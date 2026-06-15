BBC: Καταγγελίες για εκμετάλλευση δημιουργών στο OnlyFans – «Με απείλησαν»

29χρονη δημιουργός περιγράφει τις πιέσεις & τα περιστατικά εκφοβισμού

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BBC: Καταγγελίες για εκμετάλλευση δημιουργών στο OnlyFans – «Με απείλησαν»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 29χρονη δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans καταγγέλλει εκμετάλλευση από εταιρεία διαχείρισης λογαριασμών.
  • Αρχικά υποστηρικτικοί, οι εκπρόσωποι της εταιρείας άρχισαν να ασκούν έλεγχο στην προσωπική της ζωή και να την απειλούν.
  • Η γυναίκα δέχθηκε απειλητικά μηνύματα και υπήρξαν επιθέσεις στο σπίτι της.
  • Η έρευνα του BBC αποκαλύπτει ότι οι διαχειριστές κρατούν μεγάλο ποσοστό από τα κέρδη των δημιουργών.
  • Η OnlyFans δήλωσε ότι δεν εγκρίνει εξωτερικές εταιρείες διαχείρισης και δεν μπορεί να παρέμβει σε ιδιωτικές συμβάσεις.

Μια 29χρονη δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans από τη Νότια Ουαλία καταγγέλλει ότι έζησε έναν εφιάλτη αφού συνεργάστηκε με εταιρεία διαχείρισης λογαριασμών στο OnlyFans, η οποία είχε υποσχεθεί ότι θα τη βοηθούσε να αυξήσει τα έσοδά της.

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Όπως αποκαλύπτει στο ντοκιμαντέρ του BBC «OnlyFans: Inside the Machine», αρχικά οι εκπρόσωποι της εταιρείας εμφανίστηκαν ιδιαίτερα υποστηρικτικοί, κάνοντάς της συνεχώς κομπλιμέντα και διαβεβαιώνοντάς την ότι μπορούσε να πετύχει σημαντική ανάπτυξη στην πλατφόρμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, μέσα σε λίγες εβδομάδες η συμπεριφορά τους άλλαξε. Όπως υποστηρίζει, άρχισαν να ασκούν έλεγχο στην προσωπική της ζωή, να σχολιάζουν υποτιμητικά την εμφάνισή της και να προσπαθούν να περιορίσουν τις κοινωνικές της επαφές.

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Η κατάσταση φέρεται να κλιμακώθηκε όταν αποφάσισε να αλλάξει τους κωδικούς πρόσβασης του λογαριασμού της, φοβούμενη ότι θα μπορούσαν να της στερήσουν την πρόσβαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το BBC, η γυναίκα έλαβε απειλητικά μηνύματα που στρέφονταν ακόμη και κατά της κόρης της. Λίγο αργότερα, όπως καταγγέλλει, άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στο σπίτι της και ακολούθησε βίαιη επίθεση από δύο άνδρες με καλυμμένα χαρακτηριστικά. Η ίδια παρουσίασε φωτογραφίες με τραυματισμούς.

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Η έρευνα του BBC εξετάζει συνολικά τις πρακτικές ορισμένων διαχειριστών λογαριασμών OnlyFans (OFMs), οι οποίοι υπόσχονται αύξηση εσόδων και περισσότερους συνδρομητές, κρατώντας όμως συχνά μεγάλο ποσοστό από τα κέρδη των δημιουργών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δημοφιλείς συμφωνίες προβλέπουν αμοιβές που φτάνουν έως και το 50% των εσόδων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται ακόμη υψηλότερα ποσοστά και συμβόλαια με περιοριστικούς όρους αποχώρησης.

Η ανεξάρτητη επίτροπος κατά της σύγχρονης δουλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Eleanor Lyons, ανέφερε στο BBC ότι περιστατικά όπως αυτό περιλαμβάνουν στοιχεία που συνδέονται με εκμετάλλευση, έλεγχο και οικονομική πίεση.

Από την πλευρά της, η OnlyFans απάντησε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των χρηστών της και ότι δε συνδέεται ούτε εγκρίνει εξωτερικές εταιρείες διαχείρισης δημιουργών, υποστηρίζοντας πως δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε ιδιωτικές συμβάσεις που συνάπτονται εκτός της πλατφόρμας.
 

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