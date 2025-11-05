Νόστιμο ρολό κοτόπουλο γεμιστό με κίτρινο ελαφρύ τυρί και λαχανικά

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε τη διαδικασία για την πιο απολαυστική συνταγή

Συνταγες
Αν σας αρέσει το κοτόπουλο και θέλετε να κάνετε μία συνταγή που να ξεφεύγει τελείως από τις κλασικές, δοκιμάστε αυτή που έδειξε στους τηλεθεατές του Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Μεσημέριασε και ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το πιο λαχταριστό κοτόπουλο

Νόστιμο ρολό κοτόπουλο γεμιστό με κίτρινο ελαφρύ τυρί και λαχανικά

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και ετοίμασε νόστιμο ρολό κοτόπουλο γεμιστό με κίτρινο ελαφρύ τυρί και λαχανικά. Δείτε πώς να το φτιάξετε!
 

Υλικά της συνταγής

Για το κοτόπουλο:
 • 4 φιλέτα στήθος κοτόπουλου
• 150 γρ. τρικαλινό τυρί
• Αλάτι, πιπέρι
• 1 κ.γ. θυμάρι ή ρίγανη
 • 2 κ.σ. ελαιόλαδο


Για τα λαχανικά σοτέ:
• 1 κολοκυθάκι
 • 1 καρότο
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 1 πράσινη πιπεριά
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο ή λίγο βούτυρο
• Αλάτι, πιπέρι

Πένες σουφλέ με μπεσαμέλ- έκπληξη

Νόστιμο ρολό κοτόπουλο γεμιστό με κίτρινο ελαφρύ τυρί και λαχανικά
 
Εκτέλεση της συνταγής

  • Άνοιξε τα φιλέτα κατά μήκος (σαν φάκελο).
  • Γέμισε με κομμάτια τρικαλινό τυρί.
  • Κλείσε με οδοντογλυφίδες ή δίπλωσε σφιχτά.
  • Αλατοπιπέρωσε και άλειψε με ελαιόλαδο, θυμάρι ή ρίγανη.
  • Σόταρε τα φιλέτα σε τηγάνι 2–3 λεπτά από κάθε πλευρά να πάρουν χρώμα.
  • Μετάφερε σε ταψί και ψήσε στους 180 °C για 15–20 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί μέσα και να μείνει ζουμερό.
  • Σοτάρισε τα λαχανικά: Σε τηγάνι με λίγο λάδι ή βούτυρο, βάλε πρώτα καρότο, μετά πιπεριές, και στο τέλος κολοκυθάκι. Θέλουμε να κρατήσουν τραγανή υφή.
  • Αλατοπιπέρωσε.

