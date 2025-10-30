Μεσημέριασε και ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το πιο λαχταριστό κοτόπουλο

Μία σούπερ συνταγή για τους καλοφαγάδες τηλεθεατές του Breakfast@Star

Αν ψάχνεις μία εύκολη, γρήγορη αλλά και νόστιμη συνταγή για όλη την οικογένεια, πάρε χαρτί και στυλό και σημείωσε αυτή που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, ετοίμασε λεμονάτο κοτόπουλο στον φούρνο και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής 

• 1 ολόκληρο κοτόπουλο ή 4 μπούτια - στήθη
• 500 γρ πατάτες baby,
• 1 μεγάλο πορτοκάλι 
• 2 λεμόνια
• 3 κ.σ. μέλι
• 2 κ.σ. μουστάρδα
• 4 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι, πιπέρι
• 1 κ.γ. ρίγανη 

Εκτέλεση της Συνταγής 

1. Μαρινάρισμα: 1. Σε ένα μπολ ανακατεύεις: μέλι, μουστάρδα, ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. 2. Αλείφεις καλά το κοτόπουλο με τη μαρινάδα και αφήνεις 1-4 ώρες στο ψυγείο. 2. Προετοιμασία ταψιού: 1. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C (αέρα) ή 190°C (πάνω-κάτω). 2. Στρώνεις ένα ταψί με λίγο λάδι ή λαδόκολλα. 3. Συναρμολόγηση: 1. Τοποθετείς το κοτόπουλο στο κέντρο του ταψιού. 2. Γύρω του βάζεις τις πατάτες baby. 3. Κόβεις το πορτοκάλι σε μεγάλα κομμάτια ή απλώς πιέζεις ολόκληρο στο ταψί, ανάμεσα στις πατάτες και δίπλα στο κοτόπουλο, για να δώσει αρωματικό χυμό κατά το ψήσιμο. 4. Ψήσιμο: • Ρίχνεις λίγο νερό ή χυμό από πορτοκάλι/λεμόνι αν θέλεις να έχει περισσότερο ζουμί. • Ψήνεις 50-60 λεπτά, μέχρι να ροδίσει το κοτόπουλο και να μαλακώσουν οι πατάτες. • Κατά το ψήσιμο, περιχύνεις το κοτόπουλο με τα ζουμιά από το ταψί για πιο ζουμερό αποτέλεσμα. 5. Σερβίρισμα: • Σερβίρεται ζεστό με τις πατάτες και το πορτοκάλι ψημένο δίπλα. • Το ζουμί του ταψιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σάλτσα.

