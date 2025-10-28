Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη

Δες το casual chic ντύσιμο της influencer

Στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης έδωσε το «παρών» η Ιωάννα Τούνη, έχοντας μαζί της την καλύτερη παρέα, τον γιο της, Πάρη.

Ιωάννα Τούνη: Στο πάρτι του νέου της συντρόφου για τη γιορτή του

Η γνωστή influencer - επιχειρηματίας μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τη σημαντική για την Ελλάδα αυτή μέρα και εξέφρασε δημόσια τη χαρά της που ο γιος της παρακολούθησε από κοντά τα στρατιωτικά και αστυνομικά τμήματα που συμμετείχαν στην παρέλαση.

«Ήρθαμε στην παρέλαση να δούμε αστυνομικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και όλα τα αγαπημένα μας οχήματα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

τούνη

τούνη

Η Ιωάννα Τούνη ντύθηκε casual chic επιλέγοντας κοστούμι και γραβάτα τα οποία συνδύασε με ταμπά μπότες. Στιλάτη όπως πάντα η influencer.

ιωαννα τούνη

Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
