Νιούμαν: Η Ολυμπιονίκης εξήγησε γιατί έκανε προφίλ στο OnlyFans

Πηγή: φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Natacha Pisarenko
Ακούστε το άρθρο

H Aλίσα Νιούμαν, η Καναδή πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντώ, σε συνέντευξή της στο περιοδικό Maxim μίλησε για τις μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα της αλλά και για τη συμμετοχή της στο Only Fans. 

Ποια είναι η Εϊσάν Ακσόι που έχει φανατικό κοινό στην Τουρκία

 

Η Νιούμαν που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και είναι επίσης και πρωταθλήτρια των Αγώνων της Κοινοπολιτείας του 2018, και κατέχοντας το  ρεκόρ Καναδά και Αγώνων της Κοινοπολιτείας στο άλμα επί κοντώ γυναικών, ανέφερε προκαλώντας αίσθηση  πως στον αθλητισμό, την σεξουαλικοποίησαν.

 

 

«Μου έλεγαν ότι έπρεπε να διαλέξω: να είμαι αθλήτρια ή μοντέλο. Δεν καταλάβαινα γιατί δεν μπορούσα να είμαι και τα δύο», ανέφερε. Παρά τις πιέσεις, επέλεξε τον αθλητισμό, δίνοντας, όπως λέει, «όλη μου την καρδιά και την ψυχή» τόνισε χαρακτηριστικά εξηγώντας και τον λόγο που έκανε λογαριασμό στο Οnly Fans:

«Είτε μου άρεσε είτε όχι, στον αθλητισμό με σεξουαλικοποιούσαν λόγω της εμφάνισής μου και της αθλητικής μου ενδυμασίας. Ακόμα και όταν φορούσα κολάν και αθλητικό σουτιέν που κάλυπτε την κοιλιά μου, ο κόσμος με σεξουαλικοποιούσε.Όταν αποφάσισα να ξεκινήσω το OnlyFans, ήταν σημαντικό για μένα να συμμετέχω σε κάτι που μπορώ να ελέγξω» εξομολογήθηκε. 

 

 

Όπως ανέφερε μάλιστα περιζήτητη τη σελίδα της στο Only Fans, εκτόξευσε την καριέρα της στα ύψη.

«Την ξεκίνησα μετά τους Αγώνες στο Τόκιο και με τα χρήματα που έβγαλα κατάφερα να αγοράσω κάποια απαραίτητα πράγματα για να μπορώ να κάνω καλύτερη αποκατάσταση μετά τις προπονήσεις στο σπίτι του και φυσικά για να πληρώσω όλα τα έξοδα της ομάδας μου για να έρθουν στο Παρίσι» είπε. 

Η αθλήτρια του στίβου, αναφέρθηκε στην κατάκτηση  του μεταλλίου στο Παρίσι, επισημαίνοντας πως η μαγεία δεν ήταν το ίδιο το μετάλλιο, αλλά η αίσθηση ότι ήταν  απόλυτα συγκεντρωμένη, δίνοντας τα πάντα.

Στο βάθρο, ένιωσα υπερηφάνεια που εκπροσωπώ τον Καναδά. Το να είμαι η πρώτη γυναίκα από τη χώρα μου που κέρδισε μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ ήταν μια ταπεινή στιγμή», εξομολογήθηκε. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
