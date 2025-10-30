Σουδάν: Σφαγή σε μαιευτήριο με πάνω από 460 νεκρούς

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απηύθυνε επείγουσα έκκληση για άμεση παύση των εχθροπραξιών στο Σουδάν, μετά τις φρικιαστικές αναφορές για τον θάνατο τουλάχιστον 460 ανθρώπων σε μαιευτήριο της πόλης Ελ Φάσερ, την οποία κατέλαβαν πρόσφατα παραστρατιωτικές δυνάμεις.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για τη μαζική δολοφονία ασθενών και συνοδών στο σαουδαραβικό μαιευτήριο της Ελ Φάσερ, καθώς και για απαγωγές εργαζομένων στον τομέα της υγείας. «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι. Όλες οι εμπόλεμες πλευρές πρέπει να σταματήσουν αμέσως τη βία. Παύσατε πυρ!» δήλωσε χαρακτηριστικά.

People in Sudan are being tortured, raped, and slaughtered right now.

If you see this and stay silent, you are choosing indifference over human life.

Say something. Post on your social media. Write “All Eyes on Sudan.” pic.twitter.com/FPplTzh8D8 — ثنا ابراهیمی | Sana Ebrahimi (@__Injaneb96) October 30, 2025

Μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχουν πλέον υπό τον έλεγχό τους ολόκληρη την περιοχή του Νταρφούρ, που αποτελεί σχεδόν το ένα τρίτο της χώρας.

Maternity hospital massacre leaves 460 dead: Fresh horror in Sudan as patients and staff are butchered, after 2,000 civilians were executed in two days https://t.co/epfS4sft1v — Daily Mail (@DailyMail) October 30, 2025

Υπό τη διοίκηση του στρατηγού Μοχάμεντ Νταγκλό, οι ΔΤΥ έχουν εγκαθιδρύσει μια παράλληλη διοίκηση, αντίπαλη εκείνης του αρχηγού του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν. Ο στρατός εξακολουθεί να ελέγχει το βόρειο, ανατολικό και κεντρικό Σουδάν, ενώ οι παραστρατιωτικοί έχουν εδραιώσει την κυριαρχία τους στο δυτικό και μέρος του νότιου τμήματος της χώρας.

Δορυφορικές φωτογραφίες του μαιευτηρίου στην Ελ Φάσερ του Σουδάν, όπου σύμφωνα με τον ΠΟΥ σκοτώθηκαν περίπου 460 άτομα / Από βίντεο AP

Σουδάν: Φόβοι για νέα διχοτόμηση και σφαγές

Αναλυτές και διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε νέα διάσπαση του Σουδάν, θυμίζοντας τις αιματηρές συγκρούσεις του Νταρφούρ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ υπογράμμισε πως οι επιθέσεις σε ιατρικές δομές αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ζητώντας να διασφαλιστεί η προστασία των ασθενών, των γιατρών και των νοσηλευτικών υποδομών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού, από την έναρξη του πολέμου τον Απρίλιο του 2023, έχουν καταγραφεί 185 επιθέσεις σε δομές υγείας, με πάνω από 1.200 νεκρούς και 416 τραυματίες.

Μόνο μέσα στο 2025 έχουν σημειωθεί 49 επιθέσεις, που άφησαν πίσω τους 966 θύματα.