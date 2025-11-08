Ντίμης Κρίτσας: Πέθανε πλήρης ημερών ο διάσημος Έλληνας σχεδιαστής

Έφυγε από τη ζωή ο σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας σε ηλικία 102 ετών.

Ο σχεδιαστής μόδας που είχε ντύσει τις μεγαλύτερες σταρ της Ελλάδας και του Χόλιγουντ, πέθανε στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του οικονόμο.

Την είδηση θανάτου γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα social media, η δημοσιογράφος Νατάσα Ράγιου. Η ίδια ανέβασε μερικές φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μαζί με τον Ντίμη Κρίτσα. «Αντίο άρχοντα…», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Νατάσας Ράγιου

Ποιος ήταν ο Ντίμης Κρίτσας

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Η οικογένειά του τον προόριζε για σπουδές στη Σορβόννη με στόχο το διπλωματικό σώμα, αλλά τον κέρδισε η μόδα. Τελείωσε την École de Saint Rocque την École du Louvre και την Académie de Coupe κατόπιν δούλεψε με τον Balenciaga και τον Jacques Fath.

To 1954 επέστρεψε στην Αθήνα, όπου άνοιξε το Maison de Couture Kritsas στην οδό Βουκουρεστίου, με πελάτισσες πολλές από τις κομψές Αθηναίες της εποχής. Το 1965 έκανε το άνοιγμά του στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Αυστραλία και αμέσως μετά στην Αμερική, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε όλη τη δουλειά του.

Το 1970 δημιούργησε τη δική του “Dimitris Kritsas Incorporated”. Εκτός από τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής, έχει κάνει κοστούμια για τον κινηματογράφο και το θέατρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ορισμός του για την κομψότητα είναι: απλότητα και προσωπικότητα.

Στην Έλλαδα έντυσε τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του θεάτρου και του κινηματογράφου: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Έλλη Λαμπέτη, Τζένη Καρέζη, Βούλα Ζουμπουλάκη, Ρίτα Μυράτ, Βάσω Μανωλίδου, Μαίρη Χρονοπούλου και την ξαδέτφη του Μελίνα Μερκούρη σε πολλές ταινίες. Επίσης έντυσε την Ρόμι Σνάιντερ, την Λάνα Τάρνερ, την Χέντι Λαμάρ, την Φρανσουάζ Αρντί και την Λίλιαν Γκις όταν πήρε το τιμητικό Όσκαρ.

Παλιότερη ανάρτηση του Ντίμη Κρίτσα

Στην Νέα Υόρκη, όπου εργάσθηκε με επιτυχία για 25 χρόνια, σχεδίασε φορέματα για πολύ μεγάλα ονόματα και τιτλούχους όπως η Πριγκίπισσα του Κεντ της Αγγλίας, την Πριγκίπισσα Αλλα Αουσμπεργκ, Chantal de Lion, Κριστινα Χενρυ Φορντ, Σαρλοτ Φοντ Νιαρχος, Βαρμπαρα Χαττον, όπως και στο Λας Βέγκας την Ann–Margret και στην Αθήνα την Ζωή Λάσκαρη στον κινηματογράφο και στην προσωπική της ζωή.