Οικογενειακή τραγωδία στη Ραφήνα - Μητέρα και γιος νεκροί στο σπίτι τους

Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στη Ραφήνα, λίγα μόλις μέτρα μακριά από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Η οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου. Οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία, όταν υποψιάστηκαν ότι κάτι κακό συνέβαινε εξαιτίας της δυσάρεστης οσμής που αναδυόταν.

Οι αρχές φτάνοντας στο σπίτι, διαπίστωσαν πως η 80χρονη μητέρα και ο 55χρονος γιος της ήταν νεκροί, πιθανότατα για αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του RPN.GR, ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας δεν υπήρχαν. Η πόρτα του σπιτιού δεν είχε ίχνη παραβίασης, ενώ στον χώρο δεν υπήρχαν σημάδια πάλης.

Το σημείο αποκλείστηκε για αρκετές ώρες από τις αρχές, προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία. Η νεκροψία στις σορούς θα εξακριβώσει την αιτία του θανάτου μητέρας και γιου και τον χρόνο που συνέβη.

Η ηλικιωμένη μητέρα και ο γιος της ζούσαν μόνοι τους, με ελάχιστες κοινωνικές επαφές, αναφέρει το ίδιο μέσο. Οι γείτονες σημείωσαν ότι τελευταία δεν τους είχαν δει για μέρες.

Η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατος του ενός να προκάλεσε αδυναμία του άλλου να ζητήσει βοήθεια.