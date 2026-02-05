Εύκολη συνταγή για κέικ με γεύση μπισκότο και γλάσο από φρούτα του δάσους

Το κέικ είναι ένα σνακ που αρέσει σε μικρούς και μεγάλους. Αν ψάχνεις μία εύκολη, και νόστιμη συνταγή που να ξεφεύγει από τις κλασικές, δες αυτή που ετοίμασε για τους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Ο σεφ ετοίμασε κέικ με γεύση μπισκότο και γλάσο από φρούτα του δάσους και έδειξε τη διαδικασία.

Κέικ με γεύση μπισκότο και γλάσο από φρούτα του δάσους

Υλικά της Συνταγής

Για το κέικ

• 200 γρ. μπισκότα

• 100 γρ. βούτυρο λιωμένο

• 2 αυγά

• 100 γρ. ζάχαρη

• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

• 100 ml γάλα

• 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

• 50 γρ. αλεύρι



Για το γλάσο μούρων

• 200 γρ. φρέσκα ή κατεψυγμένα μούρα

• 50 γρ. ζάχαρη

• 1 κ.σ. χυμός λεμονιού

• 1 κ.γ. κορν φλάουρ





Εκτέλεση της Συνταγής



1. Θρυμμάτισε τα μπισκότα σε μικρά κομμάτια ή σε σκόνη (ανάλογα με το πόσο τραγανό θες). 2. Ανακάτεψε τα μπισκότα με το λιωμένο βούτυρο μέχρι να γίνει μίγμα σαν βρεγμένη άμμος. 3. Σε άλλο μπολ, χτύπησε αυγά, ζάχαρη, βανίλια και γάλα. 4. Πρόσθεσε το αλεύρι με το μπέικιν και τα ανακάτεψε καλά. 5. Ρίξε το μείγμα των μπισκότων στο υγρό και ανακάτεψε να ενωθούν όλα. 6. Μεταφέρεις σε βουτυρωμένη φόρμα ή ταψάκι και ψήνεις στους 170°C για 25–30 λεπτά. Γλάσο μούρων 1. Σε μικρή κατσαρόλα βάζεις τα μούρα, ζάχαρη και χυμό λεμονιού. 2. Σιγοβράζεις 5–7 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα μούρα και να βγάλουν χυμό. 3. Αν θες πιο πηχτό, διαλύεις το κορν φλάουρ σε λίγο νερό και το προσθέτεις, ανακατεύοντας 1–2 λεπτά μέχρι να δέσει. 4. Αφήνεις να κρυώσει ελαφρά. Σερβίρισμα • Ρίξε το γλάσο πάνω από το κέικ, άφησε να σταθεί λίγο και σερβίρεις. • Αν θες πιο εντυπωσιακό, πρόσθεσε φρέσκα μούρα από πάνω.

Δείτε το Breakfast@Star

