Η στιγμή που οδηγός συνθλίβει τροχονόμο - Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι!

Απίστευτο βίντεο από την Αγία Πετρούπολη

Γυναίκα οδηγός μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο και συνέθλιψε το κάτω μέρος του σώματος τροχονόμου / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Αγία Πετρούπολη, όταν μια γυναίκα οδηγός μπέρδεψε τα πεντάλ του αυτοκινήτου της και παρέσυρε τροχονόμο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Το τροχαίο καταγράφηκε σε βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο φαίνεται ο τροχονόμος να στέκεται μπροστά σε ένα λευκό τζιπ, δίνοντας οδηγίες στη γυναίκα οδηγό. Ξαφνικά, το όχημα άρχισε να κινείται προς τα εμπρός, παρέσυρε τον αστυνομικό και τον συνέθλιψε πάνω σε άλλο σταματημένο αυτοκίνητο. Ο προφυλακτήρας του τζιπ τον χτύπησε με σφοδρότητα, καταπλακώνοντας το κάτω μέρος του σώματός του.

Η στιγμή που οδηγός συνθλίβει τροχονόμο - Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι!

Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο, παρέμεινε ακίνητη για αρκετά δευτερόλεπτα, πιθανότατα σε κατάσταση πανικού. Ο συνεπιβάτης της βγήκε από το πίσω κάθισμα και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, όμως η γυναίκα δεν αντέδρασε άμεσα.
Μέχρι να αντιληφθούν τι έχει συμβεί, ο τροχονόμος κατέρρευσε στο οδόστρωμα.

Ο τραυματισμός του τροχονόμου είναι εξαιρετικά σοβαρός. Οι γιατροί δίνουν μάχη, καθώς υπάρχει φόβος ότι ενδέχεται να μην μπορέσει να ξαναπερπατήσει. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η οδηγός δήλωσε στις αρχές πως μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι, με αποτέλεσμα το τραγικό ατύχημα.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
