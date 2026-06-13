Brat Summer Pasta: Λίγο καλοκαίρι ακόμα στο πιάτο σου

Θέλετε να ομορφύνετε τις νύχτες του τέλους του καλοκαιριού; Φτιάξτε Brat Summer Pasta. Εμπνευσμένο από τους τολμηρούς ρυθμούς του εμβληματικού άλμπουμ μπρατ του Charli XCX, αυτό το ποώδες, ζωηρό πράσινο ζυμαρικό αποτυπώνει την ουσία της καλοκαιρινής διασκέδασης με μια μόνο μπουκιά. Διαβάστε παρακάτω για συμβουλές για το πώς να το φτιάξετε.

Η σάλτσα

Αυτή η λαμπερή πράσινη σάλτσα ζυμαρικών δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλή: Το σπανάκι ανακατεύεται σε μπλέντερ με βασιλικό, τυρί κρέμα και παρμεζάνα για μια κρεμώδη, ποώδη σάλτσα που επικαλύπτει τέλεια τα ζυμαρικά. Αποφύγετε να αφήσετε το σπανάκι στο βραστό νερό για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα – αν είναι πολύ βρασμένο, θα γίνει πιο σκούρο και η σάλτσα των ζυμαρικών σας θα χάσει τη ζωντάνια της.

Ενώ το παραδοσιακό ζεμάτισμα απαιτεί να σοκάρετε το μαγειρεμένο σπανάκι σε παγωμένο νερό, ανακαλύψαμε ότι σε αυτήν την περίπτωση, το να αφήνετε απλώς το σπανάκι κάτω από κρύο νερό μέχρι να κρυώσει λειτουργεί εξίσου καλά.

Πώς να προσθέσετε τη σάλτσα

Οι περισσότερες συνταγές για ζυμαρικά απαιτούν να ρίξετε τα μαγειρεμένα ζυμαρικά στη σάλτσα σε ένα τηγάνι, ανακατεύοντας μέχρι τα ζυμαρικά και η σάλτσα να γαλακτωματοποιηθούν και να γυαλίσουν. Ωστόσο, καθώς το μαγείρεμα αυτής της σάλτσας χαλάει περαιτέρω το λαμπερό πράσινο χρώμα, προτείνω να ρίξετε τα ζυμαρικά με τη σάλτσα σε ένα μπολ μακριά από τη φωτιά.

Εάν ανησυχείτε ότι τα ζυμαρικά είναι πολύ κρύα, μπορείτε να τα ξαναζεστάνετε σε ένα τηγάνι σε χαμηλή φωτιά. Απλώς προσέξτε ότι το χρώμα των ζυμαρικών μπορεί να σκουρύνει.

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