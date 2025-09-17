ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα»

«Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του Πίρι Ρέις, παραμένοντας σε ετοιμότητα και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα», σημείωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα εξέδωσε anti- Νavtex, όπως προβλέπεται, και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κίνηση του ωκεανογραφικού.

To Piri Reis

Η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον γιο του στρατάρχη Χαφτάρ νωρίτερα τον Σεπτέμβριο έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα, συμφωνήθηκε η συνεργασία στον οικονομικό τομέα, εμπόριο, ενέργεια, μεταφορές. Όπως τόνισε η κ. Ζωχιού, μέσα στο φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί η επιχειρηματική αποστολή ενώ θα συνεχιστεί και η εκπαίδευση των στελεχών της ακτοφυλακής, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών.

Ο κ. Γεραπετρίτης ακόμη επανέλαβε τη θέση της Αθήνας για το ανυπόστατο και παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Και ανέδειξε ξανά τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην ΕΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα απέστειλε στον ΟΗΕ ρηματική διακοίνωση- απάντηση στη λιβυκή ρηματική διακοίνωση, με κύριο σημείο ότι απορρίπτεται ο ισχυρισμός της Λιβύης για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, καθώς Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν θαλάσσια σύνορα, ενώ αγνοείται η ύπαρξη των ελληνικών νησιών.

Μέσα στο φθινόπωρο, όπως τόνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, θα πραγματοποιηθεί η επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη, ενώ θα συνεχιστεί και η εκπαίδευση των στελεχών της Ακτοφυλακής, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών.

Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε στη γεωπολιτική διάσταση της συμμετοχής της Chevron στον διαγωνισμό διότι η Ελλάδα γεωπολιτικά, μετατρέπεται σε σημαντικό κρίκο της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ- ΗΠΑ.

Ακόμη είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι τα οικόπεδα βρίσκονται σε περιοχές ελληνικής αποκλειστικής δικαιοδοσίας όσον αφορά την έκδοση σχετικών αδειών.

Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ελλάδα συμμετέχει φέτος στη Γενική Συνέλευση ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή, θα προεδρεύσει στην υπουργική σύνοδο που θα διεξαχθεί για το Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών.

Θα πραγματοποιήσει ακόμη συζητήσεις με μια σειρά ομολόγων, μεταξύ άλλων με της Αιγύπτου, της Αλγερίας, του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Θα έχει ακόμη επαφές με την ελληνική ομογένεια και οργανώσεις, θα παρακαθίσει στο δείπνο των υπουργών Εξωτερικών που διοργανώνει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.

Θα διεξαχθούν ακόμη τρεις τριμερείς συναντήσεις, Ελλάδα- Κύπρος- Αίγυπτος, Ελλάδα- Κύπρος- Ιορδανία, Ελλάδα- Κύπρος- Συρία.

Θα συμμετάσχει ακόμη στη Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών που διοργανώνουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία και θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στη συνάντηση υψηλού επιπέδου για τον εορτασμό των 80 ετών από την ίδρυση του ΟΗΕ.

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου βρίσκεται από σήμερα στις ΗΠΑ και θα έχει σειρά συναντήσεων με μέλη του Κογκρέσου και μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης με στόχο και την προετοιμασία του Στρατηγικού Διαλόγου, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Η κ. Παπαδοπούλου θα συμμετάσχει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Ελλάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης με θέμα τη θαλάσσια ασφάλεια και εκεί θα βρίσκεται και ο ΓΓ του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας.

Εξέδωσε νέα NAVTEX η Τουρκία

Η Τουρκία από την πλευρά της εξέδωσε νέα NAVTEX από τον σταθμό της Σμύρνης, με αναθεωρητικές αναφορές στη Συνθήκη της Λωζάννης, επαναφέροντας τις ανεδαφικές αιτιάσεις της περί καθεστώτος «αποστρατικοποίησης» νησιών.

«Οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Επομένως, δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών», αναφέρει η NAVTEX.

Η τουρκική NAVTEX εκδόθηκε με φόντο την άσκηση ετοιμότητας που πραγματοποιούν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις από σήμερα τα ξημερώματα, με την ενεργοποίηση διακλαδικής δύναμης ταχείας αντίδρασης, η οποία θα διαρκέσει όλη τη σημερινή ημέρα.

Αναλυτικά το κείμενο της NAVTEX

TURNHOS N/W: 0880/25

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

Οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Επομένως, δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών.

Παρ' όλα αυτά, κατά καιρούς, ορισμένοι σταθμοί μεταδίδουν ναυτιλιακές προειδοποιήσεις που αναφέρουν ότι στρατιωτικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των προαναφερόμενων νησιών, κάτι που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και να παραβιάσει διεθνείς συνθήκες.

Συνιστάται προσοχή απέναντι σε τέτοιες δραστηριότητες, καθώς αποτελούν παραβίαση και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.