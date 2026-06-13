Brat Summer Pasta: Λίγο καλοκαίρι ακόμα στο πιάτο σου

Μια πράσινη γευστική αύρα προσφέρει χρωματική πανδαισία στα ζυμαρικά μας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.06.26 , 12:00 Τέσσερις απαράβατοι κανόνες για να παραμείνεις fit μετά τα 40
13.06.26 , 11:55 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ
13.06.26 , 11:48 Τραγωδία στο Ηράκλειο: 18 μηνών κοριτσάκι κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ
13.06.26 , 11:30 Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Άλσος στις 6 & 7 Ιουλίου
13.06.26 , 11:18 LINGO: Αγωνία και ανατροπές μέχρι τον τελευταίο γύρο!
13.06.26 , 11:10 Κατερίνα Καινούργιου: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
13.06.26 , 11:06 Leapmotor Β05: Τι ξεχωριστό έχει το νέο μοντέλο
13.06.26 , 10:17 Έκλεισε mega deal 6 εκατομμυρίων ο Ολυμπιακός
13.06.26 , 10:11 Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης: Οι φωτογραφίες από το pre-wedding party τους
13.06.26 , 10:00 Brat Summer Pasta: Λίγο καλοκαίρι ακόμα στο πιάτο σου
13.06.26 , 09:53 Ημερίδα οδικής ασφάλειας στο 5ο δημοτικό σχολείο Γλυφάδας
13.06.26 , 09:52 Άνω Λιόσια : 3 επιβάτες αστικού λεωφορείου ελαφρά τραυματίες σε τροχαίο
13.06.26 , 09:11 Εχθροπραξίες ΗΠΑ – Ιράν παρά την αισιοδοξία για συμφωνία!
13.06.26 , 09:03 Νικηφόρος Λύτρας: Ο ζωγράφος που πέθανε από τις ίδιες του τις μπογιές
13.06.26 , 09:00 Hyundai: Ο απίστευτος αριθμός αυτοκινήτων στο FIFA World Cup 2026
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
Κατερίνα Καινούργιου: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Ταύρο και τους Διδύμους το Σαββατοκύριακο
Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
Γκουντάρας: Η συγκινητική του ανάρτηση για την αποφοίτηση του γιου του
Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης: Οι φωτογραφίες από το pre-wedding party τους
Αποχώρηση από «Το Πρωινό» - Αποκάλυψε ότι δε θα είναι του χρόνου στο πάνελ
Τραγωδία στο Ηράκλειο: 18 μηνών κοριτσάκι κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Αποφύγετε να αφήσετε το σπανάκι στο βραστό νερό για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Θέλετε να ομορφύνετε τις νύχτες του τέλους του καλοκαιριού; Φτιάξτε Brat Summer Pasta. Εμπνευσμένο από τους τολμηρούς ρυθμούς του εμβληματικού άλμπουμ μπρατ του Charli XCX, αυτό το ποώδες, ζωηρό πράσινο ζυμαρικό αποτυπώνει την ουσία της καλοκαιρινής διασκέδασης με μια μόνο μπουκιά. Διαβάστε παρακάτω για συμβουλές για το πώς να το φτιάξετε.

Φτιάξτε γνήσια Μανιάτικη «Τσουχτή» για το Σαββατοκύριακο

Η σάλτσα

green pasta

Αυτή η λαμπερή πράσινη σάλτσα ζυμαρικών δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλή: Το σπανάκι ανακατεύεται σε μπλέντερ με βασιλικό, τυρί κρέμα και παρμεζάνα για μια κρεμώδη, ποώδη σάλτσα που επικαλύπτει τέλεια τα ζυμαρικά. Αποφύγετε να αφήσετε το σπανάκι στο βραστό νερό για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα – αν είναι πολύ βρασμένο, θα γίνει πιο σκούρο και η σάλτσα των ζυμαρικών σας θα χάσει τη ζωντάνια της.

Ενώ το παραδοσιακό ζεμάτισμα απαιτεί να σοκάρετε το μαγειρεμένο σπανάκι σε παγωμένο νερό, ανακαλύψαμε ότι σε αυτήν την περίπτωση, το να αφήνετε απλώς το σπανάκι κάτω από κρύο νερό μέχρι να κρυώσει λειτουργεί εξίσου καλά.

Πώς να προσθέσετε τη σάλτσα

green pasta

Οι περισσότερες συνταγές για ζυμαρικά απαιτούν να ρίξετε τα μαγειρεμένα ζυμαρικά στη σάλτσα σε ένα τηγάνι, ανακατεύοντας μέχρι τα ζυμαρικά και η σάλτσα να γαλακτωματοποιηθούν και να γυαλίσουν. Ωστόσο, καθώς το μαγείρεμα αυτής της σάλτσας χαλάει περαιτέρω το λαμπερό πράσινο χρώμα, προτείνω να ρίξετε τα ζυμαρικά με τη σάλτσα σε ένα μπολ μακριά από τη φωτιά.

Εάν ανησυχείτε ότι τα ζυμαρικά είναι πολύ κρύα, μπορείτε να τα ξαναζεστάνετε σε ένα τηγάνι σε χαμηλή φωτιά. Απλώς προσέξτε ότι το χρώμα των ζυμαρικών μπορεί να σκουρύνει.

Διαβάστε αναλυτικά, όλες τις λεπτομέρειες της απόλυτης καλοκαιρινής συνταγής, στο Allyou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΓΕΥΣΗ
 |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ
 |
PASTA
 |
ΣΠΑΝΑΚΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top