Υπουργικό: Τέλος τα δικαιολογητικά στις αιτήσεις προς το Δημόσιο!

Πολιτικη
Τέλος στον παραλογισμό του Δημοσίου να ζητά από τους πολίτες, εν έτει 2026, έγγραφα που ήδη το κράτος έχει στη διάθεσή του, επιχειρεί να βάλει νέο νομοσχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πλέον, για τις αιτήσεις στο Δημόσιο δεν θα απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικών, αλλά μόνο υπεύθυνες δηλώσεις.

Έρχονται 148.500 προσλήψεις στο Δημόσιο: Τι θα γίνει με μισθούς & συντάξεις

Το Δημόσιο, αν και διαθέτει ήδη τα απαραίτητα στοιχεία, επιμένει μέχρι σήμερα να ζητά από τους πολίτες δικαιολογητικά για κάθε αίτηση. Με το νέο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι όσα δικαιολογητικά διαθέτει το Δημόσιο θα τα αντλεί μόνο του. Για τα υπόλοιπα θα αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση. 

Έγγραφα όπως το απολυτήριο Λυκείου ή τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης δεν θα ζητούνται πλέον, καθώς βρίσκονται ήδη στα αρχεία της Δημόσιας Διοίκησης.

Έγγραφα για το Δημόσιο για τα οποία θα αρκεί υπεύθυνη δήλωση

Παράλληλα, επεκτείνεται ο θεσμός των πιστοποιημένων επαγγελματιών, πέραν του ΕΦΚΑ και των πολεοδομιών όπου ήδη ισχύει. Συμβολαιογράφοι θα μπορούν να ολοκληρώνουν μεταβιβάσεις ακινήτων, ενώ πιστοποιημένοι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για αγροτικές επιδοτήσεις.

Πιστοποιημένοι επαγγελματίες στις συναλλαγές με το Δημόσιο

Κ. Μητσοτάκης: Eθνική αναγκαιότητα η πολιτική σταθερότητα

Στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις διεθνείς αναταραχές, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας.

Κ. Μητσοτάκης: Ο δρόμος είναι ένας, μεταρρυθμίσεις

«Σε εποχές κατά τις οποίες το αύριο πλέει σε αχαρτογράφητα νερά, η πολιτική σταθερότητα –το έχουμε πει πολλές φορές– μετατρέπεται σε εθνική αναγκαιότητα» τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του   

Επιστολική ψήφος για Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές

Η κυβέρνηση φέρνει και την επιστολική ψήφο για τους Έλληνες του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές, με τη δημιουργία ειδικής εκλογικής περιφέρειας τριών εδρών.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι διαχρονικά υπέρ, αλλά με τρόπο που θα εγγυάται τον σεβασμό στη λαϊκή ετυμηγορία και θα διασφαλίζει το εκλογικό αποτέλεσμα» σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.  
 

