τον θάνατο τουλάχιστον 460 ανθρώπων σε μαιευτήριο της πόλης Ελ Φάσερ, την οποία κατέλαβαν πρόσφατα παραστρατιωτικές δυνάμεις.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για τη μαζική δολοφονία ασθενών και συνοδών στο σαουδαραβικό μαιευτήριο της Ελ Φάσερ, καθώς και για απαγωγές εργαζομένων στον τομέα της υγείας. «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι. Όλες οι εμπόλεμες πλευρές πρέπει να σταματήσουν αμέσως τη βία. Παύσατε πυρ!» δήλωσε χαρακτηριστικά.

 

 

Μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχουν πλέον υπό τον έλεγχό τους ολόκληρη την περιοχή του Νταρφούρ, που αποτελεί σχεδόν το ένα τρίτο της χώρας.

 

 

Υπό τη διοίκηση του στρατηγού Μοχάμεντ Νταγκλό, οι ΔΤΥ έχουν εγκαθιδρύσει μια παράλληλη διοίκηση, αντίπαλη εκείνης του αρχηγού του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν. Ο στρατός εξακολουθεί να ελέγχει το βόρειο, ανατολικό και κεντρικό Σουδάν, ενώ οι παραστρατιωτικοί έχουν εδραιώσει την κυριαρχία τους στο δυτικό και μέρος του νότιου τμήματος της χώρας.

Σφαγή στο Σουδάν

Πάνω από 460 νεκροί σε μαιευτήριο στο Σουδάν

Δορυφορικές φωτογραφίες του μαιευτηρίου στην Ελ Φάσερ του Σουδάν, όπου σύμφωνα με τον ΠΟΥ σκοτώθηκαν περίπου 460 άτομα / Από βίντεο AP

Σουδάν: Φόβοι για νέα διχοτόμηση και σφαγές

Αναλυτές και διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε νέα διάσπαση του Σουδάν, θυμίζοντας τις αιματηρές συγκρούσεις του Νταρφούρ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ υπογράμμισε πως οι επιθέσεις σε ιατρικές δομές αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ζητώντας να διασφαλιστεί η προστασία των ασθενών, των γιατρών και των νοσηλευτικών υποδομών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού, από την έναρξη του πολέμου τον Απρίλιο του 2023, έχουν καταγραφεί 185 επιθέσεις σε δομές υγείας, με πάνω από 1.200 νεκρούς και 416 τραυματίες.

Μόνο μέσα στο 2025 έχουν σημειωθεί 49 επιθέσεις, που άφησαν πίσω τους 966 θύματα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΥΔΑΝ
 |
ΣΦΑΓΗ
 |
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top