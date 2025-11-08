Skoda: Ανοδική πορεία και 3η θέση στην Ευρωπαϊκή αγορά

Δείτε πόσα αυτοκίνητα παρέδωσε στους πελάτες της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.11.25 , 11:15 Δανία: Απαγορεύει τη χρήση social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών
08.11.25 , 11:07 Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο το τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα
08.11.25 , 10:47 Βοιωτία: Το απομονωμένο σημείο όπου βρέθηκε το απανθρακωμένο πτώμα
08.11.25 , 10:38 Τζόκοβιτς VS Μουζέτι σε τελικό αγώνα στο Telekom Center Athens
08.11.25 , 10:16 Skoda: Ανοδική πορεία και 3η θέση στην Ευρωπαϊκή αγορά
08.11.25 , 10:13 Ντίμης Κρίτσας: Πέθανε πλήρης ημερών ο διάσημος Έλληνας σχεδιαστής
08.11.25 , 10:08 Stars System: Σε ποια ζώδια έρχονται ξαφνικές ανατροπές!
08.11.25 , 09:33 Αυθεντικός Μαραθώνιος: Ποιοι δρόμοι θα είναι σήμερα κλειστοί στο κέντρο
08.11.25 , 09:20 Ποιο είναι το ύψος των επωνύμων; Κάνε το quiz!
08.11.25 , 09:03 Σήμερα είναι των Αγίων Ταξιαρχών: Γιορτάζουν οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ – Γαβριήλ
08.11.25 , 09:00 Οι 10 καλύτεροι χειμερινοί προορισμοί στην Ελλάδα για το 2025
08.11.25 , 08:35 Κακοκαιρία προσεχώς: Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής
08.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Noεμβρίου
08.11.25 , 01:15 GNTM: Αγγέλικα ή Ραφαηλία; Ποια αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό;
08.11.25 , 01:05 GNTM: Ποιο μοντέλο «έκλεψε την παράσταση» στο σημερινό concept;
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
GNTM: Ποιο μοντέλο «έκλεψε την παράσταση» στο σημερινό concept;
Δανία: Απαγορεύει τη χρήση social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο το τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Stars System: Σε ποια ζώδια έρχονται ξαφνικές ανατροπές!
Κακοκαιρία προσεχώς: Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής
Ντίμης Κρίτσας: Πέθανε πλήρης ημερών ο διάσημος Έλληνας σχεδιαστής
Βοιωτία: Το απομονωμένο σημείο όπου βρέθηκε το απανθρακωμένο πτώμα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 06.11.25, 12:16
Skoda: Ανοδική πορεία και 3η θέση στην Ευρωπαϊκή αγορά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Skoda συνεχίζει την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία στην Ευρώπη και διεθνώς, ολοκληρώνοντας το πρώτο εννεάμηνο του 2025 με σημαντική βελτίωση σε παραδόσεις, οικονομικά αποτελέσματα και μερίδιο αγοράς. Με 765.700 παραδόσεις οχημάτων, +14,1% σε σχέση με το 2024, η μάρκα διατηρεί με συνέπεια την 3η θέση μεταξύ των πιο δημοφιλών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη διαρκή ισχυροποίηση του brand.

Skoda: Ανοδική πορεία και 3η θέση στην Ευρωπαϊκή αγορά

Τα έσοδα ανήλθαν σε €22,344 δισ. (+9,5%), το λειτουργικό κέρδος σε €1,790 δισ. (+5,4%), ενώ το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 8,0%, επίπεδο που κατατάσσει τη Skoda στις πιο υγιείς και αποδοτικές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Τα θετικά μεγέθη επιβεβαιώνουν ένα στιβαρό επιχειρηματικό μοντέλο, ισχυρή ζήτηση και αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίων.

Η πορεία εξηλεκτρισμού επιταχύνεται δυναμικά: 24,1% των παραδόσεων στην Ευρώπη αφορούν αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα (έναντι 11,1% το 2024). Τα Elroq και Enyaq κατατάσσονται στην 3η και 6η θέση αντίστοιχα των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, ενώ συγκεκριμένα το Elroq έχει ήδη ξεπεράσει τις 100.000 παραγγελίες από την έναρξη της διάθεσης του — απόδειξη της εμπιστοσύνης του κοινού στις προηγμένες τεχνολογίες και τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας.

Skoda: Ανοδική πορεία και 3η θέση στην Ευρωπαϊκή αγορά

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η διεθνής δραστηριότητα της μάρκας: στην Ινδία, η Skoda πέτυχε νέο ιστορικό ρεκόρ, με 49.400 παραδόσεις (+106,1%), ενώ ξεκίνησε παραγωγή και εμπορική διάθεση στο Βιετνάμ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το παγκόσμιο αποτύπωμά της.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SKODA
 |
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top