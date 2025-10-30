Μεσημέριασε και ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το πιο λαχταριστό κοτόπουλο

Αν ψάχνεις μία εύκολη, γρήγορη αλλά και νόστιμη συνταγή για όλη την οικογένεια, πάρε χαρτί και στυλό και σημείωσε αυτή που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, ετοίμασε λεμονάτο κοτόπουλο στον φούρνο και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 1 ολόκληρο κοτόπουλο ή 4 μπούτια - στήθη

• 500 γρ πατάτες baby,

• 1 μεγάλο πορτοκάλι

• 2 λεμόνια

• 3 κ.σ. μέλι

• 2 κ.σ. μουστάρδα

• 4 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι

• 1 κ.γ. ρίγανη





Εκτέλεση της Συνταγής

1. Μαρινάρισμα: 1. Σε ένα μπολ ανακατεύεις: μέλι, μουστάρδα, ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. 2. Αλείφεις καλά το κοτόπουλο με τη μαρινάδα και αφήνεις 1-4 ώρες στο ψυγείο. 2. Προετοιμασία ταψιού: 1. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C (αέρα) ή 190°C (πάνω-κάτω). 2. Στρώνεις ένα ταψί με λίγο λάδι ή λαδόκολλα. 3. Συναρμολόγηση: 1. Τοποθετείς το κοτόπουλο στο κέντρο του ταψιού. 2. Γύρω του βάζεις τις πατάτες baby. 3. Κόβεις το πορτοκάλι σε μεγάλα κομμάτια ή απλώς πιέζεις ολόκληρο στο ταψί, ανάμεσα στις πατάτες και δίπλα στο κοτόπουλο, για να δώσει αρωματικό χυμό κατά το ψήσιμο. 4. Ψήσιμο: • Ρίχνεις λίγο νερό ή χυμό από πορτοκάλι/λεμόνι αν θέλεις να έχει περισσότερο ζουμί. • Ψήνεις 50-60 λεπτά, μέχρι να ροδίσει το κοτόπουλο και να μαλακώσουν οι πατάτες. • Κατά το ψήσιμο, περιχύνεις το κοτόπουλο με τα ζουμιά από το ταψί για πιο ζουμερό αποτέλεσμα. 5. Σερβίρισμα: • Σερβίρεται ζεστό με τις πατάτες και το πορτοκάλι ψημένο δίπλα. • Το ζουμί του ταψιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σάλτσα.

