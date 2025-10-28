Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη

Στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης έδωσε το «παρών» η Ιωάννα Τούνη, έχοντας μαζί της την καλύτερη παρέα, τον γιο της, Πάρη.

Η γνωστή influencer - επιχειρηματίας μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τη σημαντική για την Ελλάδα αυτή μέρα και εξέφρασε δημόσια τη χαρά της που ο γιος της παρακολούθησε από κοντά τα στρατιωτικά και αστυνομικά τμήματα που συμμετείχαν στην παρέλαση.

«Ήρθαμε στην παρέλαση να δούμε αστυνομικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και όλα τα αγαπημένα μας οχήματα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Ιωάννα Τούνη ντύθηκε casual chic επιλέγοντας κοστούμι και γραβάτα τα οποία συνδύασε με ταμπά μπότες. Στιλάτη όπως πάντα η influencer.