Αν σας αρέσει το κοτόπουλο και θέλετε να κάνετε μία συνταγή που να ξεφεύγει τελείως από τις κλασικές, δοκιμάστε αυτή που έδειξε στους τηλεθεατές του Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.
Μεσημέριασε και ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το πιο λαχταριστό κοτόπουλο
Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και ετοίμασε νόστιμο ρολό κοτόπουλο γεμιστό με κίτρινο ελαφρύ τυρί και λαχανικά. Δείτε πώς να το φτιάξετε!
Υλικά της συνταγής
Για το κοτόπουλο:
• 4 φιλέτα στήθος κοτόπουλου
• 150 γρ. τρικαλινό τυρί
• Αλάτι, πιπέρι
• 1 κ.γ. θυμάρι ή ρίγανη
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
Για τα λαχανικά σοτέ:
• 1 κολοκυθάκι
• 1 καρότο
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 1 πράσινη πιπεριά
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο ή λίγο βούτυρο
• Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση της συνταγής
- Άνοιξε τα φιλέτα κατά μήκος (σαν φάκελο).
- Γέμισε με κομμάτια τρικαλινό τυρί.
- Κλείσε με οδοντογλυφίδες ή δίπλωσε σφιχτά.
- Αλατοπιπέρωσε και άλειψε με ελαιόλαδο, θυμάρι ή ρίγανη.
- Σόταρε τα φιλέτα σε τηγάνι 2–3 λεπτά από κάθε πλευρά να πάρουν χρώμα.
- Μετάφερε σε ταψί και ψήσε στους 180 °C για 15–20 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί μέσα και να μείνει ζουμερό.
- Σοτάρισε τα λαχανικά: Σε τηγάνι με λίγο λάδι ή βούτυρο, βάλε πρώτα καρότο, μετά πιπεριές, και στο τέλος κολοκυθάκι. Θέλουμε να κρατήσουν τραγανή υφή.
- Αλατοπιπέρωσε.