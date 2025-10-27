Ιωάννα Τούνη: Στο πάρτι του νέου της συντρόφου για τη γιορτή του

Η Ιωάννα Τούνη ζει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media.

Με αφορμή την ονομαστική εορτή του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, γνωστού και ως Ρόμπι, η γνωστή influencer πήγε στο party του στη Θεσσαλονίκη.

Στις 26 Οκτωβρίου, ημέρα του Αγίου Δημητρίου, η Ιωάννα δημοσίευσε βίντεο στο Instagram, δείχνοντας τη διαδικασία της προετοιμασίας της για τη βραδινή έξοδο με τον αγαπημένο της. «Σήμερα είναι του Αγίου Δημητρίου, γιορτάζει και ο Δημήτρης και ετοιμάζομαι για dinner date!» είπε χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι δείπνησε σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, με την Ιωάννα να μοιράζεται στιγμιότυπα από τα εκλεκτά πιάτα και το ρομαντικό κλίμα της βραδιάς.

Η influencer, που πρόσφατα είχε βρεθεί στην Αθήνα για τη βάφτιση της βαφτιστήρας της, επέστρεψε στη συμπρωτεύουσα ειδικά για να γιορτάσει τη μέρα μαζί με τον Δημήτρη.

Μετά το δείπνο, η βραδιά συνεχίστηκε στο μαγαζί του επιχειρηματία στην Τούμπα, όπου οι δυο τους γλέντησαν με φίλους σε ένα κεφάτο πάρτι που κράτησε μέχρι αργά.

Η Ιωάννα Τούνη, που έχει μοιραστεί ανοιχτά στιγμές της προσωπικής της ζωής με το κοινό, φαίνεται πως έχει βρει στο πρόσωπο του Δημήτρη έναν άνθρωπο που τη στηρίζει και τη γεμίζει χαρά. Το ζευγάρι δεν κρύβει πια τον έρωτά του, με τις κοινές τους στιγμές να γίνονται όλο και πιο συχνές στα social media.