Πέθανε σε ηλικία 43 ετών ο ιδρυτής του OnlyFans, Λεονίντ Ραντβίνσκι

Ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Λεονίντ Ραντβίνσκι, πέθανε σε ηλικία 43 ετών έπειτα από «μάχη» που έδινε με τον καρκίνο.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Λίο Ραντβίνσκι. Ο Λίο έφυγε ήρεμα από τη ζωή μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο. Η οικογένειά του ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας απέκτησε το 2018 τη Fenix International, την εταιρεία που κατέχει και διαχειρίζεται το OnlyFans και παρέμεινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και βασικός μέτοχος.

Η «μάχη» του με τον καρκίνο δεν ήταν ευρέως γνωστή στο κοινό, καθώς ο Ραντβίνσκι διατηρούσε χαμηλό προφίλ, παρά το γεγονός ότι ήταν δισεκατομμυριούχος.

Υπήρξε σημαντικός δωρητής σε ιατρικούς σκοπούς και το 2024, μαζί με τη σύζυγό του, στήριξαν μεγάλο πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους 23.000.000 δολαρίων για έρευνα κατά του καρκίνου, μέσω ιδρύματος γαστρεντερολογικής έρευνας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.