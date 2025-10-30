VW Polo 50 χρόνια με νέο μοντέλο και drift

Το εντυπωσιακό βίντεο με το Polo να «ντρφιρτάρει»

Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το Volkswagen Polo επιστρέφει πιο ζωντανό από ποτέ. Για να τιμήσει την επέτειο, η Volkswagen δημιούργησε ένα εντυπωσιακό drift video, γυρισμένο στη Νότια Αφρική – εκεί όπου χτυπά η «καρδιά» του μοντέλου. Ο επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής Rallycross Johan Kristoffersson παίρνει το τιμόνι στα χέρια του και οδηγεί τρεις θρύλους του Polo, λίγο πριν το φιλμ αποκαλύψει τον ηλεκτρικό διάδοχο της νέας εποχής: το ID. Polo¹. 

VW Polo 50 χρόνια με νέο μοντέλο και drift

Από το Harlekin στο ID. Polo – το παρελθόν «χορεύει» με το μέλλον 

Μισός αιώνας Polo σημαίνει πέντε δεκαετίες αυτοκινητιστικής κουλτούρας, τεχνολογίας και προσωπικών ιστοριών. Από το μοντέλο που καθόρισε την έννοια του “μικρού Volkswagen” μέχρι τα αγωνιστικά με τα οποία σάρωσε τίτλους στο WRC και το Rallycross, το Polo έγινε θρύλος. Τώρα, η Volkswagen ξαναγράφει την ιστορία του μέσα από ένα video γεμάτο δράση – ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στα 50 χρόνια του Polo, που συνδέει το αγωνιστικό DNA του παρελθόντος με το ηλεκτρικό μέλλον. 

Σκηνές δράσης στο σπίτι του Polo 

Το φιλμ γυρίστηκε στη Gqeberha της Νότιας Αφρικής – εκεί όπου εδώ και δεκαετίες παράγεται το Polo, στην «πατρίδα» του μοντέλου. Οι κάμερες κατέγραψαν δυναμικά πλάνα στο λιμάνι, σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, στις δοκιμαστικές πίστες και μέσα στο εργοστάσιο Kariega. Πίσω από την κάμερα, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Jon Richards – με εμπειρία από το Top Gear – μετατρέπει το drift σε κινηματογραφική εμπειρία. 

VW Polo 50 χρόνια με νέο μοντέλο και drift

Οι πρωταγωνιστές: τρία Polo, τρεις εποχές 

Στο video συμμετέχουν το Polo R WRC και το Polo R Supercar – από τη συλλογή Volkswagen Classic – καθώς και το αμιγώς ηλεκτρικό Polo RX1e, φιλοξενούμενο του αγωνιστικού team KMS. Τα δύο πρώτα ντύνονται με ειδική σχεδίαση του designer Sean Bull, που αναβιώνει το μοναδικό στυλ του Polo Harlekin στα χρώματα Ginster Yellow, Flash Red, Pistachio και Chagall Blue. Σε συνδυασμό με τα αγωνιστικά στοιχεία, τα αυτοκίνητα αποτελούν μια εντυπωσιακή οπτική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του Polo. 

«Ένα μικρό αυτοκίνητο που μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα» 

«Με την καμπάνια για τα 50 χρόνια Polo, θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Το ID. Polo κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τρόπο που συμβολίζει ό,τι αντιπροσωπεύει το Polo – ένα μικρό αυτοκίνητο που μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα», δηλώνει ο Jens Katemann, Επικεφαλής Επικοινωνίας της Volkswagen και του Brand Group Core. 

VW Polo 50 χρόνια με νέο μοντέλο και drift

Ο Kristoffersson στην απόλυτη ζώνη του drift 

Ο Σουηδός Johan Kristoffersson, επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIA Rallycross και δύο φορές Πρωταθλητής Gymkhana Grid, οδηγεί τα τρία Polo στα όριά τους: 
«Ήταν μοναδικό να οδηγώ διαδοχικά τόσα διαφορετικά Polo – το καθένα με δικό του χαρακτήρα, όλα απίστευτα ικανά και διασκεδαστικά», σχολιάζει ο ίδιος. 

VW Polo 50 χρόνια με νέο μοντέλο και drift

Το μέλλον ξεκινά εδώ: το νέο ID. Polo 

Στο φινάλε, το video αφήνει χώρο στο αύριο. Οι σπορ προκάτοχοι υποδέχονται τον ηλεκτρικό διάδοχό τους: το ID. Polo – ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των 50 χρόνων, που ενώνει πέντε δεκαετίες καινοτομίας σε μία στι

