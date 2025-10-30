Cash or Trash: Τσαγκαράκης & Ρογδάκη διεκδίκησαν σθεναρά το σετ του Νίκου!

Πένες με την υπογραφή του Μακάριου

Ο Νίκος πήγε στο Cash Or Trash με ένα σετ αντικειμένων, που παρέδωσε στα χέρια του ο αγαπημένος του παππούς από την Κύπρο.

Cash or Trash: Τσαγκαράκης & Ρογδάκη διεκδίκησαν σθεναρά το σετ του Νίκου!

Κατασκευασμένο από απίθανα υλικά και κουβαλώντας την υπογραφή του Μακάριου της Κύπρου, ο νεαρός βιολόγος έχει πολλά πλεονεκτήματα για διαπραγματευτεί στο δωμάτιο των αγοραστών και να διεκδικήσει μια αξιόλογη προσφορά για τo σετ του. Αυτό περιλαμβάνει μια πένα, ένα χρυσό μηχανικό μολύβι κι ένα στυλό της Sheaffer, όλα επιχρυσωμένα

Cash or Trash: Τσαγκαράκης & Ρογδάκη διεκδίκησαν σθεναρά το σετ του Νίκου!

Ποια ήταν η τιμή εκτίμησης του Θάνου Λούδου; Το ιστορικό αυτό αντικείμενο που έφερε ο Νίκος, το εκτίμησε στα 700 ευρώ, λέγοντάς του ότι μπορεί να διεκδικήσει και πολύ μεγαλύτερο ποσό

Cash or Trash: Τσαγκαράκης & Ρογδάκη διεκδίκησαν σθεναρά το σετ του Νίκου!

Η Αννα Μαρία Ρογδάκη αποκάλυψε ότι αρχικά με το αντικείμενο αυτό απογοητεύτηκε, ωστόσο, η υπογραφή του Αρχιεπισκόπου Μακάριου της άλλαξαν άποψη για το συλλεκτικό αυτό σετ.  

Cash or Trash: Τσαγκαράκης & Ρογδάκη διεκδίκησαν σθεναρά το σετ του Νίκου!

Οι προσφορές άρχισαν να πέφτουν... βροχή. Με την εκτίμηση της Αννας Μαρίας Ρογδάκη, ο Γιώργος Τσαγκαράκης σηκώθηκε όρθιος και πρόσθεσε 50 ευρώ στην προσφορά της. Ο Γιώργος Τσαγκαράκης έβαλε 100 ακόμα ευρώ, σε σχέση με τα 70 της συναδέλφου του. 150 ευρώ ακόμα έβαλε η Άννα Μαρία, ενώ ο Τσαγκαράκης 200 ευρώ πάνω από την εκτίμηση του Θάνου Λούδου.

Cash or Trash: Τσαγκαράκης & Ρογδάκη διεκδίκησαν σθεναρά το σετ του Νίκου!

Ο Νίκος αποδέχτηκε την προσφορά κι έτσι για 900 ευρώ είχαμε συμφωνία. Έτσι το σετ πήγε στον Γιώργο Τσαγκαράκη, με τον πωλητή να είναι πολύ ικανοποιημένος!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
